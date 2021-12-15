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Номер извещения
32110898549
Уникальный номер закупки
21/4.5/0098142/ГГСервис
Наименование закупки
Поставка локальных очистных сооружений для нужд ООО "Газпром гелий сервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.12.2021 05:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Почтовый адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Контактный телефон
+7 423 222-20-98
Факс
+7 495 122-20-00
Адрес электронной почты
e.ilyuk@gazprom-helium.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильюк Е. А.
Место рассмотрения предложений
Приморский край, с.п. Надеждинское, территория ТОР «Надеждинская», ул. Центральная, д.5
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка локальных очистных сооружений для нужд ООО "Газпром гелий сервис"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898549Подведение итогов не позднее Поставка локальных очистных сооружений для нужд ООО "Газпром гелий сервис"Приморский край, с.п. Надеждинское, территория ТОР «Надеждинская», ул. Центральная, д.5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка локальных очистных сооружений для нужд ООО "Газпром гелий сервис"
Начальная цена
1 987 182,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Адрес местонахождения
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
37.00.11.140
37.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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