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Номер извещения
32110902982
Уникальный номер закупки
21/5.4/0076200/ГЭнерго
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматизированных систем диспетчерского управления Надымского филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго" 21/5.4/0076200/ГЭнерго
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 15:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-28
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
O.Dolgacheva@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгачева О. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматизированных систем диспетчерского управления Надымского филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматизированных систем диспетчерского управления Надымского филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматизированных систем диспетчерского управления Надымского филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
22 712 991,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
33.12
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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