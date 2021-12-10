Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению информационно-управляющей системы на базе конфигурации «1С: Управление производственным предприятием 1.3» в части оперативного и управленческого учёта для нужд ООО «Газпром ГНП продажи» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0086931

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110898239 Уникальный номер закупки 21/2.1/0086931/ГНППродажи Номер закупки 0095/21/2.1/0086931/ГНППродажи/ПР/ГОС/Э/02.12.2021 Наименование закупки Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению информационно-управляющей системы на базе конфигурации «1С: Управление производственным предприятием 1.3» в части оперативного и управленческого учёта для нужд ООО «Газпром ГНП продажи» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0086931 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Документация процедуры 86931.7z

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-32-46 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты I.Kalmykova@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Калмыкова И. Б. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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