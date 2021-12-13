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    Главная / Торги / Выполнение геофизических исследований специальными методами в разведочной скважине № 228 Ямбургского месторождения для нужд СГГ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0088218/ГНедра/К/ГОС/Э/03.12.2021

    Выполнение геофизических исследований специальными методами в разведочной скважине № 228 Ямбургского месторождения для нужд СГГ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0088218/ГНедра/К/ГОС/Э/03.12.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901235Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение геофизических исследований специальными методами в разведочной скважине № 228 Ямбургского месторождения для нужд СГГ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0088218/ГНедра/К/ГОС/Э/03.12.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110901235

    Уникальный номер закупки

    21/3/0088218/ГНедра

    Номер закупки

    0095/21/3/0088218/ГНедра/К/ГОС/Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Выполнение геофизических исследований специальными методами в разведочной скважине № 228 Ямбургского месторождения для нужд СГГ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0088218/ГНедра/К/ГОС/Э/03.12.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 12:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    для Участника 2130088218ГНедра.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-40

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    V.Ivanov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов В. Г.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение геофизических исследований специальными методами в разведочной скважине № 228 Ямбургского месторождения для нужд СГГ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0088218/ГНедра/К/ГОС/Э/03.12.2021

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901235Подведение итогов не позднее Выполнение геофизических исследований специальными методами в разведочной скважине № 228 Ямбургского месторождения для нужд СГГ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0088218/ГНедра/К/ГОС/Э/03.12.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение геофизических исследований специальными методами в разведочной скважине № 228 Ямбургского месторождения для нужд СГГ для нужд ООО "Газпром недра" № 0095/21/3/0088218/ГНедра/К/ГОС/Э/03.12.2021

    Начальная цена

    28 489 650,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    71.12.3

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.3

    Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение геофизических исследований специальными методами в разведочной скважине № 228 Ямбургского месторождения для нужд СГГ"

    Кол-во: 1.0

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