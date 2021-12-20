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Номер извещения
32110899384
Уникальный номер закупки
21/4.5/0097563/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (061/21/4.5/0097563/ТГУхта/03.12.21/МИ/ГОС/Э)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.12.2021 09:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-27-69
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алимпиева О. Н.
Место рассмотрения предложений
169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Закупки и тендеры 11
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (061/21/4.5/0097563/ТГУхта/03.12.21/МИ/ГОС/Э)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.01.202214.01.2022 14:0014.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899384Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (061/21/4.5/0097563/ТГУхта/03.12.21/МИ/ГОС/Э)169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (061/21/4.5/0097563/ТГУхта/03.12.21/МИ/ГОС/Э)
Начальная цена
8 414 389,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
26.40
26.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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