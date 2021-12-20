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    Главная / Торги / Поставка электрических и аварийно-спасательных инструментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 96503)

    Поставка электрических и аварийно-спасательных инструментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 96503)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:3020.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрических и аварийно-спасательных инструментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110900936

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0096503/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.5/0096503/ГПК/ПР/ГОС/Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка электрических и аварийно-спасательных инструментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 96503)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    96503_Документация МИ_Изм.zip

    Перенос итогов на 29.12.2021.docx

    96503_Документация МИ_Изм_14.12.2021.zip

    96503_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрических и аварийно-спасательных инструментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900936Подведение итогов не позднее Поставка электрических и аварийно-спасательных инструментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрических и аварийно-спасательных инструментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    6 314 153,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос ручной гидравлический: Рабочее давление первой ступени - 12 МПа; Рабочее давление второй ступени - 80 МПа; Рабочая подача: - первой ступени - 10,5 см3/ход;- второй ступени - 1,8 см3/ход; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Насос ручной гидравлический: Рабочее давление первой ступени - 12 МПа; Рабочее давление второй ступени - 80 МПа; Рабочая подача: - первой ступени - 10,5 см3/ход;- второй ступени - 1,8 см3/ход; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Насос ручной гидравлический: Рабочее давление первой ступени - 12 МПа; Рабочее давление второй ступени - 80 МПа; Рабочая подача: - первой ступени - 10,5 см3/ход;- второй ступени - 1,8 см3/ход; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Расширитель гидравлический средний: Рабочее давление - 80 МПа;Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Байонетное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Цилиндр гидравлический двухстороннего действия с одним штоком. Габариты изделия, мм: 607 × 275 × 108 (ЦГ1). Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг: 13 (ЦГ1 серии С3). Рабочий ход штоков (штока) изделия, не менее: 320 (ЦГ1). Максимальное усилие стягивания, кН: 60. Максимальное усилие расширения, кН: 145. Рабочее давление, МПа: 80."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Расширитель средний гидравлический. Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа; Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Цилиндр гидравлический двухстороннего действия с одним штоком. Габариты изделия, мм: 607 × 275 × 108 (ЦГ1). Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг: 13 (ЦГ1 серии С3). Рабочий ход штоков (штока) изделия, не менее: 320 (ЦГ1). Максимальное усилие стягивания, кН: 60. Максимальное усилие расширения, кН: 145. Рабочее давление, МПа: 80."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Расширитель средний гидравлический. Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа; Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Цилиндр гидравлический двухстороннего действия с одним штоком. Габариты изделия, мм: 607 × 275 × 108 (ЦГ1). Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг: 13 (ЦГ1 серии С3). Рабочий ход штоков (штока) изделия, не менее: 320 (ЦГ1). Максимальное усилие стягивания, кН: 60. Максимальное усилие расширения, кН: 145. Рабочее давление, МПа: 80."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Расширитель средний гидравлический. Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа; Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Цилиндр гидравлический двухстороннего действия с одним штоком. Габариты изделия, мм: 607 × 275 × 108 (ЦГ1). Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг: 13 (ЦГ1 серии С3). Рабочий ход штоков (штока) изделия, не менее: 320 (ЦГ1). Максимальное усилие стягивания, кН: 60. Максимальное усилие расширения, кН: 145. Рабочее давление, МПа: 80."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Расширитель средний гидравлический. Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа; Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Цилиндр гидравлический двухстороннего действия с одним штоком. Габариты изделия, мм: 607 × 275 × 108 (ЦГ1). Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг: 13 (ЦГ1 серии С3). Рабочий ход штоков (штока) изделия, не менее: 320 (ЦГ1). Максимальное усилие стягивания, кН: 60. Максимальное усилие расширения, кН: 145. Рабочее давление, МПа: 80."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Расширитель средний гидравлический. Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа; Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Цилиндр гидравлический двухстороннего действия с одним штоком. Габариты изделия, мм: 607 × 275 × 108 (ЦГ1). Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг: 13 (ЦГ1). Рабочий ход штоков (штока) изделия, не менее: 320 (ЦГ1). Максимальное усилие стягивания, кН: 60. Максимальное усилие расширения, кН: 145. Рабочее давление, МПа: 80."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Расширитель средний гидравлический. Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа; Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Прибор дистанционного контроля высоковольтного энергетического оборудования под напряжением. Максимальная дальность определения разряда величиной 5 пКл до 15 м. Угол раскрытия диаграммы направленности по уровню 0,7 не более 5 градусов. Длительность записи сигналов не менее 2 ч. Кратность оптического прицела x4. Диапазон рабочих температур от -10 оС до +40 С. Время непрерывной работы не менее 8 ч. Комплект поставки: прибор, цифровой диктофон с компьютерным интерфейсом, кабель связи прибора и диктофона, головные телефоны (комплект), зарядное устройство, руководство по эксплуатации, транспортная сумка."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Расширитель гидравлический средний:Рабочее давление - 80 МПа;Максимальная расширяющаяся сила - 62 кН; Максимальная стягивающая сила - 57 кН; Максимальное раскрытие - 780 мм; Байонетное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Источник токов и напряжений для поверки щитовых амперметров и вольтметров постоянного и переменною токов непосредственно в месте их установки. Поверка осуществляется с помощью образцового прибора. Прибор обеспечивает выдачу переменного или постоянного тока в диапазоне от 1 мА до 12 А при номинальной нагрузке, с разбиением на поддиапазоны 1..50 мА с дискретностью установки 100 мкА, 50..500 мА с дискретностью установки 1 мА, 0,5..5 А с дискретностью установки 10 мА, 5..12 А с дискретностью установки 100 мА."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "Источник токов и напряжений для поверки щитовых амперметров и вольтметров постоянного и переменною токов непосредственно в месте их установки. Поверка осуществляется с помощью образцового прибора. Прибор обеспечивает выдачу переменного или постоянного тока в диапазоне от 1 мА до 12 А при номинальной нагрузке, с разбиением на поддиапазоны 1..50 мА с дискретностью установки 100 мкА, 50..500 мА с дискретностью установки 1 мА, 0,5..5 А с дискретностью установки 10 мА, 5..12 А с дискретностью установки 100 мА."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Источник токов и напряжений для поверки щитовых амперметров и вольтметров постоянного и переменною токов непосредственно в месте их установки. Поверка осуществляется с помощью образцового прибора. Прибор обеспечивает выдачу переменного или постоянного тока в диапазоне от 1 мА до 12 А при номинальной нагрузке, с разбиением на поддиапазоны 1..50 мА с дискретностью установки 100 мкА, 50..500 мА с дискретностью установки 1 мА, 0,5..5 А с дискретностью установки 10 мА, 5..12 А с дискретностью установки 100 мА."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 22"

