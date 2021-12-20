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    Главная / Торги / Поставка изделий медицинских для гематологических и иммуноферментных исследований для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/21/4.3/0091783/ПолГП)

    Поставка изделий медицинских для гематологических и иммуноферментных исследований для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/21/4.3/0091783/ПолГП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112069Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинских для гематологических и иммуноферментных исследований для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/21/4.3/0091783/ПолГП)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112069

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0091783/ПолГП

    Номер закупки

    0001/21/4.3/0091783/ПолГП/К//Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинских для гематологических и иммуноферментных исследований для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/21/4.3/0091783/ПолГП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление 20.12.2021 (КО).docx

    91783_Изменения_в_док.docx

    91783 Для Участника (версия 02).rar

    91783 Для Участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Kudin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин К. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий медицинских для гематологических и иммуноферментных исследований для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/21/4.3/0091783/ПолГП)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112069Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинских для гематологических и иммуноферментных исследований для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/21/4.3/0091783/ПолГП)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинских для гематологических и иммуноферментных исследований для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/21/4.3/0091783/ПолГП)

    Начальная цена

    31 119 541,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "6 флаконов по 2 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие лиофилизированные растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Тиреоглобулин). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Тиреоглобулина), в буфер с альбумином бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Тиреоглобулин."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Тиреоглобулина в сыворотке крови и плазме. Реагент для количественного определения содержания Тиреоглобулина в сыворотке крови и плазме человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы, мониторинге лечения и послеоперационн рецидивов."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Реакционные пробирки для анализатора UniCel DxI. Изготовленные из полипропилена. Упаковка: 10 пакетов по 1000 пробирок в каждом."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 4"

    "1 бутыль в коробке - 10 литров. Бутыль, содержащая Системный промывающий буфер для промывки дозаторов, отмывки полистирольных носителей от непрореагировавших веществ, разведения образцов с заведомо высокими значениями (для некоторых тестов). Предназначен для использования с системами иммунного анализа и специфическими реагентами иммунного анализа. Состав: буферизированный раствор TRIS (трис-(гидроксиметил)-аминометан), поверхностно-активное вещество, &lt; 0,1% азида натрия и 0,1% ProClin 300."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 5"

    "Чашечки для образцов для анализатора Access. Пластик, объем 2.0 мл, диаметр 13мм. Упакованы в количестве не менее 1000 шт."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "20 мешков в 1 кор. Мешки для сбора отходов (Access Waste Bags). Емкости для использованных реакционных пробирок (пластиковые самогерметизирующиеся пакеты)."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 7"

    "Реакционные пробирки для анализатора Access: специальные контейнеры, изготовленные из полипропилена, в которых в ходе тестирований в системе Access 2 происходят химические реакции. Упаковка 16 блоков по 98 пробирок в каждом."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 8"

    "4 бутыли по 1950 мл. Бутыли, содержащие Системный промывающий буфер для промывки дозаторов, отмывки полистирольных носителей от непрореагировавших веществ, разведения образцов с заведомо высокими значениями (для некоторых тестов). Предназначен для использования с системами иммунного анализа и специфическими реагентами иммунного анализа. Состав: буферизированный раствор TRIS (трис-(гидроксиметил)-аминометан), поверхностно-активное вещество, &lt; 0,1% азида натрия и 0,1% ProClin 300."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 9"

    "1 бутыль - 1 литр. Бутыль, содержащая щелочной очищающий раствор для специальной процедуры промывки прибора. Водный раствор гидроксида К (&lt; 3%) , анионные и неионные поверхностно-активные вещества."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "6 флаконов по 4 мл. Флаконы, содержащие раствор для проверки системы. Буферный раствор бычьего сывороточного альбумина (1%), щелочная фосфатаза, 0,25% ProClin 300, &lt; 0,1% азида натрия. Предназначен для использования с иммунохимическими анализаторами при еженедельной профилактической процедуре проверки различных компонентов системы."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 11"

    "4 флакона по 130 мл (600 тестов). Флаконы, содержащие Субстрат Lumi-Phos 530 (буферизированный раствор, содержащий диоксетан Lumigen PPD, флуоресцирующее вещество и поверхностно-активное вещество). Предназначен для использования с системами иммунного анализа и специфическими реагентами для иммунного анализа."

