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    Главная / Торги / Предоставление услуг на проведение полного комплекса работ и услуг по аудиту проектных, технических, технологических и экологических решений при реализации проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» Ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) «А»

    Предоставление услуг на проведение полного комплекса работ и услуг по аудиту проектных, технических, технологических и экологических решений при реализации проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» Ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) «А»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2022 10:1027.01.2022 10:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112061Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг на проведение полного комплекса работ и услуг по аудиту проектных, технических, технологических и экологических решений при реализации проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» Ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) «А»КрасноярскПечать
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    Запросы цен не являются закупочными процедурами и не влекут возникновение обязательств у организатора или участника. Запросы цен проводятся с целью опроса заинтересованных компаний о стоимости различных товаров, которые в будущем могут стать предметом закупки.

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112061

    Уникальный номер

    0236/КГПНГП/03.12.2021/ЗЦЭП

    Номер

    0236/КГПНГП/03.12.2021/ЗЦЭП

    Наименование

    Предоставление услуг на проведение полного комплекса работ и услуг по аудиту проектных, технических, технологических и экологических решений при реализации проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» Ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) «А»

    Валюта процедуры

    RUB

    Тип процедуры

    Запрос цен

    Дата публикации

    03.12.2021 07:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_0236.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
    Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

    Почтовый адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

    Контактный телефон

    +7 495 966-25-50 доб. 2119

    Факс

    +7 391 256-80-32

    Адрес электронной почты

    a.tischenko@krskgazprom-ngp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тищенко Артур Станиславович

    Закупки и тендеры 24

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг на проведение полного комплекса работ и услуг по аудиту проектных, технических, технологических и экологических решений при реализации проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» Ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) «А»

    Этапы запроса

    Текущий статус

    Рассмотрение ценовой информации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Документация_0236.zip

    20.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг на проведение полного комплекса работ и услуг по аудиту проектных, технических, технологических и экологических решений при реализации проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» Ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) «А»"

    Кол-во: 1

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