Поставка изделий медицинских для гематологических и иммуноферментных исследований для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/21/4.3/0091783/ПолГП)

Поставка изделий медицинских для гематологических и иммуноферментных исследований для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/21/4.3/0091783/ПолГП)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "6 флаконов по 2 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие лиофилизированные растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Тиреоглобулин). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Тиреоглобулина), в буфер с альбумином бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Тиреоглобулин." Кол-во: 3.0

"Позиция 2" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Тиреоглобулина в сыворотке крови и плазме. Реагент для количественного определения содержания Тиреоглобулина в сыворотке крови и плазме человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы, мониторинге лечения и послеоперационн рецидивов." Кол-во: 3.0

"Позиция 3" "Реакционные пробирки для анализатора UniCel DxI. Изготовленные из полипропилена. Упаковка: 10 пакетов по 1000 пробирок в каждом." Кол-во: 15.0

"Позиция 4" "1 бутыль в коробке - 10 литров. Бутыль, содержащая Системный промывающий буфер для промывки дозаторов, отмывки полистирольных носителей от непрореагировавших веществ, разведения образцов с заведомо высокими значениями (для некоторых тестов). Предназначен для использования с системами иммунного анализа и специфическими реагентами иммунного анализа. Состав: буферизированный раствор TRIS (трис-(гидроксиметил)-аминометан), поверхностно-активное вещество, < 0,1% азида натрия и 0,1% ProClin 300." Кол-во: 200.0

"Позиция 5" "Чашечки для образцов для анализатора Access. Пластик, объем 2.0 мл, диаметр 13мм. Упакованы в количестве не менее 1000 шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "20 мешков в 1 кор. Мешки для сбора отходов (Access Waste Bags). Емкости для использованных реакционных пробирок (пластиковые самогерметизирующиеся пакеты)." Кол-во: 5.0

"Позиция 7" "Реакционные пробирки для анализатора Access: специальные контейнеры, изготовленные из полипропилена, в которых в ходе тестирований в системе Access 2 происходят химические реакции. Упаковка 16 блоков по 98 пробирок в каждом." Кол-во: 16.0

"Позиция 8" "4 бутыли по 1950 мл. Бутыли, содержащие Системный промывающий буфер для промывки дозаторов, отмывки полистирольных носителей от непрореагировавших веществ, разведения образцов с заведомо высокими значениями (для некоторых тестов). Предназначен для использования с системами иммунного анализа и специфическими реагентами иммунного анализа. Состав: буферизированный раствор TRIS (трис-(гидроксиметил)-аминометан), поверхностно-активное вещество, < 0,1% азида натрия и 0,1% ProClin 300." Кол-во: 20.0

"Позиция 9" "1 бутыль - 1 литр. Бутыль, содержащая щелочной очищающий раствор для специальной процедуры промывки прибора. Водный раствор гидроксида К (< 3%) , анионные и неионные поверхностно-активные вещества." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "6 флаконов по 4 мл. Флаконы, содержащие раствор для проверки системы. Буферный раствор бычьего сывороточного альбумина (1%), щелочная фосфатаза, 0,25% ProClin 300, < 0,1% азида натрия. Предназначен для использования с иммунохимическими анализаторами при еженедельной профилактической процедуре проверки различных компонентов системы." Кол-во: 4.0

"Позиция 11" "4 флакона по 130 мл (600 тестов). Флаконы, содержащие Субстрат Lumi-Phos 530 (буферизированный раствор, содержащий диоксетан Lumigen PPD, флуоресцирующее вещество и поверхностно-активное вещество). Предназначен для использования с системами иммунного анализа и специфическими реагентами для иммунного анализа." Кол-во: 32.0