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 12"

    "6 флаконов по 3,5 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител IgM к вирусу Toxoplasma gondii, в человеческой плазме, с &lt; 0,1% азидом натрия. Уровень 1: плазма человека, отрицательная на антитела IgM к вирусу Toxoplasma gondii; уровень 2: плазма человека, положительная на антитела IgM к вирусу Toxoplasma gondii. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "2 флакона по 1,5 мл (уровни 0-1). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антитела IgM к токсоплазме). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антитела IgM к токсоплазме), в человеческой плазме, с &lt; 0,1% азидом натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела IgM к токсоплазме."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения наличия антител класса IgM к токсоплазме в сыворотке и плазме крови человека , для качественного определения антител класса IgM к Toxoplasma gondii в сыворотке или плазме методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител IgG к токсоплазме, в человеческой плазме, с &lt; 0,1% азидом натрия. Уровень 1: плазма человека, отрицательная на антитела к Toxoplasma gondii; уровень 2: плазма человека, положительная на антитела к Toxoplasma gondii. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "6 флаконов по 1 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антитела IgG к токсоплазме). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антител IgG к токсоплазме), в человеческой плазме, &lt; 0,1% азид натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела IgG к токсоплазме."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения наличия антител класса IgG к токсоплазме в сыворотке и плазме крови человека. Реагент для количественного и качественного определения антител IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке или плазме методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики токсоплазмоза."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 18"

    "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител IgM к вирусу краснухи, в человеческой плазме, с &lt; 0,1% азидом натрия. Уровень 1: плазма человека, отрицательная на антитела IgM к вирусу краснухи; уровень 2: плазма человека, положительная на антитела IgM к вирусу краснухи. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 19"

    "4 флакона по 1 мл (уровни 0-3). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антител IgМ к вирусу краснухи). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антител IgМ к вирусу краснухи), в человеческой плазме, &lt; 0,1% азид натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела IgМ к вирусу краснухи."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения наличия антител класса IgM к вирусу краснухи в сыворотке крови человека. Реагент для качественного определения антител IgM к вирусу краснухи в сыворотке методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки иммунного статуса женщины, оценки эффективности профилактики краснухи, диагностики осторой инфекции."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител IgG к вирусу краснухи, в человеческой плазме, с &lt; 0,1% азидом натрия. Уровень 1: плазма человека, отрицательная на антитела IgG к вирусу краснухи; уровень 2: плазма человека, положительная на антитела IgG к вирусу краснухи. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "6 флаконов по1 мл(уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антител IgG к вирусу краснухи). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антител IgG к вирусу краснухи), в лошадиной и человеческой сыворотке и плазме, &lt; 0,1% азид натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела IgG к вирусу краснухи."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения наличия антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке крови человека. Для количественного и качественного определения антител к вирусу краснухи в сыворотке методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, предназначен для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки иммунного статуса женщины, оценки эффективности профилактики краснухи, диагностики осторой инфекции"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 24"

    "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител класса IgM к вирусу гепатита А, в человеческой плазме, с &lt; 0,1% азидом натрия. Уровень 1: плазма человека, отрицательная на антитела класса IgM к вирусу гепатита А; уровень 2: плазма, положительная на антитела класса IgM к вирусу гепатита А. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "4 флакона по 1 мл (уровни 0-1). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (антитела класса IgM к вирусу гепатита А). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (антитела класса IgM к вирусу гепатита А), в человеческой плазме, &lt; 0,1% азид натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента антитела класса IgM к вирусу гепатита А."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "6х2мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие лиофилизированные растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Инсулин). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Инсулина), в буферизованной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), ≤ 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Инсулин."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 27"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения Инсулина в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Инсулина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для ранней диагностики инсулинозависимого сахарного диабета (СД), мониторинга инсулинотерапии, диф. диагностики СД1 и СД2"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 28"

    "6 флаконов по 1 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие лиофилизированные растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Интактного паратгормона). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Интактного паратгормона), в натрий-фосфатном буфере (PBS) с альбумином бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Интактный паратгормон."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 29"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня Паратгормона в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации интактного паратиреоидного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики нарушений фосфорно-кальциевого обмена."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 30"

