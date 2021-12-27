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    Главная / Торги / Поставка гидравлических насосов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 93834)

    Поставка гидравлических насосов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 93834)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 09:3027.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903268Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидравлических насосов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110903268

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0093834/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0093834/ГПК/ПР/ГОС/Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка гидравлических насосов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 93834)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_27.12.2021.docx

    93834_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гидравлических насосов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903268Подведение итогов не позднее Поставка гидравлических насосов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гидравлических насосов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    11 761 109,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос ручной опресовочный. Диаметр поршня, мм. 45, Ход поршня, мм. 130, Рабочий объем жидкости за цикл, см3, не менее 180, Рабочее давление при F = 15 кгс, на рычаге и длине рычага 700 мм.,Pном, кгс/см2 15, Допустимое давление на выходе насоса Рд, кгс/см2 70, Испытательное давление Ри, кгс/см2 105, Присоединительная резьба М33 х 1,5, Габариты, мм 620х460х190, Масса, кг. 20,0"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Насос ручной опресовочный. Производительность за 1 ход плунжера: 60см3; давление на выходе 10/350атм; температура окружающей среды: от -60 до +50С; климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Насос гидравлический поршневый. Предназначение: переключение (поворот) кранов шаровых Ду=150-1400, установленных на магистральных газопроводах в ручном режиме. Диаметр поршня: 38 мм. Ход поршня: 58 мм. Производительность за 1 ход поршня: 60 см3. Максимальное давление на выходе насоса: 8 МПа. Присоединительная резьба: М20х1,5. Температура окружающей среды: от -60 до +50 гр С. Климатическое исполнение - УХЛ."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 4"

    "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 24 см3. С дросселями. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 5"

    "Насос гидравлический привода крана шарового 11лс(6)768п4 Ду 500 РN 10,0 МПа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 15 см3. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 38 см3. С дросселями. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Насос ручной гидравлический. Номинальное давление рабочей жидкости на выходе: 68,6 МПа (700 кгс/см2); максимальное усилие на рукоятке: 35 кгс; объем подаваемой жидкости за двойной ход плунжера: 2,3см3; резьба выходного штуцера: наружная М20х1,5; рабочая жидкость: масло АМГ-10; габаритные размеры: 100х130х680мм"

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 9"

    "Насос ручной гидравлический. Давление рабочей жидкости на выходе из насоса: 40 - 150 кгс/см2; максимальное усилие на рукоятке: 50кгс; рабочий объем: 19,6 см3/двойной ход; количество фиксированных положений золотника: 4; резьба присоединительных штуцеров: наружная М20 х 1,5; габаритные размеры (с утопленной рукояткой): 275х158х348,5 мм"

    Кол-во: 95.0

    "Позиция 10"

    "Насос ручной гидравлический для ручного управления гидроприводами кранов диаметром 1020-1420мм. Давление рабочей жидкости: 30-60 кгс/см2; тип золотникового узла: 6-ходовой и 4-х позиционный; резьба присоединительных штуцеров: наружная М42х2; габаритные размеры (без рукоятки): 220х198х395 мм"

    Кол-во: 56.0

    "Позиция 11"

    "Насос гидравлический поршневый. Предназначение: переключение (поворот) кранов шаровых Ду=150-1400, установленных на магистральных газопроводах в ручном режиме. Диаметр поршня: 30 мм. Ход поршня: 70 мм. Производительность за 1 ход поршня: 45 см3. Максимальное давление на выходе насоса: 10 МПа. Присоединительная резьба: М20х1,5. Температура окружающей среды: от -60 до +50 гр С. Климатическое исполнение - УХЛ."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 12"

    "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 15 см3. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. С дросселями. Производительность: 15 см3. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 14"

    "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 38 см3. С дросселями. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 25 см3. С дросселями. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 16"

    "Насос ручной гидравлический. Давление рабочей жидкости на выходе из насоса: 40 - 150 кгс/см2; максимальное усилие на рукоятке: 50кгс; рабочий объем: 19,6 см3/двойной ход; количество фиксированных положений золотника: 4; резьба присоединительных штуцеров: наружная М20 х 1,5; габаритные размеры (с утопленной рукояткой): 275х158х348,5 мм"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 17"

    "Насос ручной гидравлический. Давление рабочей жидкости на выходе из насоса: 40 - 150 кгс/см2; максимальное усилие на рукоятке: 50кгс; рабочий объем: 19,6 см3/двойной ход; количество фиксированных положений золотника: 4; резьба присоединительных штуцеров: наружная М20 х 1,5; габаритные размеры (с утопленной рукояткой): 275х158х348,5 мм"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 18"

    "Насос ручной гидравлический для ручного управления гидроприводами кранов диаметром 1020-1420мм. Давление рабочей жидкости: 30-60 кгс/см2; тип золотникового узла: 6-ходовой и 4-х позиционный; резьба присоединительных штуцеров: наружная М42х2; габаритные размеры (без рукоятки): 220х198х395 мм"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 19"

    "Насос ручной гидравлический для ручного управления гидроприводами кранов диаметром 1020-1420мм. Давление рабочей жидкости: 30-60 кгс/см2; тип золотникового узла: 6-ходовой и 4-х позиционный; резьба присоединительных штуцеров: наружная М42х2; габаритные размеры (без рукоятки): 220х198х395 мм"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 20"

    "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 24 см3. С дросселями. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Насос ручной опресовочный. Производительность за 1 ход плунжера: 60см3; давление на выходе 10/350атм; температура окружающей среды: от -60 до +50С; климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 22"

    "Насос гидравлический поршневый. Предназначение: переключение (поворот) кранов шаровых Ду=150-1400, установленных на магистральных газопроводах в ручном режиме. Диаметр поршня: 30 мм. Ход поршня: 70 мм. Производительность за 1 ход поршня: 45 см3. Максимальное давление на выходе насоса: 10 МПа. Присоединительная резьба: М20х1,5. Температура окружающей среды: от -60 до +50 гр С. Климатическое исполнение - УХЛ."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Насос ручной для опрессовки. Максимальное давление: 25бар; стальная окрашенная емкость на 5 литров; производительность: 13 мл за 1 двойной ход; манометр на 0-30 бар; присоединительный шланг с резьбовыми присоединениями в комплекте (1/2")"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Насос ручной опресовочный. Подача: 6,1/0,5л/мин; давление на выходе: 10/200ат; габаритные размеры; вход: 1/2"; выход: М20х1,5"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 25"

    "Насос испытательный электрический (опрессовщик), для испытания водяных, масляных и антифризных систем. Рабочее давление: 60 бар. Производительность: 6 л/мин. Мощность двигателя: 400 Вт. В комплекте с 3-мя шлангами и фильтрами для забора воды. Соединительный шланг: R1/2". Напряжение питания: 230 В. 2 обратных клапана. Возможность забора воды из емкости глубиной до 1 м."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Насос испытательный электрический (опрессовщик), для испытания водяных, масляных и антифризных систем. Рабочее давление: 60 бар. Производительность: 6 л/мин. Мощность двигателя: 400 Вт. В комплекте с 3-мя шлангами и фильтрами для забора воды. Соединительный шланг: R1/2". Напряжение питания: 230 В. 2 обратных клапана. Возможность забора воды из емкости глубиной до 1 м."

    Кол-во: 1.0

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    Конкурентный отбор № 32211040464
    Поставка соединительных деталей трубопроводов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (АСЗ 1761)
    Поставка соединительных деталей трубопроводов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (АСЗ...
    176490
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    15 443 778
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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