"Позиция 12" "6 флаконов по 3,5 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител IgM к вирусу Toxoplasma gondii, в человеческой плазме, с < 0,1% азидом натрия. Уровень 1: плазма человека, отрицательная на антитела IgM к вирусу Toxoplasma gondii; уровень 2: плазма человека, положительная на антитела IgM к вирусу Toxoplasma gondii. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "2 флакона по 1,5 мл (уровни 0-1). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антитела IgM к токсоплазме). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антитела IgM к токсоплазме), в человеческой плазме, с < 0,1% азидом натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела IgM к токсоплазме." Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения наличия антител класса IgM к токсоплазме в сыворотке и плазме крови человека , для качественного определения антител класса IgM к Toxoplasma gondii в сыворотке или плазме методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах" Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител IgG к токсоплазме, в человеческой плазме, с < 0,1% азидом натрия. Уровень 1: плазма человека, отрицательная на антитела к Toxoplasma gondii; уровень 2: плазма человека, положительная на антитела к Toxoplasma gondii. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы." Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "6 флаконов по 1 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антитела IgG к токсоплазме). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антител IgG к токсоплазме), в человеческой плазме, < 0,1% азид натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела IgG к токсоплазме." Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения наличия антител класса IgG к токсоплазме в сыворотке и плазме крови человека. Реагент для количественного и качественного определения антител IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке или плазме методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики токсоплазмоза." Кол-во: 3.0

"Позиция 18" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител IgM к вирусу краснухи, в человеческой плазме, с < 0,1% азидом натрия. Уровень 1: плазма человека, отрицательная на антитела IgM к вирусу краснухи; уровень 2: плазма человека, положительная на антитела IgM к вирусу краснухи. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы." Кол-во: 2.0

"Позиция 19" "4 флакона по 1 мл (уровни 0-3). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антител IgМ к вирусу краснухи). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антител IgМ к вирусу краснухи), в человеческой плазме, < 0,1% азид натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела IgМ к вирусу краснухи." Кол-во: 2.0

"Позиция 20" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения наличия антител класса IgM к вирусу краснухи в сыворотке крови человека. Реагент для качественного определения антител IgM к вирусу краснухи в сыворотке методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки иммунного статуса женщины, оценки эффективности профилактики краснухи, диагностики осторой инфекции." Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител IgG к вирусу краснухи, в человеческой плазме, с < 0,1% азидом натрия. Уровень 1: плазма человека, отрицательная на антитела IgG к вирусу краснухи; уровень 2: плазма человека, положительная на антитела IgG к вирусу краснухи. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы." Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "6 флаконов по1 мл(уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антител IgG к вирусу краснухи). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антител IgG к вирусу краснухи), в лошадиной и человеческой сыворотке и плазме, < 0,1% азид натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела IgG к вирусу краснухи." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения наличия антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке крови человека. Для количественного и качественного определения антител к вирусу краснухи в сыворотке методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, предназначен для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки иммунного статуса женщины, оценки эффективности профилактики краснухи, диагностики осторой инфекции" Кол-во: 2.0

"Позиция 24" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител класса IgM к вирусу гепатита А, в человеческой плазме, с < 0,1% азидом натрия. Уровень 1: плазма человека, отрицательная на антитела класса IgM к вирусу гепатита А; уровень 2: плазма, положительная на антитела класса IgM к вирусу гепатита А. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы." Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "4 флакона по 1 мл (уровни 0-1). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (антитела класса IgM к вирусу гепатита А). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (антитела класса IgM к вирусу гепатита А), в человеческой плазме, < 0,1% азид натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента антитела класса IgM к вирусу гепатита А." Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "6х2мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие лиофилизированные растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Инсулин). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Инсулина), в буферизованной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), ≤ 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Инсулин." Кол-во: 3.0

"Позиция 27" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения Инсулина в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Инсулина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для ранней диагностики инсулинозависимого сахарного диабета (СД), мониторинга инсулинотерапии, диф. диагностики СД1 и СД2" Кол-во: 20.0