    "1 флакон по 4 мл,5 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антител к тиреоглобулину). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (антител к тиреоглобулину), в человеческой сыворотке, с &lt; 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела к тиреоглобулину."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 31"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Антител к Тиреоглобулину в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Антител к Тиреоглобулину в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы, мониторинга лечения и послеоперационных рецидивов. В сочетании с Тиреоглобулином используется для диагностики карцином щитовидной железы."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 32"

    "1 флакон 14.0 мл. Буферный раствор бычьего сывороточного альбумина (BSA) с нулевым содержанием тиреоглобулина (0,0 нг/мл), для разведения образцов с высоким содержанием тиреоглобулина, с &lt; 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "6 флаконов по 2 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антител к тиреопероксидазе). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антител к тиреопероксидазе), в буфферизированном растворе белка (бычьего), с &lt; 0,1% азида натрия и 0,1% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела к тиреопероксидазе."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 34"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови человека. Реагент для количественного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики аутоиммун. поражений щитовидной железы."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 35"

    "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Свободный Т3). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Свободный Т3), в буферном растворе белка (бычьего), &lt; 0,1% NaN3 и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Свободный Т3."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 36"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Свободного трийодтиронина в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Свободного трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 37"

    "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Свободного тироксина). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Свободный тироксин), в человеческой сыворотке, &lt; 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Свободный тироксин."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 38"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Свободного тироксина в сыворотке крови. Реагент для количественного определения содержания Свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 39"

    "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Тиреотропный гормон). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Тиреотропного гормона), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Тиреотропный гормон."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 40"

    "2 картриджа по 100 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Тиреотропного гормона в сыворотке крови и плазме. Реагент для количественного определения содержания Тиреотропного гормона в сыворотке крови и плазме человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 41"

    "1000 шт. Пластиковые чашечки для образцов, 0.5 мл. Предназначены для работы с образцами. Готовы к использованию."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 42"

    "100 мешков в 1 кор. Емкости для использованных реакционных пробирок (пластиковые мешки)."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 43"

    "6 флаконов по 1.4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Общего 25(OH) витамина D)Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Общего 25(OH) витамина D)в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,1% ProClin 300.Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента (Общего 25(OH) витамина D (для использования на системах иммунологического анализа серии UniCel DxI)."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 44"

    "2 картриджа по 50 тестов Картриджи, содержащие растворы реагентов для количественного определения концентрации общего 25-гидроксивитамина D [25(OH) витамин D] в человеческой сыворотке и плазме методом двустадийного иммуноферментного анализа конкурентного связывания с хемилюминисцентной детекцией,для использования в автоматических иммунохимических анализаторах UniCel DxI Immunoassay. Используется для оценки достаточности витамина D."

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 45"

    "6 флаконов по 4 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител к внутреннему фактору, в человеческой сыворотке, &lt; 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "2 флакона по 4 мл (уровень 0). Флаконы, содержащие буферный раствор альбумина человеческой сыворотки (HSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения Антител к внутреннему фактору в сыворотке крови. Реагент для количественного определения уровня антител к внутреннему фактору в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Мспользуется для дифференциальной диагностики Анемии."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 48"

    "6 флаконов по 2 мл (уровни 1-3). Флаконы, содержащие лиофилизированные образцы с известными значениями концентрации вещества (Антимюллерова гормона), с раствором ProClin 300 0,5%. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 49"

    "6 флаконов по 2 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие лиофилизированные образцы с известной концентрацией определяемого вещества (Антимюллерова гормона). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антимюллерова гормона), в буфере HEPES BSA с ProClin 300 (0,5%) и консервантом. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антимюллерова гормона."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения концентрации антимюллерова гормона в сыворотке и плазме человека. Реагент для количественного определения концентрации Антимюллерова гормона в сыворотке и плазме человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для помощи в оценке овариального резерва."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 51"

    "6 флаконов по 2 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Дегидроэпиандростерона сульфат). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Дегидроэпиандростерона сульфат), в буферизированном бычьем сывороточном альбумине (BSA), с &lt; 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Дегидроэпиандростерона сульфат."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 52"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня Дегидроэпиандростерона сульфат в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Дегидроэпиандростерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики и мониторинга лечения патологии надпочечников, диф.диагностики синдрома Кушинга."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 53"

