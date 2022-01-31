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    Главная / Торги / 3017/03.12.21/КО/Э Поставка огнетушащего генератора для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    3017/03.12.21/КО/Э Поставка огнетушащего генератора для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112079Дата и время окончания срока приема заявок ГОЛОВКА ПЕРЕХОДНАЯ ГП 65х50СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112079

    Уникальный номер закупки

    22/4.3/0000490/ГНХС

    Номер закупки

    0282/22/4.3/0000490/ГНХС/К//Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    3017/03.12.21/КО/Э Поставка огнетушащего генератора для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке 3.rar

    Продление 3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    19mta@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миключёва Т. И.

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ГОЛОВКА ПЕРЕХОДНАЯ ГП 65х50

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.02.202216.02.2022 14:0016.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112079Подведение итогов не позднее ГОЛОВКА ПЕРЕХОДНАЯ ГП 65х50Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГОЛОВКА ПЕРЕХОДНАЯ ГП 65х50

    Начальная цена

    1 969 339,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22.110

    Огнетушители

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.22

    Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГОЛОВКА ПЕРЕХОДНАЯ ГП 65х50"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 2"

    "Генератор огнетушащего аэрозоля"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 3"

    "Модуль интерфейсный пожарный МИП-2"

    Кол-во: 2.0

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