"Позиция 28" "6 флаконов по 1 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие лиофилизированные растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Интактного паратгормона). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Интактного паратгормона), в натрий-фосфатном буфере (PBS) с альбумином бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Интактный паратгормон." Кол-во: 4.0

"Позиция 29" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня Паратгормона в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации интактного паратиреоидного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики нарушений фосфорно-кальциевого обмена." Кол-во: 15.0

"Позиция 30" "1 флакон по 4 мл,5 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антител к тиреоглобулину). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (антител к тиреоглобулину), в человеческой сыворотке, с < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела к тиреоглобулину." Кол-во: 2.0

"Позиция 31" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Антител к Тиреоглобулину в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Антител к Тиреоглобулину в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы, мониторинга лечения и послеоперационных рецидивов. В сочетании с Тиреоглобулином используется для диагностики карцином щитовидной железы." Кол-во: 20.0

"Позиция 32" "1 флакон 14.0 мл. Буферный раствор бычьего сывороточного альбумина (BSA) с нулевым содержанием тиреоглобулина (0,0 нг/мл), для разведения образцов с высоким содержанием тиреоглобулина, с < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300." Кол-во: 2.0

"Позиция 33" "6 флаконов по 2 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антител к тиреопероксидазе). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антител к тиреопероксидазе), в буфферизированном растворе белка (бычьего), с < 0,1% азида натрия и 0,1% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела к тиреопероксидазе." Кол-во: 4.0

"Позиция 34" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови человека. Реагент для количественного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики аутоиммун. поражений щитовидной железы." Кол-во: 8.0

"Позиция 35" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Свободный Т3). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Свободный Т3), в буферном растворе белка (бычьего), < 0,1% NaN3 и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Свободный Т3." Кол-во: 4.0

"Позиция 36" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Свободного трийодтиронина в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Свободного трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы." Кол-во: 20.0

"Позиция 37" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Свободного тироксина). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Свободный тироксин), в человеческой сыворотке, < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Свободный тироксин." Кол-во: 4.0

"Позиция 38" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Свободного тироксина в сыворотке крови. Реагент для количественного определения содержания Свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы." Кол-во: 15.0

"Позиция 39" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Тиреотропный гормон). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Тиреотропного гормона), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Тиреотропный гормон." Кол-во: 4.0

"Позиция 40" "2 картриджа по 100 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Тиреотропного гормона в сыворотке крови и плазме. Реагент для количественного определения содержания Тиреотропного гормона в сыворотке крови и плазме человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы." Кол-во: 15.0

"Позиция 41" "1000 шт. Пластиковые чашечки для образцов, 0.5 мл. Предназначены для работы с образцами. Готовы к использованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 42" "100 мешков в 1 кор. Емкости для использованных реакционных пробирок (пластиковые мешки)." Кол-во: 5.0

"Позиция 43" "6 флаконов по 1.4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Общего 25(OH) витамина D)Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Общего 25(OH) витамина D)в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,1% ProClin 300.Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента (Общего 25(OH) витамина D (для использования на системах иммунологического анализа серии UniCel DxI)." Кол-во: 5.0

"Позиция 44" "2 картриджа по 50 тестов Картриджи, содержащие растворы реагентов для количественного определения концентрации общего 25-гидроксивитамина D [25(OH) витамин D] в человеческой сыворотке и плазме методом двустадийного иммуноферментного анализа конкурентного связывания с хемилюминисцентной детекцией,для использования в автоматических иммунохимических анализаторах UniCel DxI Immunoassay. Используется для оценки достаточности витамина D." Кол-во: 22.0

"Позиция 45" "6 флаконов по 4 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител к внутреннему фактору, в человеческой сыворотке, < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы." Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "2 флакона по 4 мл (уровень 0). Флаконы, содержащие буферный раствор альбумина человеческой сыворотки (HSA), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300." Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения Антител к внутреннему фактору в сыворотке крови. Реагент для количественного определения уровня антител к внутреннему фактору в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Мспользуется для дифференциальной диагностики Анемии." Кол-во: 2.0