    "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Тестостерона). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Тестостерона), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Тестостерон."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 54"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Тестостерона в сыворотке и плазме крови . Реагент для количественного определения концентрации Тестостерона в сыворотке крови и плазме человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния репродуктивной системы у мужчин и женщин."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 55"

    "6 флаконов по 4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (ß-ХГЧ). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (ß-ХГЧ), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента ß-ХГЧ."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 56"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения ß-ХГЧ в сыворотке крови человека. Реагент для количественного определения концентрации ß-ХГЧ в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для ранней диагностики беременности, диф. диагностики внематочной беременности, диагностики врожденных пороков развития плода."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 57"

    "1 флакон - 4 мл,5 флаконов по 2 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества ( высокочувствительный Эстрадиол). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества ( высокочувствительного Эстрадиола), в человеческой сыворотке, &lt; 0,1% азида натрия и 0,025% Cosmocil CQ. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Высокочувствительный Эстрадиол."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 58"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации высокочувствительного Эстрадиола в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации высокочувствительного Эстрадиола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки уровня полового развития, мониторинга овуляторного цикла, диагностики климактерических расстройств, диагностики феминизирующих синдромов."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 59"

    "6 флаконов по 4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (ЛГ). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (ЛГ), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента ЛГ."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 60"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации ЛГ в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Уровень ЛГ определяют при обследовании по поводу нарушений менструального цикла, фертильности, а также при менопаузе, нарушениях овуляции и при гипофизарной недостаточности, для диагностики поликистоза яичников."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 61"

    "6 флаконов по 4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (ФСГ). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (ФСГ), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента ФСГ."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 62"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации ФСГ в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Уровень ФСГ определяют при обследовании по поводу нарушений менструального цикла, фертильности, а также при менопаузе, нарушениях овуляции и при гипофизарной недостаточности, для диагностики поликистоза яичников."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 63"

    "1 флакон - 4 мл,5 флаконов по 2,5 млл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (прогестерон). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Прогестерона), в человеческой сыворотке, &lt; 0,1% азида натрия и 0,025% Cosmocil CQ. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Прогестерон."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 64"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Прогестерона в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 65"

    "1 флакон - 4 мл, 5 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Пролактина).Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Пролактина), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Пролактин."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 66"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Пролактина в сыворотке крови и плазме (гепаринизированной). Реагент для количественного определения концентрации Пролактина в сыворотке крови человека и плазме (гепаринизированной) методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 67"

    "Трехуровневый гематологический материал контроля качества COULTER 6C Cell Control. Предназначен для мониторинга работы гематологических анализаторов COULTER, совместно со специфическими реагентами COULTER. Минимальная температура хранения не менее 2°C, максимальная температура хранения не более 8°C. Готов к использованию. Фасовка: 9 флаконов (по 3 на каждый уровень), не менее чем по 3,5 мл."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 68"

    "Трехуровневый гематологический материал контроля качества COULTER Retic-X Cell Control. Предназначен для мониторинга работы систем цитологического анализа Coulter, совместно со специфическими реагентами COULTER. Минимальная температура хранения не менее 2°C, максимальная температура хранения не более 8°C. Готов к использованию. Фасовка: 12 флаконов (по 4 на каждый уровень), не менее чем по 3,5 мл."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 69"

    "Калибратор COULTER S-CAL Calibrator. Предназначен для определения коэффициента калибровки систем цитологического анализа Coulter совместно со специфическими реагентами COULTER. Минимальная температура хранения не менее 2°C, максимальная температура хранения не более 8°C. Стабильность после вскрытия не менее 1 часа. Готов к использованию. Фасовка: флакон, не менее 3,3 мл."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 70"

    "Материал контроля качества COULTER LATRON CP-X Control. Предназначен для использования на системе цитологического анализа UniCel DxH Coulter. Данный материал контроля качества используется для мониторинга параметров объема, электропроводности и светорассеяния. Минимальная температура хранения не более 2°C, максимальная температура хранения не менее 30°C. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. Готов к использованию. Фасовка: 8 флаконов не менее, чем по 4 мл."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 71"

