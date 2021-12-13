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    Главная / Торги / Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» № 0001/21/4.3/0097621/ДКраснодар/ПР//Э

    Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» № 0001/21/4.3/0097621/ДКраснодар/ПР//Э

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112077Дата и время окончания срока приема заявок Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» № 0001/21/4.3/0097621/ДКраснодар/ПР//ЭРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112077

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0097621/ДКраснодар

    Номер закупки

    0001/21/4.3/0097621/ДКраснодар/ПР//Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» № 0001/21/4.3/0097621/ДКраснодар/ПР//Э

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    97621 Документация МИ (версия 1).rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Р. Р.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» № 0001/21/4.3/0097621/ДКраснодар/ПР//Э

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112077Подведение итогов не позднее Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» № 0001/21/4.3/0097621/ДКраснодар/ПР//ЭРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» № 0001/21/4.3/0097621/ДКраснодар/ПР//Э

    Начальная цена

    12 382 441,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62

    350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.159

    Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автогидроподъемник, технические характеристики согласно опросного листа"

    Кол-во: 1.0

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