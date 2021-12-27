Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Насос ручной опресовочный. Диаметр поршня, мм. 45, Ход поршня, мм. 130, Рабочий объем жидкости за цикл, см3, не менее 180, Рабочее давление при F = 15 кгс, на рычаге и длине рычага 700 мм.,Pном, кгс/см2 15, Допустимое давление на выходе насоса Рд, кгс/см2 70, Испытательное давление Ри, кгс/см2 105, Присоединительная резьба М33 х 1,5, Габариты, мм 620х460х190, Масса, кг. 20,0" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Насос ручной опресовочный. Производительность за 1 ход плунжера: 60см3; давление на выходе 10/350атм; температура окружающей среды: от -60 до +50С; климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Насос гидравлический поршневый. Предназначение: переключение (поворот) кранов шаровых Ду=150-1400, установленных на магистральных газопроводах в ручном режиме. Диаметр поршня: 38 мм. Ход поршня: 58 мм. Производительность за 1 ход поршня: 60 см3. Максимальное давление на выходе насоса: 8 МПа. Присоединительная резьба: М20х1,5. Температура окружающей среды: от -60 до +50 гр С. Климатическое исполнение - УХЛ." Кол-во: 12.0

"Позиция 4" "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 24 см3. С дросселями. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С" Кол-во: 4.0

"Позиция 5" "Насос гидравлический привода крана шарового 11лс(6)768п4 Ду 500 РN 10,0 МПа" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 15 см3. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 38 см3. С дросселями. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Насос ручной гидравлический. Номинальное давление рабочей жидкости на выходе: 68,6 МПа (700 кгс/см2); максимальное усилие на рукоятке: 35 кгс; объем подаваемой жидкости за двойной ход плунжера: 2,3см3; резьба выходного штуцера: наружная М20х1,5; рабочая жидкость: масло АМГ-10; габаритные размеры: 100х130х680мм" Кол-во: 31.0

"Позиция 9" "Насос ручной гидравлический. Давление рабочей жидкости на выходе из насоса: 40 - 150 кгс/см2; максимальное усилие на рукоятке: 50кгс; рабочий объем: 19,6 см3/двойной ход; количество фиксированных положений золотника: 4; резьба присоединительных штуцеров: наружная М20 х 1,5; габаритные размеры (с утопленной рукояткой): 275х158х348,5 мм" Кол-во: 95.0

"Позиция 10" "Насос ручной гидравлический для ручного управления гидроприводами кранов диаметром 1020-1420мм. Давление рабочей жидкости: 30-60 кгс/см2; тип золотникового узла: 6-ходовой и 4-х позиционный; резьба присоединительных штуцеров: наружная М42х2; габаритные размеры (без рукоятки): 220х198х395 мм" Кол-во: 56.0

"Позиция 11" "Насос гидравлический поршневый. Предназначение: переключение (поворот) кранов шаровых Ду=150-1400, установленных на магистральных газопроводах в ручном режиме. Диаметр поршня: 30 мм. Ход поршня: 70 мм. Производительность за 1 ход поршня: 45 см3. Максимальное давление на выходе насоса: 10 МПа. Присоединительная резьба: М20х1,5. Температура окружающей среды: от -60 до +50 гр С. Климатическое исполнение - УХЛ." Кол-во: 3.0

"Позиция 12" "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 15 см3. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. С дросселями. Производительность: 15 см3. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С" Кол-во: 8.0

"Позиция 14" "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 38 см3. С дросселями. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С" Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 25 см3. С дросселями. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С" Кол-во: 4.0

"Позиция 16" "Насос ручной гидравлический. Давление рабочей жидкости на выходе из насоса: 40 - 150 кгс/см2; максимальное усилие на рукоятке: 50кгс; рабочий объем: 19,6 см3/двойной ход; количество фиксированных положений золотника: 4; резьба присоединительных штуцеров: наружная М20 х 1,5; габаритные размеры (с утопленной рукояткой): 275х158х348,5 мм" Кол-во: 8.0

"Позиция 17" "Насос ручной гидравлический. Давление рабочей жидкости на выходе из насоса: 40 - 150 кгс/см2; максимальное усилие на рукоятке: 50кгс; рабочий объем: 19,6 см3/двойной ход; количество фиксированных положений золотника: 4; резьба присоединительных штуцеров: наружная М20 х 1,5; габаритные размеры (с утопленной рукояткой): 275х158х348,5 мм" Кол-во: 6.0

"Позиция 18" "Насос ручной гидравлический для ручного управления гидроприводами кранов диаметром 1020-1420мм. Давление рабочей жидкости: 30-60 кгс/см2; тип золотникового узла: 6-ходовой и 4-х позиционный; резьба присоединительных штуцеров: наружная М42х2; габаритные размеры (без рукоятки): 220х198х395 мм" Кол-во: 11.0

"Позиция 19" "Насос ручной гидравлический для ручного управления гидроприводами кранов диаметром 1020-1420мм. Давление рабочей жидкости: 30-60 кгс/см2; тип золотникового узла: 6-ходовой и 4-х позиционный; резьба присоединительных штуцеров: наружная М42х2; габаритные размеры (без рукоятки): 220х198х395 мм" Кол-во: 3.0

"Позиция 20" "Насос гидравлический ручной. Предназначение: управление кранами шаровыми с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода. Производительность: 24 см3. С дросселями. Температура рабочей среды от –60 °С до +50 °С" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Насос ручной опресовочный. Производительность за 1 ход плунжера: 60см3; давление на выходе 10/350атм; температура окружающей среды: от -60 до +50С; климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ" Кол-во: 7.0

"Позиция 22" "Насос гидравлический поршневый. Предназначение: переключение (поворот) кранов шаровых Ду=150-1400, установленных на магистральных газопроводах в ручном режиме. Диаметр поршня: 30 мм. Ход поршня: 70 мм. Производительность за 1 ход поршня: 45 см3. Максимальное давление на выходе насоса: 10 МПа. Присоединительная резьба: М20х1,5. Температура окружающей среды: от -60 до +50 гр С. Климатическое исполнение - УХЛ." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Насос ручной для опрессовки. Максимальное давление: 25бар; стальная окрашенная емкость на 5 литров; производительность: 13 мл за 1 двойной ход; манометр на 0-30 бар; присоединительный шланг с резьбовыми присоединениями в комплекте (1/2")" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Насос ручной опресовочный. Подача: 6,1/0,5л/мин; давление на выходе: 10/200ат; габаритные размеры; вход: 1/2"; выход: М20х1,5" Кол-во: 3.0

"Позиция 25" "Насос испытательный электрический (опрессовщик), для испытания водяных, масляных и антифризных систем. Рабочее давление: 60 бар. Производительность: 6 л/мин. Мощность двигателя: 400 Вт. В комплекте с 3-мя шлангами и фильтрами для забора воды. Соединительный шланг: R1/2". Напряжение питания: 230 В. 2 обратных клапана. Возможность забора воды из емкости глубиной до 1 м." Кол-во: 1.0