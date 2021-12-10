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Номер извещения
32110901326
Уникальный номер закупки
21/1.5/0101069/ТГГрозный
Наименование закупки
Разработка проекта "Реконструкция (перенос) участка лупинга МГ "Ставрополь-Грозный"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Почтовый адрес
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Контактный телефон
+7 920 523-36-36
Факс
+7 8712 29-50-41
Адрес электронной почты
viva-888@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алханова М. А.
Место рассмотрения предложений
Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Восточная Объездная, 13В
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка проекта "Реконструкция (перенос) участка лупинга МГ "Ставрополь-Грозный"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проекта "Реконструкция (перенос) участка лупинга МГ "Ставрополь-Грозный"
Начальная цена
6 150 550,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Грозный
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный
Адрес местонахождения
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
71.12.19
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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