"Позиция 48" "6 флаконов по 2 мл (уровни 1-3). Флаконы, содержащие лиофилизированные образцы с известными значениями концентрации вещества (Антимюллерова гормона), с раствором ProClin 300 0,5%. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы." Кол-во: 2.0

"Позиция 49" "6 флаконов по 2 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие лиофилизированные образцы с известной концентрацией определяемого вещества (Антимюллерова гормона). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антимюллерова гормона), в буфере HEPES BSA с ProClin 300 (0,5%) и консервантом. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антимюллерова гормона." Кол-во: 1.0

"Позиция 50" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения концентрации антимюллерова гормона в сыворотке и плазме человека. Реагент для количественного определения концентрации Антимюллерова гормона в сыворотке и плазме человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для помощи в оценке овариального резерва." Кол-во: 5.0

"Позиция 51" "6 флаконов по 2 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Дегидроэпиандростерона сульфат). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Дегидроэпиандростерона сульфат), в буферизированном бычьем сывороточном альбумине (BSA), с < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Дегидроэпиандростерона сульфат." Кол-во: 5.0

"Позиция 52" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня Дегидроэпиандростерона сульфат в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Дегидроэпиандростерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики и мониторинга лечения патологии надпочечников, диф.диагностики синдрома Кушинга." Кол-во: 14.0

"Позиция 53" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Тестостерона). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Тестостерона), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Тестостерон." Кол-во: 3.0

"Позиция 54" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Тестостерона в сыворотке и плазме крови . Реагент для количественного определения концентрации Тестостерона в сыворотке крови и плазме человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния репродуктивной системы у мужчин и женщин." Кол-во: 20.0

"Позиция 55" "6 флаконов по 4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (ß-ХГЧ). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (ß-ХГЧ), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента ß-ХГЧ." Кол-во: 2.0

"Позиция 56" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения ß-ХГЧ в сыворотке крови человека. Реагент для количественного определения концентрации ß-ХГЧ в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для ранней диагностики беременности, диф. диагностики внематочной беременности, диагностики врожденных пороков развития плода." Кол-во: 12.0

"Позиция 57" "1 флакон - 4 мл,5 флаконов по 2 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества ( высокочувствительный Эстрадиол). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества ( высокочувствительного Эстрадиола), в человеческой сыворотке, < 0,1% азида натрия и 0,025% Cosmocil CQ. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Высокочувствительный Эстрадиол." Кол-во: 2.0

"Позиция 58" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации высокочувствительного Эстрадиола в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации высокочувствительного Эстрадиола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки уровня полового развития, мониторинга овуляторного цикла, диагностики климактерических расстройств, диагностики феминизирующих синдромов." Кол-во: 25.0

"Позиция 59" "6 флаконов по 4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (ЛГ). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (ЛГ), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента ЛГ." Кол-во: 3.0

"Позиция 60" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации ЛГ в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Уровень ЛГ определяют при обследовании по поводу нарушений менструального цикла, фертильности, а также при менопаузе, нарушениях овуляции и при гипофизарной недостаточности, для диагностики поликистоза яичников." Кол-во: 20.0

"Позиция 61" "6 флаконов по 4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (ФСГ). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (ФСГ), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента ФСГ." Кол-во: 3.0

"Позиция 62" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации ФСГ в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Уровень ФСГ определяют при обследовании по поводу нарушений менструального цикла, фертильности, а также при менопаузе, нарушениях овуляции и при гипофизарной недостаточности, для диагностики поликистоза яичников." Кол-во: 25.0

"Позиция 63" "1 флакон - 4 мл,5 флаконов по 2,5 млл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (прогестерон). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Прогестерона), в человеческой сыворотке, < 0,1% азида натрия и 0,025% Cosmocil CQ. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Прогестерон." Кол-во: 3.0

