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    Главная / Торги / 3003/03.12.21/КО/Э Поставка средств индивидуальной защиты для работ на высоте для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    3003/03.12.21/КО/Э Поставка средств индивидуальной защиты для работ на высоте для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112071Дата и время окончания срока приема заявок СИСТЕМА ПОЗИЦ Д/РАБОТ НА ВЫСОТЕПо месту нахождения ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112071

    Уникальный номер закупки

    22/4.3/0000470/ГНХС

    Номер закупки

    0282/22/4.3/0000470/ГНХС/К//Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    3003/03.12.21/КО/Э Поставка средств индивидуальной защиты для работ на высоте для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке 3003.rar

    Документация о закупке 3003 изм 1.rar

    Изменение 1 (3003).pdf

    Уведомление о продлении итогов2.docx

    Уведомление о продлении итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова З. Х.

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения Организатора

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СИСТЕМА ПОЗИЦ Д/РАБОТ НА ВЫСОТЕ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 14:0014.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112071Подведение итогов не позднее СИСТЕМА ПОЗИЦ Д/РАБОТ НА ВЫСОТЕПо месту нахождения Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СИСТЕМА ПОЗИЦ Д/РАБОТ НА ВЫСОТЕ

    Начальная цена

    2 965 513,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Классификатор ОКПД2

    13.94.12.190

    Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    13.94.1

    Производство шпагата, канатов, веревок и тросов из текстильных волокон и лент, с пропиткой и без пропитки, с покрытием, защищенных или не защищенных оболочкой из резины или пластмассы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СИСТЕМА ПОЗИЦ Д/РАБОТ НА ВЫСОТЕ"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 2"

    "СИСТЕМА СТРАХОВОЧНАЯ ST5N (или эквивалент"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 3"

    "СИСТЕМА СТРАХОВОЧНАЯ"

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 4"

    "СИСТЕМА УДЕРЖИВАЮЩАЯ , 120 СМ"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 5"

    "СИСТЕМА УДЕРЖИВАЮЩАЯ"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 6"

    "Страховочная привязь «Профи Мастер Фаст» 2018 (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 7"

    "Страховочная привязь ST5N (или эквивалент) из огнеупорного материала"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 8"

    "СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ВЫСОТА 042 (или эквивалент)"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 9"

    "Строп ленточный одинарный с амортизатором аТ12 искробезопасный (или эквивалент)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 10"

    "СТРОП ОГНЕУПОРНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ «К12р»VENTO (или эквивалент)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 11"

    "СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ РЕГУЛИРУЕМЫЙ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 12"

    "СТРОП С РЕГУЛИР ДЛИНА ST2000 (или эквивалент)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 13"

    "Строп с регулируемой длиной В12р (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 14"

    "ТОЧКА АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ АТ150 (или эквивалент)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 15"

    "Удерживающая привязь Высота 26 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 16"

    "Устройство канатно-спускное индивидуальное пожарное ручное УКСИПр «ПТС-Вертикаль» (или эквивалент)"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 17"

    "Капроновый строп с амортизатором ABS002 (ABS002) (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Комплект спасательный высотный «КСВ-50» 2018 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 19"

    "Огнеупорный регулируемый строп LFS102 (или аналог)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 20"

    "ПЕТЛЯ АНКЕРНАЯ AT191"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ Высота 043Т"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 22"

    "ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ"

    Кол-во: 38.0

    "Позиция 23"

    "ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ОГНЕУПОРНАЯ"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 24"

    "ППРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ППЛ-34 (или эквивалент)"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 25"

    "ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ST3 STH003 (или эквивалент)"

    Кол-во: 29.0

    "Позиция 26"

    "Карабин "Стальной Овал автомат" (или эквивалент)"

    Кол-во: 7.0

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