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    Главная / Торги / Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению буровых работ, зарезке боковых стволов и работ по текущему и капитальному ремонту скважин для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению буровых работ, зарезке боковых стволов и работ по текущему и капитальному ремонту скважин для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900895Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению буровых работ, зарезке боковых стволов и работ по текущему и капитальному ремонту скважин для нужд АО "Газпром добыча Томск"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110900895

    Уникальный номер закупки

    21/3/0095239/ТомскГП

    Номер закупки

    0089/21/3/0095239/ТомскГП/К/ГОС/Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению буровых работ, зарезке боковых стволов и работ по текущему и капитальному ремонту скважин для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список_внесенных_изменений.doc

    Извещение-95239.doc

    Документация о конкурентном отборе-0095239.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-59

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    kostareviv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костарев И. В.

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению буровых работ, зарезке боковых стволов и работ по текущему и капитальному ремонту скважин для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900895Подведение итогов не позднее Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению буровых работ, зарезке боковых стволов и работ по текущему и капитальному ремонту скважин для нужд АО "Газпром добыча Томск"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению буровых работ, зарезке боковых стволов и работ по текущему и капитальному ремонту скважин для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Начальная цена

    44 848 256,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    09.10.12.190

    Услуги, связанные с добычей нефти, газового конденсата и горючего природного газа, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    09.10.9

    Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 3417.96

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