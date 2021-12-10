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    Главная / Торги / Разработка проекта "Реконструкция (перенос) участка лупинга МГ "Ставрополь-Грозный"

    Разработка проекта "Реконструкция (перенос) участка лупинга МГ "Ставрополь-Грозный"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901326Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта "Реконструкция (перенос) участка лупинга МГ "Ставрополь-Грозный"Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Восточная Объездная, 13ВПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110901326

    Уникальный номер закупки

    21/1.5/0101069/ТГГрозный

    Номер закупки

    0133/21/1.5/0101069/ТГГрозный/К/ГОС/Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Разработка проекта "Реконструкция (перенос) участка лупинга МГ "Ставрополь-Грозный"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении.doc

    Документация Ставрополь-Грозный.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Юридический адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Почтовый адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Контактный телефон

    +7 920 523-36-36

    Факс

    +7 8712 29-50-41

    Адрес электронной почты

    viva-888@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алханова М. А.

    Место рассмотрения предложений

    Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Восточная Объездная, 13В

    Закупки и тендеры Чеченская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проекта "Реконструкция (перенос) участка лупинга МГ "Ставрополь-Грозный"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901326Подведение итогов не позднее Разработка проекта "Реконструкция (перенос) участка лупинга МГ "Ставрополь-Грозный"Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Восточная Объездная, 13В

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проекта "Реконструкция (перенос) участка лупинга МГ "Ставрополь-Грозный"

    Начальная цена

    6 150 550,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Адрес местонахождения

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проекта"

    Кол-во: 1.0

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