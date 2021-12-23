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    Главная / Торги / 3000/03.12.21/КО/Э Поставка шпаклевки для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    3000/03.12.21/КО/Э Поставка шпаклевки для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112068Дата и время окончания срока приема заявок PFEF/250 Фильтр-воронка 190 микрон,По месту нахождения ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112068

    Уникальный номер закупки

    22/4.3/0000117/ГНХС

    Номер закупки

    0282/22/4.3/0000117/ГНХС/К//Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    3000/03.12.21/КО/Э Поставка шпаклевки для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке 3000.rar

    Уведомление о продлении итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова З. Х.

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения Организатора

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    PFEF/250 Фильтр-воронка 190 микрон,

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 14:0017.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112068Подведение итогов не позднее PFEF/250 Фильтр-воронка 190 микрон,По месту нахождения Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    PFEF/250 Фильтр-воронка 190 микрон,

    Начальная цена

    702 973,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.14

    Производство прочих основных органических химических веществ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "PFEF/250 Фильтр-воронка 190 микрон,"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 2"

    "ПОЛИМЕР ВЫСОКОЙ ТЕКУЧЕСТИ, 0.5 УНЦИИ. EQUALIZER Артикул VTR1448"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Грунт акриловый 2К 5+1 HS (0,8л+0,16л) (комплект) "Reoflex" (белый)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 4"

    "Грунт акриловый 2К 5+1 HS (0,8л+0,16л) (комплект) "Reoflex" (черный)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 5"

    "ГРУНТ ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ 25129-82 (тара 25 кг)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 6"

    "Грунт изолятор Ю-ПОЛ на спиртовой основе (желтый) 1л Баркоут"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Грунт по пластмассе 0,5л "Reoflex" (прозрачный)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 8"

    "CHAMAELEON отвердитель для акрилового грунта HS 0,2л Артикул 12884"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 9"

    "Антигравийное покрытие под пистолет (1000 мл) Jeta (Серый)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 10"

    "Антикор 950 "Body" (Серый) под пистолет (1000 мл)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 11"

    "Антикор 950 "Body" (Черный) под пистолет (1000 мл)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 12"

    "Удалитель лакокрасочных покрытий Neomid Proff Н-УЛП-0,85"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 13"

    "Бесцветный лак 2К Anti Scratch 2+1 Mobihel + отверд. 8800, уп 1л+0,5л (комплект)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 14"

    "Лак бесцветный 2+1 MS (1л +0,5л) отвердитель 5120 (комплект) "Novakryl""

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 15"

    "Полировальная паста 3М 74"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 16"

    "Полировальная паста 3М 76"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 17"

    "Спрей-грунт 1К акриловый 520мл "Reoflex" (серый)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 18"

    "5850100 S100 Липкие антистатические салфетки 80x90см"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 19"

    "Мастика "БПМ-3" резино-битумная (2,3 кг)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 20"

    "Наполнительная среднезернистая полиэфирная шпатлёвка (FULL) 1800г SOLID"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 21"

    "Наполнительная усиленная стекловолокном полиэфирная шпатлёвка (GLAS) 1700г SOLID"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 22"

    "Шпатлевка SPRAY жидкая "Novol" (1,2 кг)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 23"

    "Герметик кузова шовный 300мл Артикул TEROSON MS9320SF"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 24"

    "Герметик прокладка в тубах 180 гр. Автогерметик Казань КЗСК"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 25"

    "Клей для зеркал на лобовое стекло Локтайт-326 50 мл LOCTITE"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Локтайт 243, 50 мл Резьбовой фиксатор средней прочности"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 27"

    "Локтайт 270, 50 мл Резьбовой фиксатор высокой прочности"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 28"

    "Локтайт 518, 50 мл Уплотнитель для жестких фланцев"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 29"

    "Локтайт 638, 50 мл Вал-втул. фиксатор быстроотверждаемый"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 30"

    "Локтайт 660, 50 мл Вал-втул. фиксатор высокой прочности, увелич. зазоры, гель"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 31"

    "Локтайт 7649, 150 мл Активатор для анаэробов"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 32"

    "Однокомпонентный тиксотропный герметик под кисть JETA PRO"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 33"

    "Доводочная мелкозернистая полиэфирная шпатлёвка (FEIN) 1000 SOLID"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 34"

    "Матирующая паста FLAT-MATT SURFASE"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 35"

    "SOLID FULLER HS(800 мл)грунт наполнитель 4+1 серый"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 36"

    "VIKA 647 5л Растворитель"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 37"

    "Растворитель Brulex 2К для акриловых материалов медленный 1 л"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 38"

    "Растворитель Brulex универсальный 5 л"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 39"

    "Растворитель для перехода по лаку (SOLID) BLENDINK THINNER 1000 мл."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 40"

    "Растворитель для переходов 340 "Хамелеон""

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 41"

    "ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ DYNA UNI DEGREASER (КАНИСТРА 5Л) /В КОР.4"

    Кол-во: 5.0

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