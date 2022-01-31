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    Главная / Торги / 3009/03.12.21/КО/Э Поставка гидрофосфата натрия для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    3009/03.12.21/КО/Э Поставка гидрофосфата натрия для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112066Дата и время окончания срока приема заявок Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный (гидрофосфат натрий Na2HPO4)По месту нахождения ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112066

    Уникальный номер закупки

    22/4.3/0000109/ГНХС

    Номер закупки

    0282/22/4.3/0000109/ГНХС/К//Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    3009/03.12.21/КО/Э Поставка гидрофосфата натрия для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке 4.rar

    Продление 4.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Н. С.

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения Организатора

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный (гидрофосфат натрий Na2HPO4)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.02.202215.02.2022 14:0015.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112066Подведение итогов не позднее Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный (гидрофосфат натрий Na2HPO4)По месту нахождения Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный (гидрофосфат натрий Na2HPO4)

    Начальная цена

    2 319 930,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Классификатор ОКПД2

    20.13

    Вещества химические неорганические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный (гидрофосфат натрий Na2HPO4)"

    Кол-во: 11.175

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