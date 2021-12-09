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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для нужд ООО Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/21/4.3/0097628/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/03.12.2021

    Поставка продуктов питания для нужд ООО Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/21/4.3/0097628/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/03.12.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898827Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседанийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110898827

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0097628/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    0035/21/4.3/0097628/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для нужд ООО Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/21/4.3/0097628/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/03.12.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 07:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    97628.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-59

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенская С. В.

    Место рассмотрения предложений

    г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания для нужд ООО Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898827Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    8 728 743,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    10.86.10.990

    Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    10.89.9

    Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кукуруза консервированная 320-400 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 316.0

    "Позиция 2"

    "Джем фруктово-ягодный 200-360 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 3"

    "Дрожжи сухие 11-100 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 16.6

    "Позиция 4"

    "Зеленый горошек консервированный 320-420 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 5"

    "Зефир ванильный 200-500 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 59.0

    "Позиция 6"

    "Изюм б/к 1,0-10,0 кг ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 7"

    "Кисель плодово-ягодный ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 8"

    "Клюква с/м ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 9"

    "Компотная смесь с/м ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 148.0

    "Позиция 10"

    "Конфеты шоколадно-пранолиновые 0,5-1,0 кг ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 11"

    "Конфеты шоколадные с помадной начинкой 0,5-1,0 кг ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 12"

    "Яйцо куриное пищевое 0, Д1,С1, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 26400.0

    "Позиция 13"

    "Творог, мдж 5-9% 0,2-1,0 кг, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 1100.0

    "Позиция 14"

    "Сыр твердый 48-51% жирности, 0,2-5,0 кг, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 156.0

    "Позиция 15"

    "Сыр сычужный 45% жирности, полутвердый и твердый, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 44.0

    "Позиция 16"

    "Филе грудки куриной замороженное 0,2-1,0, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 384.0

    "Позиция 17"

    "Филе грудки индейки замороженное, охлажд, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 18"

    "Тушка цыплят - бройлеров замороженная"

    Кол-во: 340.0

    "Позиция 19"

    "Колбасные изделия вареные - сосиски в/с"

    Кол-во: 96.0

    "Позиция 20"

    "Субпродукты 1 кат. печень говяжья замороженная, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 21"

    "Полуфабрикат из мяса говядины крупнокусковой охлажденный (Говядина задняя часть без кости), ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 22"

    "Полуфабрикат из мяса говядины крупнокусковой замороженный (Лопатка без кости ), ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 273.0

    "Позиция 23"

    "Полуфабрикат из мяса говядины крупнокусковой замороженный (Говядина задняя часть без кости), ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 1560.0

    "Позиция 24"

    "Филе сельди с/с 0,150-3,0 кг, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 25"

    "Треска с/м, б/г, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 145.0

    "Позиция 26"

    "Минтай с/м, б/г, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 166.0

    "Позиция 27"

    "Горбуша потрошенная с/м, б/г, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 28"

    "Горошек зеленый с/м, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 29"

    "Вишня б/к с/м, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 30"

    "Чеснок свежий, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 31"

    "Лук репчатый свежий, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 950.0

    "Позиция 32"

    "Зелень свежая (укроп, петрушка), ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 33"

    "Редька зеленая свежая"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 34"

    "Витаминизированный напиток"

    Кол-во: 88.0

    "Позиция 35"

    "Детская минеральная вода, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 36"

    "Кисель. Смесь сухая. Специализированный"

    Кол-во: 3754.0

    "Позиция 37"

    "Яблоки свежие, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 1600.0

    "Позиция 38"

    "Шоколад в ассортименте от 20-100 г, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 175.0

    "Позиция 39"

    "Шиповник сушеный 1,0-10,0 кг, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 40"

    "Чернослив б/к 1,0-10,0 кг, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 44.0

    "Позиция 41"

    "Черника с/м, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 42"

    "Черная смородина с/м,ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 43"

    "Чай черный байховый, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 44"

    "Чай пакетированный 1,5-2 г черный, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 5430.0

    "Позиция 45"

    "Чай весовой крупнолистовой черный 100-20"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 46"

    "Фасоль консервированная в с/с 300-400 г"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 47"

    "Уксус столовый 9% 1,0 л, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 48"

    "Томатная паста 25% сухих веществ 140-850, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 49"

    "Сок фруктовый 0,5-1,0 л (20%), ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 1250.0

    "Позиция 50"

    "Сок фруктовый 0,1-0,2 л (20%), ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 210.0

    "Позиция 51"

    "Сода пищевая 500 г, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 57.0

    "Позиция 52"

    "Смесь сухофруктов 1,0-10,0 кг, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 144.0

    "Позиция 53"

    "Смесь овощная с/м, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 54"

    "Слива свежая, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 110.0

    "Позиция 55"

    "Салат из морской капусты 220-240 г (20%), ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 56"

    "Пряники с начинкой 100-500 г, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 57"

    "Пряники 100-500 г, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 58"

    "Питьевая вода 0,25-5 л , ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 59"

    "Персики свежие, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 112.0

    "Позиция 60"

    "Огурцы консервированные, маринованные, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 92.0

    "Позиция 61"

    "Огурцы бочковые, соленые 680-2500 г,ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 101.0