"Позиция 64" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Прогестерона в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах." Кол-во: 15.0

"Позиция 65" "1 флакон - 4 мл, 5 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Пролактина).Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Пролактина), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Пролактин." Кол-во: 3.0

"Позиция 66" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Пролактина в сыворотке крови и плазме (гепаринизированной). Реагент для количественного определения концентрации Пролактина в сыворотке крови человека и плазме (гепаринизированной) методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах." Кол-во: 25.0

"Позиция 67" "Трехуровневый гематологический материал контроля качества COULTER 6C Cell Control. Предназначен для мониторинга работы гематологических анализаторов COULTER, совместно со специфическими реагентами COULTER. Минимальная температура хранения не менее 2°C, максимальная температура хранения не более 8°C. Готов к использованию. Фасовка: 9 флаконов (по 3 на каждый уровень), не менее чем по 3,5 мл." Кол-во: 12.0

"Позиция 68" "Трехуровневый гематологический материал контроля качества COULTER Retic-X Cell Control. Предназначен для мониторинга работы систем цитологического анализа Coulter, совместно со специфическими реагентами COULTER. Минимальная температура хранения не менее 2°C, максимальная температура хранения не более 8°C. Готов к использованию. Фасовка: 12 флаконов (по 4 на каждый уровень), не менее чем по 3,5 мл." Кол-во: 12.0

"Позиция 69" "Калибратор COULTER S-CAL Calibrator. Предназначен для определения коэффициента калибровки систем цитологического анализа Coulter совместно со специфическими реагентами COULTER. Минимальная температура хранения не менее 2°C, максимальная температура хранения не более 8°C. Стабильность после вскрытия не менее 1 часа. Готов к использованию. Фасовка: флакон, не менее 3,3 мл." Кол-во: 5.0

"Позиция 70" "Материал контроля качества COULTER LATRON CP-X Control. Предназначен для использования на системе цитологического анализа UniCel DxH Coulter. Данный материал контроля качества используется для мониторинга параметров объема, электропроводности и светорассеяния. Минимальная температура хранения не более 2°C, максимальная температура хранения не менее 30°C. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. Готов к использованию. Фасовка: 8 флаконов не менее, чем по 4 мл." Кол-во: 10.0

"Позиция 71" "Очищающий реагент COULTER DxH Cleaner. Используется для очистки находящихся в контакте с образцами крови составляющих системы цитологического анализа UniCel DxH Coulter. Минимальная температура хранения не более 2°C, максимальная температура хранения не менее 25°C. Стабильность после вскрытия не менее трех месяцев. Готов к использованию. Расфасован в пластиковый контейнер, заключённый в картонный короб с нанесёнными штрихкодами для регистрации серии реагента в программном обеспечении UniCel DxH Coulter. Фасовка не менее 10 литров." Кол-во: 15.0

"Позиция 72" "Комплект реагентов COULTER DxH Retic Pack для использования на системе цитологического анализа UniCel DxH Coulter. Предназначен для осветления эритроцитов и окраски ретикулоцитов. Совместим с COULTER DxH Diluent, COULTER DxH Cell Lyse и COULTER DxH Diff Pack. Минимальная температура хранения не более 2°C, максимальная температура хранения не менее 30°C. Стабильность после вскрытия не менее 60 дней. Готов к использованию. Расфасован попарно в пластиковые контейнеры: 1) краситель - флакон, емкостью не менее 380 мл.; 2) осветлитель - флакон, емкостью не менее 1900 мл. Комплект из двух флаконов объединен в картонном коробе с нанесёнными штрихкодами для регистрации серии реагента в программном обеспечении UniCel DxH 800 Coulter." Кол-во: 15.0