    "Очищающий реагент COULTER DxH Cleaner. Используется для очистки находящихся в контакте с образцами крови составляющих системы цитологического анализа UniCel DxH Coulter. Минимальная температура хранения не более 2°C, максимальная температура хранения не менее 25°C. Стабильность после вскрытия не менее трех месяцев. Готов к использованию. Расфасован в пластиковый контейнер, заключённый в картонный короб с нанесёнными штрихкодами для регистрации серии реагента в программном обеспечении UniCel DxH Coulter. Фасовка не менее 10 литров."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 72"

    "Комплект реагентов COULTER DxH Retic Pack для использования на системе цитологического анализа UniCel DxH Coulter. Предназначен для осветления эритроцитов и окраски ретикулоцитов. Совместим с COULTER DxH Diluent, COULTER DxH Cell Lyse и COULTER DxH Diff Pack. Минимальная температура хранения не более 2°C, максимальная температура хранения не менее 30°C. Стабильность после вскрытия не менее 60 дней. Готов к использованию. Расфасован попарно в пластиковые контейнеры: 1) краситель - флакон, емкостью не менее 380 мл.; 2) осветлитель - флакон, емкостью не менее 1900 мл. Комплект из двух флаконов объединен в картонном коробе с нанесёнными штрихкодами для регистрации серии реагента в программном обеспечении UniCel DxH 800 Coulter."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 73"

    "Комплект реагентов COULTER DxH Diff Pack для использования на системе цитологического анализа UniCel DxH Coulter. Предназначен для лизиса эритроцитов и консервации лейкоцитов. Совместим с COULTER DxH Diluent, COULTER DxH Cell Lyse и COULTER DxH Retic Pack. Минимальная температура хранения не более 2°C, максимальная температура хранения не менее 25°C. Стабильность после вскрытия не менее 60 дней. Готов к использованию. Расфасован попарно в пластиковые контейнеры: 1) лизирующий раствор - флакон, емкостью не менее 1900 мл.; 2) фиксирующий раствор - флакон, емкостью не менее 850 мл. Комплект из двух флаконов объединен в картонном коробе с нанесёнными штрихкодами для регистрации серии реагента в программном обеспечении UniCel DxH 800 Coulter."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 74"

    "Литический раствор COULTER DxH Cell Lyse для лизиса эритроцитов. Предназначен для количественного определения гемоглобина, подсчета NRBC, подсчета и оценки размера лейкоцитов на системе цитологического анализа UniCel DxH Coulter. Совместим с COULTER DxH Diluent, COULTER DxH Diff Pack и COULTER DxH Retic Pack. Минимальная температура хранения не более 2°C, максимальная температура хранения не менее 40°C. Стабильность после вскрытия не менее 60 дней. Готов к использованию. Расфасован в пластиковый контейнер, заключённый в картонный короб с нанесёнными штрихкодами для регистрации серии реагента в программном обеспечении UniCel DxH Coulter. Фасовка не менее 5 литров."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 75"

    "Изотонический разбавитель COULTER DxH Diluent. Предназначен для использования в качестве изотонического буферного разбавителя совместно с не содержащим цианид литическим агентом для подсчета и оценки размера клеток крови на системах цитологического анализа UniCel DxH Coulter. Совместим с COULTER DxH Cell Lyse, COULTER DxH Diff Pack и COULTER DxH Retic Pack. Минимальная температура хранения не более 2°C, максимальная температура хранения не менее 40°C. Стабильность после вскрытия не менее 60 дней. Готов к использованию. Расфасован в пластиковый контейнер, заключённый в картонный короб с нанесёнными штрихкодами для регистрации серии реагента в программном обеспечении UniCel DxH Coulter. Фасовка не менее 10 литров."

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 76"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения наличия антител класса IgM к вирусу гепатита А в сыворотке и плазме крови человека. Реагент для качественного выявления антител IgM человека к вирусу гепатита А в сыворотке или плазме методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используют для диагностики острого гепатита А"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 77"

    "6 флаконов по 4 мл (уровни 1-2). ). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Поверхностного антигена вируса гепатита В: уровень 1 - плазма человека, отрицательная на Поверхностный антиген вируса гепатита В, уровень 2 - плазма человека, положительная на Поверхностный антиген вируса гепатита В; с &lt; 0,1% азидом натрия, 0,25 % ProClin 300."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 78"