    "Источник токов и напряжений для поверки щитовых амперметров и вольтметров постоянного и переменною токов непосредственно в месте их установки. Поверка осуществляется с помощью образцового прибора. Прибор обеспечивает выдачу переменного или постоянного тока в диапазоне от 1 мА до 12 А при номинальной нагрузке, с разбиением на поддиапазоны 1..50 мА с дискретностью установки 100 мкА, 50..500 мА с дискретностью установки 1 мА, 0,5..5 А с дискретностью установки 10 мА, 5..12 А с дискретностью установки 100 мА."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Источник токов и напряжений для поверки щитовых амперметров и вольтметров постоянного и переменною токов непосредственно в месте их установки. Поверка осуществляется с помощью образцового прибора. Прибор обеспечивает выдачу переменного или постоянного тока в диапазоне от 1 мА до 12 А при номинальной нагрузке, с разбиением на поддиапазоны 1..50 мА с дискретностью установки 100 мкА, 50..500 мА с дискретностью установки 1 мА, 0,5..5 А с дискретностью установки 10 мА, 5..12 А с дискретностью установки 100 мА."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Насос ручной гидравлический: Рабочее давление первой ступени - 12 МПа; Рабочее давление второй ступени - 80 МПа; Рабочая подача: - первой ступени - 10,5 см3/ход;- второй ступени - 1,8 см3/ход; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Насос ручной гидравлический: Рабочее давление первой ступени - 12 МПа; Рабочее давление второй ступени - 80 МПа; Рабочая подача: - первой ступени - 10,5 см3/ход;- второй ступени - 1,8 см3/ход; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Насос ручной гидравлический: Рабочее давление первой ступени - 12 МПа; Рабочее давление второй ступени - 80 МПа; Рабочая подача: - первой ступени - 10,5 см3/ход;- второй ступени - 1,8 см3/ход; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей."

    Кол-во: 1.0

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