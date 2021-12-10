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Номер извещения
32110898323
Уникальный номер закупки
21/2.1/0079163/ГМРГИжевск
Наименование закупки
Оказание услуг физической охраны объектов ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» 2.1/0079163
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 21:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-46
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
I.Kalmykova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калмыкова И. Б.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг физической охраны объектов ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» 2.1/0079163
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
03.02.202203.02.2022 14:0003.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898323Подведение итогов не позднее Оказание услуг физической охраны объектов ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» 2.1/0079163Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг физической охраны объектов ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» 2.1/0079163
Начальная цена
11 352 096,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК
Адрес местонахождения
426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79
80.10
80.10
Документация лота
Кол-во: 1.0
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