    "2 флакона по 2,7 мл (уровни 0-1). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (HBsAg). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (HBsAg): уровень 1 - буферный раствор бычьего сывороточного альбумина (BSA), отрицательный на HBsAg, уровень 2 - буферный раствор бычьего сывороточного альбумина (BSA), положительный на HBsAg , с &lt; 0,1 % азид натрия, 0,25 % ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента HBsAg."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 79"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для потверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Реагент для потверждения присутствия поверхностного антигена гепатита В в сыворотке или плазме методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используют для потверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах человеческой сыворотки и плазмы крови, которые были многократно признаны реактивными при проведении анализа Access HBs Ag. Тест-система содержит человеческий IgG, специфичный к HBsAg, моноклональные мышиные антитела к HBsAg."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 80"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. Реагент для качественного обнаружения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBs Ag) в сыворотке или плазме методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используют для выявления наличия вирусной инфекции."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 81"

    "6 флаконов по 4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Фолат). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Фолата), в буферизованной матрице с альбумином человеческой сыворотки (HSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Фолат."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 82"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения фолата в человеческой сыворотке, плазме (гепарин) и эритроцитах. Реагент для количественного определения концентрации Фолата в человеческой сыворотке, плазме (гепарин) и эритроцитах методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах . Используется для дифференциальной диагностики анемии."

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 83"

    "6 флаконов по 4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Витамин В12). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Витамин В12), в буферизованной матрице с альбумином человеческой сыворотки (HSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Витамин В12."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 84"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации витамина В12 в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации витамина B12 в сыворотке и плазме (гепаринизированной) методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах."

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 85"

    "6 флаконов по 4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Кортизол). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Кортизола), в человеческой сыворотке, &lt; 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Кортизол."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 86"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Кортизола в сыворотке крови, плазме (гепаринизированной, EDTA) и моче. Реагент для количественного определения содержания Кортизола в сыворотке крови человека, плазме (гепаринизированной, EDTA) и моче методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики патологии гипотоламо-гипофизарно-надпочечниковой системы."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 87"

    "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (СА 19-9). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (СА 19-9), в буферизированном альбумине бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента СА 19-9."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 88"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня антигена СА 19-9 в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для мониторинга лечения и прогноза течения раков. заболеваний."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 89"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня простатического специфического антигена в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации простатического специфического антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики и мониторинга лечения рака предстательной железы."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 90"

    "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Простатический специфический антиген). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Простатического специфического антигена), в буферизированном альбумине бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Простатический специфический антиген."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 91"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня Свободного простатического специфического антигена в сыворотке крови. Реагент для количественного определения содержания уровня свободного простатического специфического антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах . Исполоьзуется для диагностики и мониторинга лечения рака предстательной железы."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 92"

    "1 флакон - 5 мл,5 флаконов по 2,5 млл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (свободного простатического специфического антигена). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Свободного простатического специфического антигена), в буферизированном альбумине бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Свободный простатический специфический антиген."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 93"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Альфа-фетопротеина в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуно¬ферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах . Используется для диагностики пороков развития нервной трубки плода, мониторинга лечения ряда раков. заболеваний."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 94"

    "7 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-6). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Альфа-фетопротеин). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Альфа-фетопротеина), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Альфа-фетопротеин."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 95"

    "6 флаконов по 1,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (СА 15-3). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (СА 15-3), в буферизированном альбумине бычьей сыворотки (BSA), 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента СА 15-3."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 96"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня антигена CA 15-3 в сыворотке крови. Реагент для количественного определения содержания уровня СА 15-3 в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для мониторинга лечения и прогноза течения раков. заболеваний, в частности рака молочной железы."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 97"

    "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (СА 125). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (СА 125), в буферизированном альбумине бычьей сыворотки (BSA), &lt; 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента СА 125."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 98"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах, для мониторинга лечения и диагностики рецидивов онкологических заболеваний."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 99"

    "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Раково-эмбриональный антиген). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Раково-эмбриональный антиген), в фосфатном буфере, белок (бычий), &lt; 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Раково-эмбриональный антиген."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 100"

    "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня антигена СА 125 в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации СА 125 в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для мониторинга лечения и прогноза течения раков. заболеваний."

    Кол-во: 50.0

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