"Позиция 73" "Комплект реагентов COULTER DxH Diff Pack для использования на системе цитологического анализа UniCel DxH Coulter. Предназначен для лизиса эритроцитов и консервации лейкоцитов. Совместим с COULTER DxH Diluent, COULTER DxH Cell Lyse и COULTER DxH Retic Pack. Минимальная температура хранения не более 2°C, максимальная температура хранения не менее 25°C. Стабильность после вскрытия не менее 60 дней. Готов к использованию. Расфасован попарно в пластиковые контейнеры: 1) лизирующий раствор - флакон, емкостью не менее 1900 мл.; 2) фиксирующий раствор - флакон, емкостью не менее 850 мл. Комплект из двух флаконов объединен в картонном коробе с нанесёнными штрихкодами для регистрации серии реагента в программном обеспечении UniCel DxH 800 Coulter." Кол-во: 15.0

"Позиция 74" "Литический раствор COULTER DxH Cell Lyse для лизиса эритроцитов. Предназначен для количественного определения гемоглобина, подсчета NRBC, подсчета и оценки размера лейкоцитов на системе цитологического анализа UniCel DxH Coulter. Совместим с COULTER DxH Diluent, COULTER DxH Diff Pack и COULTER DxH Retic Pack. Минимальная температура хранения не более 2°C, максимальная температура хранения не менее 40°C. Стабильность после вскрытия не менее 60 дней. Готов к использованию. Расфасован в пластиковый контейнер, заключённый в картонный короб с нанесёнными штрихкодами для регистрации серии реагента в программном обеспечении UniCel DxH Coulter. Фасовка не менее 5 литров." Кол-во: 15.0

"Позиция 75" "Изотонический разбавитель COULTER DxH Diluent. Предназначен для использования в качестве изотонического буферного разбавителя совместно с не содержащим цианид литическим агентом для подсчета и оценки размера клеток крови на системах цитологического анализа UniCel DxH Coulter. Совместим с COULTER DxH Cell Lyse, COULTER DxH Diff Pack и COULTER DxH Retic Pack. Минимальная температура хранения не более 2°C, максимальная температура хранения не менее 40°C. Стабильность после вскрытия не менее 60 дней. Готов к использованию. Расфасован в пластиковый контейнер, заключённый в картонный короб с нанесёнными штрихкодами для регистрации серии реагента в программном обеспечении UniCel DxH Coulter. Фасовка не менее 10 литров." Кол-во: 150.0

"Позиция 76" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения наличия антител класса IgM к вирусу гепатита А в сыворотке и плазме крови человека. Реагент для качественного выявления антител IgM человека к вирусу гепатита А в сыворотке или плазме методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используют для диагностики острого гепатита А" Кол-во: 2.0

"Позиция 77" "6 флаконов по 4 мл (уровни 1-2). ). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Поверхностного антигена вируса гепатита В: уровень 1 - плазма человека, отрицательная на Поверхностный антиген вируса гепатита В, уровень 2 - плазма человека, положительная на Поверхностный антиген вируса гепатита В; с < 0,1% азидом натрия, 0,25 % ProClin 300." Кол-во: 5.0

"Позиция 78" "2 флакона по 2,7 мл (уровни 0-1). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (HBsAg). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (HBsAg): уровень 1 - буферный раствор бычьего сывороточного альбумина (BSA), отрицательный на HBsAg, уровень 2 - буферный раствор бычьего сывороточного альбумина (BSA), положительный на HBsAg , с < 0,1 % азид натрия, 0,25 % ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента HBsAg." Кол-во: 5.0

"Позиция 79" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для потверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Реагент для потверждения присутствия поверхностного антигена гепатита В в сыворотке или плазме методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используют для потверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах человеческой сыворотки и плазмы крови, которые были многократно признаны реактивными при проведении анализа Access HBs Ag. Тест-система содержит человеческий IgG, специфичный к HBsAg, моноклональные мышиные антитела к HBsAg." Кол-во: 1.0

"Позиция 80" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека. Реагент для качественного обнаружения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBs Ag) в сыворотке или плазме методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используют для выявления наличия вирусной инфекции." Кол-во: 50.0