    "Позиция 62"

    "Нектарины свежие, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 162.0

    "Позиция 63"

    "Мармелад фруктово-ягодный 200-500 г, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 64"

    "Мандарины свежие, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 65"

    "Лимоны свежие, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 51.0

    "Позиция 66"

    "Курага б/к 1,0-10,0 кг,ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 67"

    "Редис красный свежий, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 68"

    "Какао-порошок фасованный 100 г (20%) ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 69"

    "Какао-порошок фасованный 100 г (10%) ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 70"

    "Кофейный напиток без кофеина 100 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 38.0

    "Позиция 71"

    "Крахмал картофельный 250-500 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 77.0

    "Позиция 72"

    "Сухарные изделия 1,0-5,0 кг ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 73"

    "Сухари панировочные 100-500 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 74"

    "Вафли 50-500 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 222.0

    "Позиция 75"

    "Кекс бисквитный 50-500 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 76"

    "Пирожное бисквитное ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 960.0

    "Позиция 77"

    "Печенье сахарное 50-200 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 222.0

    "Позиция 78"

    "Печенье овсяное 200-500 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 79"

    "Печенье галетное, затяжное 50-200 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 80"

    "Бараночные изделия 1,0-5,0 кг ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 81"

    "Хлебцы 100-200 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 82"

    "Хлеб ржано-пшеничный 300-600 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 346.0

    "Позиция 83"

    "Хлеб ржаной 300-600 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 84"

    "Хлеб пшеничный 300-600 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 2016.0

    "Позиция 85"

    "Батон в/с 300-600 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 652.5

    "Позиция 86"

    "Мука пшеничная в/с 1,0-2,0 кг ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 865.0

    "Позиция 87"

    "Хлопья смесь злаков 400-600 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 88"

    "Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 366.0

    "Позиция 89"

    "Лапша для супов яичная ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 69.0

    "Позиция 90"

    "Крупа ячневая 600-800 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 126.0

    "Позиция 91"

    "Крупа фасоль 450 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 42.0

    "Позиция 92"

    "Крупа рис 800 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 452.0

    "Позиция 93"

    "Крупа пшено шлифованное 800 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 94"

    "Крупа пшеничная 600-800 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 149.0

    "Позиция 95"

    "Крупа перловая 800 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 96"

    "Крупа манная 600-800 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 148.0

    "Позиция 97"

    "Крупа кукурузная 800 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 155.0

    "Позиция 98"

    "Крупа геркулес 350-600 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 88.0

    "Позиция 99"

    "Крупа горох колотый 800 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 93.0

    "Позиция 100"

    "Крупа гречневая 800 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 290.0

    "Позиция 101"

    "Томаты свежие (с 01 июня по 30 сентября), ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 102"

    "Томаты свежие, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 421.0

    "Позиция 103"

    "Перец сладкий болгарский свежий, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 95.0

    "Позиция 104"

    "Огурцы свежие (с 01 июня по 30 сентября),ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 46.0

    "Позиция 105"

    "Огурцы свежие,ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 241.0

    "Позиция 106"

    "Кабачки свежие (с 01 июня по 30 сентября), ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 69.0

    "Позиция 107"

    "Капуста белокочанная свежая, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 2317.0

    "Позиция 108"

    "Капуста белокочанная свежая раняя (01 апреля по 01 июля),ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 340.0

    "Позиция 109"

    "Капуста цветная свежая,ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 110"

    "Свекла свежая, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 111"

    "Морковь свежая,ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 112"

    "Картофель свежий, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 6660.0

    "Позиция 113"

    "Киви свежее, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 114"

    "Груши свежие,ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 115"

    "Брусника с/м, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 116"

    "Бананы свежие, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 117"

    "Апельсины свежие, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 118"

    "Абрикосы свежие,ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 119"

    "Масло растительное подсолнечное 0,8-1,0 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 447.0

    "Позиция 120"

    "Масло животное, мдж. 72,5-82,5% 0,180-5 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 680.0

    "Позиция 121"

    "Сок фруктовый для детского питания (ДП) ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 1925.0

    "Позиция 122"

    "Сок фруктовый 0,1-0,2 л (10%) ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 554.0

    "Позиция 123"

    "Молоко цельное сгущеное с сахаром 250-38 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 56.0

    "Позиция 124"

    "Молоко ультра пастеризованное, мдж 3,2%- ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 11554.0

    "Позиция 125"

    "Молоко пастеризованное, мдж 2,5;3,5% 0,5 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 3720.0

    "Позиция 126"

    "Снежок, мдж 2,5-3,5% 0,5-1,0 л ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 127"

    "Сметана, мдж 15% 200-500 г ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 303.0

    "Позиция 128"

    "Ряженка, жирность 4,0% 0,5-1,0 л ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 372.0

    "Позиция 129"

    "Продукт йогуртный в ассортименте ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 130"

    "Йогурт питьевой, мдж 2,5% 0,5-1,0 л ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 131"

    "Кефир, мдж 2,5-3,2% 0,5-1,0 л ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 324.0

    "Позиция 132"

    "Соль пищевая, йодированная 1,0 кг ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 274.0

    "Позиция 133"

    "Сахар-песок 1,0-50 кг ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 850.0

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