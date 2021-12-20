Оказание услуг по супервайзингу при проведении работ по ликвидации и консервации скважин ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/22/2.1/0001431/ДКраснодар/ПР/ГОС/Э/17.01.2022)