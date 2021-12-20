Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Насос ручной гидравлический: Рабочее давление первой ступени - 12 МПа; Рабочее давление второй ступени - 80 МПа; Рабочая подача: - первой ступени - 10,5 см3/ход;- второй ступени - 1,8 см3/ход; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Насос ручной гидравлический: Рабочее давление первой ступени - 12 МПа; Рабочее давление второй ступени - 80 МПа; Рабочая подача: - первой ступени - 10,5 см3/ход;- второй ступени - 1,8 см3/ход; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Насос ручной гидравлический: Рабочее давление первой ступени - 12 МПа; Рабочее давление второй ступени - 80 МПа; Рабочая подача: - первой ступени - 10,5 см3/ход;- второй ступени - 1,8 см3/ход; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Расширитель гидравлический средний: Рабочее давление - 80 МПа;Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Байонетное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Цилиндр гидравлический двухстороннего действия с одним штоком. Габариты изделия, мм: 607 × 275 × 108 (ЦГ1). Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг: 13 (ЦГ1 серии С3). Рабочий ход штоков (штока) изделия, не менее: 320 (ЦГ1). Максимальное усилие стягивания, кН: 60. Максимальное усилие расширения, кН: 145. Рабочее давление, МПа: 80." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Расширитель средний гидравлический. Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа; Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Цилиндр гидравлический двухстороннего действия с одним штоком. Габариты изделия, мм: 607 × 275 × 108 (ЦГ1). Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг: 13 (ЦГ1 серии С3). Рабочий ход штоков (штока) изделия, не менее: 320 (ЦГ1). Максимальное усилие стягивания, кН: 60. Максимальное усилие расширения, кН: 145. Рабочее давление, МПа: 80." Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Расширитель средний гидравлический. Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа; Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Цилиндр гидравлический двухстороннего действия с одним штоком. Габариты изделия, мм: 607 × 275 × 108 (ЦГ1). Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг: 13 (ЦГ1 серии С3). Рабочий ход штоков (штока) изделия, не менее: 320 (ЦГ1). Максимальное усилие стягивания, кН: 60. Максимальное усилие расширения, кН: 145. Рабочее давление, МПа: 80." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Расширитель средний гидравлический. Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа; Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Цилиндр гидравлический двухстороннего действия с одним штоком. Габариты изделия, мм: 607 × 275 × 108 (ЦГ1). Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг: 13 (ЦГ1 серии С3). Рабочий ход штоков (штока) изделия, не менее: 320 (ЦГ1). Максимальное усилие стягивания, кН: 60. Максимальное усилие расширения, кН: 145. Рабочее давление, МПа: 80." Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Расширитель средний гидравлический. Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа; Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Цилиндр гидравлический двухстороннего действия с одним штоком. Габариты изделия, мм: 607 × 275 × 108 (ЦГ1). Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг: 13 (ЦГ1 серии С3). Рабочий ход штоков (штока) изделия, не менее: 320 (ЦГ1). Максимальное усилие стягивания, кН: 60. Максимальное усилие расширения, кН: 145. Рабочее давление, МПа: 80." Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Расширитель средний гидравлический. Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа; Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Цилиндр гидравлический двухстороннего действия с одним штоком. Габариты изделия, мм: 607 × 275 × 108 (ЦГ1). Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг: 13 (ЦГ1). Рабочий ход штоков (штока) изделия, не менее: 320 (ЦГ1). Максимальное усилие стягивания, кН: 60. Максимальное усилие расширения, кН: 145. Рабочее давление, МПа: 80." Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Расширитель средний гидравлический. Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа; Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Прибор дистанционного контроля высоковольтного энергетического оборудования под напряжением. Максимальная дальность определения разряда величиной 5 пКл до 15 м. Угол раскрытия диаграммы направленности по уровню 0,7 не более 5 градусов. Длительность записи сигналов не менее 2 ч. Кратность оптического прицела x4. Диапазон рабочих температур от -10 оС до +40 С. Время непрерывной работы не менее 8 ч. Комплект поставки: прибор, цифровой диктофон с компьютерным интерфейсом, кабель связи прибора и диктофона, головные телефоны (комплект), зарядное устройство, руководство по эксплуатации, транспортная сумка." Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа;Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Байонетное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Источник токов и напряжений для поверки щитовых амперметров и вольтметров постоянного и переменною токов непосредственно в месте их установки. Поверка осуществляется с помощью образцового прибора. Прибор обеспечивает выдачу переменного или постоянного тока в диапазоне от 1 мА до 12 А при номинальной нагрузке, с разбиением на поддиапазоны 1..50 мА с дискретностью установки 100 мкА, 50..500 мА с дискретностью установки 1 мА, 0,5..5 А с дискретностью установки 10 мА, 5..12 А с дискретностью установки 100 мА." Кол-во: 2.0

"Позиция 20" "Источник токов и напряжений для поверки щитовых амперметров и вольтметров постоянного и переменною токов непосредственно в месте их установки. Поверка осуществляется с помощью образцового прибора. Прибор обеспечивает выдачу переменного или постоянного тока в диапазоне от 1 мА до 12 А при номинальной нагрузке, с разбиением на поддиапазоны 1..50 мА с дискретностью установки 100 мкА, 50..500 мА с дискретностью установки 1 мА, 0,5..5 А с дискретностью установки 10 мА, 5..12 А с дискретностью установки 100 мА." Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Источник токов и напряжений для поверки щитовых амперметров и вольтметров постоянного и переменною токов непосредственно в месте их установки. Поверка осуществляется с помощью образцового прибора. Прибор обеспечивает выдачу переменного или постоянного тока в диапазоне от 1 мА до 12 А при номинальной нагрузке, с разбиением на поддиапазоны 1..50 мА с дискретностью установки 100 мкА, 50..500 мА с дискретностью установки 1 мА, 0,5..5 А с дискретностью установки 10 мА, 5..12 А с дискретностью установки 100 мА." Кол-во: 2.0

"Позиция 22" "Источник токов и напряжений для поверки щитовых амперметров и вольтметров постоянного и переменною токов непосредственно в месте их установки. Поверка осуществляется с помощью образцового прибора. Прибор обеспечивает выдачу переменного или постоянного тока в диапазоне от 1 мА до 12 А при номинальной нагрузке, с разбиением на поддиапазоны 1..50 мА с дискретностью установки 100 мкА, 50..500 мА с дискретностью установки 1 мА, 0,5..5 А с дискретностью установки 10 мА, 5..12 А с дискретностью установки 100 мА." Кол-во: 2.0

"Позиция 23" "Источник токов и напряжений для поверки щитовых амперметров и вольтметров постоянного и переменною токов непосредственно в месте их установки. Поверка осуществляется с помощью образцового прибора. Прибор обеспечивает выдачу переменного или постоянного тока в диапазоне от 1 мА до 12 А при номинальной нагрузке, с разбиением на поддиапазоны 1..50 мА с дискретностью установки 100 мкА, 50..500 мА с дискретностью установки 1 мА, 0,5..5 А с дискретностью установки 10 мА, 5..12 А с дискретностью установки 100 мА." Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Насос ручной гидравлический: Рабочее давление первой ступени - 12 МПа; Рабочее давление второй ступени - 80 МПа; Рабочая подача: - первой ступени - 10,5 см3/ход;- второй ступени - 1,8 см3/ход; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Насос ручной гидравлический: Рабочее давление первой ступени - 12 МПа; Рабочее давление второй ступени - 80 МПа; Рабочая подача: - первой ступени - 10,5 см3/ход;- второй ступени - 1,8 см3/ход; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей." Кол-во: 1.0