"Позиция 81" "6 флаконов по 4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Фолат). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Фолата), в буферизованной матрице с альбумином человеческой сыворотки (HSA), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Фолат." Кол-во: 2.0

"Позиция 82" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения фолата в человеческой сыворотке, плазме (гепарин) и эритроцитах. Реагент для количественного определения концентрации Фолата в человеческой сыворотке, плазме (гепарин) и эритроцитах методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах . Используется для дифференциальной диагностики анемии." Кол-во: 35.0

"Позиция 83" "6 флаконов по 4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Витамин В12). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Витамин В12), в буферизованной матрице с альбумином человеческой сыворотки (HSA), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Витамин В12." Кол-во: 3.0

"Позиция 84" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации витамина В12 в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации витамина B12 в сыворотке и плазме (гепаринизированной) методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах." Кол-во: 35.0

"Позиция 85" "6 флаконов по 4 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Кортизол). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Кортизола), в человеческой сыворотке, < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Кортизол." Кол-во: 2.0

"Позиция 86" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Кортизола в сыворотке крови, плазме (гепаринизированной, EDTA) и моче. Реагент для количественного определения содержания Кортизола в сыворотке крови человека, плазме (гепаринизированной, EDTA) и моче методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики патологии гипотоламо-гипофизарно-надпочечниковой системы." Кол-во: 25.0

"Позиция 87" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (СА 19-9). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (СА 19-9), в буферизированном альбумине бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента СА 19-9." Кол-во: 2.0

"Позиция 88" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня антигена СА 19-9 в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для мониторинга лечения и прогноза течения раков. заболеваний." Кол-во: 15.0

"Позиция 89" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня простатического специфического антигена в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации простатического специфического антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики и мониторинга лечения рака предстательной железы." Кол-во: 50.0

"Позиция 90" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Простатический специфический антиген). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Простатического специфического антигена), в буферизированном альбумине бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Простатический специфический антиген." Кол-во: 5.0

"Позиция 91" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня Свободного простатического специфического антигена в сыворотке крови. Реагент для количественного определения содержания уровня свободного простатического специфического антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах . Исполоьзуется для диагностики и мониторинга лечения рака предстательной железы." Кол-во: 30.0

"Позиция 92" "1 флакон - 5 мл,5 флаконов по 2,5 млл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (свободного простатического специфического антигена). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Свободного простатического специфического антигена), в буферизированном альбумине бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Свободный простатический специфический антиген." Кол-во: 5.0

"Позиция 93" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Альфа-фетопротеина в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуно¬ферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах . Используется для диагностики пороков развития нервной трубки плода, мониторинга лечения ряда раков. заболеваний." Кол-во: 15.0

"Позиция 94" "7 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-6). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Альфа-фетопротеин). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Альфа-фетопротеина), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Альфа-фетопротеин." Кол-во: 3.0

"Позиция 95" "6 флаконов по 1,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (СА 15-3). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (СА 15-3), в буферизированном альбумине бычьей сыворотки (BSA), 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента СА 15-3." Кол-во: 4.0

"Позиция 96" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня антигена CA 15-3 в сыворотке крови. Реагент для количественного определения содержания уровня СА 15-3 в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для мониторинга лечения и прогноза течения раков. заболеваний, в частности рака молочной железы." Кол-во: 20.0

"Позиция 97" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (СА 125). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (СА 125), в буферизированном альбумине бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента СА 125." Кол-во: 5.0

"Позиция 98" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах, для мониторинга лечения и диагностики рецидивов онкологических заболеваний." Кол-во: 40.0

"Позиция 99" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Раково-эмбриональный антиген). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Раково-эмбриональный антиген), в фосфатном буфере, белок (бычий), < 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Раково-эмбриональный антиген." Кол-во: 3.0