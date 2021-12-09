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Номер извещения
32110898827
Уникальный номер закупки
21/4.3/0097628/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка продуктов питания для нужд ООО Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/21/4.3/0097628/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/03.12.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.12.2021 07:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская С. В.
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания для нужд ООО Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
8 728 743,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
10.86.10.990
10.89.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 316.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 16.6
Кол-во: 150.0
Кол-во: 59.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 148.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 26400.0
Кол-во: 1100.0
Кол-во: 156.0
Кол-во: 44.0
Кол-во: 384.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 340.0
Кол-во: 96.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 273.0
Кол-во: 1560.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 145.0
Кол-во: 166.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 950.0
Кол-во: 27.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 88.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 3754.0
Кол-во: 1600.0
Кол-во: 175.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 44.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 5430.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 26.0
Кол-во: 1250.0
Кол-во: 210.0
Кол-во: 57.0
Кол-во: 144.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 110.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 112.0
Кол-во: 92.0
Кол-во: 101.0
Кол-во: 162.0
Кол-во: 49.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 51.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 31.0
Кол-во: 38.0
Кол-во: 77.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 222.0
Кол-во: 36.0
Кол-во: 960.0
Кол-во: 222.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 346.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 2016.0
Кол-во: 652.5
Кол-во: 865.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 366.0
Кол-во: 69.0
Кол-во: 126.0
Кол-во: 42.0
Кол-во: 452.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 149.0
Кол-во: 23.0
Кол-во: 148.0
Кол-во: 155.0
Кол-во: 88.0
Кол-во: 93.0
Кол-во: 290.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 421.0
Кол-во: 95.0
Кол-во: 46.0
Кол-во: 241.0
Кол-во: 69.0
Кол-во: 2317.0
Кол-во: 340.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 900.0
Кол-во: 6660.0
Кол-во: 36.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 447.0
Кол-во: 680.0
Кол-во: 1925.0
Кол-во: 554.0
Кол-во: 56.0
Кол-во: 11554.0
Кол-во: 3720.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 303.0
Кол-во: 372.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 324.0
Кол-во: 274.0
Кол-во: 850.0
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