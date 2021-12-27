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    Главная / Торги / 2990/02.12.21/КО/Э Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    2990/02.12.21/КО/Э Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112057Дата и время окончания срока приема заявок Линейка металлическая 40 смПо месту нахождения ОрганизатораПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112057

    Уникальный номер закупки

    22/4.3/0000503/ГНХС

    Номер закупки

    0282/22/4.3/0000503/ГНХС/К//Э/02.12.2021

    Наименование закупки

    2990/02.12.21/КО/Э Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке 2990.rar

    Уведомление о продлении итогов.docx

    Документация о закупке 2990 изм 1.rar

    Продление 2990.pdf

    Уведомление о продлении итогов2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова З. Х.

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения Организатора

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Линейка металлическая 40 см

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.01.202221.01.2022 14:0021.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112057Подведение итогов не позднее Линейка металлическая 40 смПо месту нахождения Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Линейка металлическая 40 см

    Начальная цена

    2 988 429,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    46.73.16

    Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями

    26.51.85.110

    Комплектующие (запасные части) приборов и устройств контрольно-измерительные автоматических, гидравлических и пневматических, не имеющие самостоятельных группировок

    20.30.22.110

    Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие

    22.29.22

    Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие

    22.29.25

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    17.23.1

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Линейка металлическая 40 см"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "ПАПКА ПЛАСТИК АРХИВНАЯ 120ММ"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 3"

    "ПАПКА ПОРТФЕЛЬ ПЛ.Erich Krause Megapolis"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Бумага масштабно-координатная формат А3"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 5"

    "РУЧКА ГЕЛЕВАЯ СИНЯЯ"

    Кол-во: 4060.0

    "Позиция 6"

    "СКОТЧ 12ММ х10М"

    Кол-во: 56.0

    "Позиция 7"

    "СКОТЧ 15 ММ х 33 М"

    Кол-во: 1077.0

    "Позиция 8"

    "СКОТЧ 38 х 10 2Х СТОРОННИЙ"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 9"

    "СКОТЧ ДВУХСТОРОННИЙ 50Х10мм"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 10"

    "Пружины для переплета (для брошюратора)"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 11"

    "Обложка для брошюратора"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 12"

    "КОРРЕКТОР С РАЗБАВИТЕЛЕМ"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 13"

    "Пленка для ламинировани"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 14"

    "ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ 50 х 66"

    Кол-во: 39.0

    "Позиция 15"

    "СКОТЧ 50Х66 ПРОЗР."

    Кол-во: 2945.0

    "Позиция 16"

    "Линейка измерительная"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Пружины для переплета (для брошюратора)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 18"

    "Пружины для переплета (для брошюратора)"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 19"

    "МЕЛ ШКОЛЬНЫЙ 14х14х80 ММ"

    Кол-во: 68.0

    "Позиция 20"

    "Мел школьный белый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Краска штемпельная"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 22"

    "НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТКАНИ 180ММ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "НОЖНИЦЫ ЗАКРОЙНЫЕ 230ММ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 24"

    "Ножницы портновские 300mm"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 25"

    "НАБОР САМОКЛ.ЭТИКЕТОК-ЗАКЛАДОК 5ЦВ.ПЛАСТ"

    Кол-во: 215.0

    "Позиция 26"

    "Нож канцелярский"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 27"

    "НОЖ КАНЦЕЛЯРСКИЙ"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 28"

    "ПАПКА РЕГИСТРАТОР 50ММ"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 29"

    "ПАПКА-РЕГИСТРАТОР 80ММ"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 30"

    "ПЛЕНКА ДЛЯ Ч/Б ПРИНТЕРОВ(100МК/А4) 50Л"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "БУМАГА ДЛЯ ЗАМЕТОК С ЛИПКИМ СЛОЕМ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 32"

    "БУМАГА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ БЕЛАЯ А4"

    Кол-во: 95.0

    "Позиция 33"

    "Бумага самоклеющаяся универсальная A4"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Бумага самоклеющаяся цветная A4"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "РУЧКА ГЕЛЕВАЯ ЧЕРНАЯ"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 36"

    "РУЧКА ШАРИКОВАЯ СИНЯЯ"

    Кол-во: 14225.0

    "Позиция 37"

    "СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА № 24"

    Кол-во: 282.0

    "Позиция 38"

    "СКОТЧ 19*33ММ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 39"

    "СКОТЧ 19*33ММ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 40"

    "СКОТЧ 48х36"

    Кол-во: 1397.0

    "Позиция 41"

    "СКОТЧ ДВУХСТОР. ТОНК. 19Х0,21MM 50М"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "СКОТЧ ДВУХСТОРОННИЙ 12 ММ"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 43"

    "СКОТЧ УПАКОВОЧНЫЙ коричневый шириной 48мм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 44"

    "Скотч"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 45"

    "СТЕПЛЕР № 24"

    Кол-во: 302.0

    "Позиция 46"

    "СТЕПЛЕР №10"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 47"

    "СТЕПЛЕР"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 48"

    "ТУШЬ КРАСНАЯ 70МЛ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 49"

    "ТУШЬ ЧЕРНАЯ 70МЛ"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 50"

    "Файл-вкладыш формата А3"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 51"

    "МЕЛ ШКОЛЬНЫЙ 14х14х80 ММ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 52"

    "Клей ПВА 2,3 кг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 53"

    "СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА 6-14 ММ"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 54"

    "ЖИДКОСТЬ ЧИСТЯЩ.Д/МАРК.ДОСКИ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 55"

    "НАБОР НАСТОЛЬНЫЙ ИЗ МЕТ/СЕТКИ КАНЦЕЛЯРСКИЙ"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 56"

    "БЛОКНОТ НА СПИРАЛИ А5"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 57"

    "БЛОКНОТ НА СПИРАЛИ А4"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 58"

    "Нож канцелярский"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 59"

    "Ножницы канцелярские"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 60"

    "ПАПКА БУМАЖНАЯ НА ЗАВЯЗКАХ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 61"

    "ПАПКА ДЛЯ БУМАГ КОЖ/ЗАМ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 62"

    "ПАПКА С БОКОВЫМ ЗАЖИМОМ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 63"

    "ПАПКА-КОНВЕРТ НА 2-Х КНОПКАХ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 64"

    "ПАПКА-РЕГИСТРАТОР 70ММ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 65"

    "Папка-уголок"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 66"

    "Папка-файл с кнопкой (1 штука) перфорированная"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 67"

    "ПОДДОН ДЛЯ БУМАГ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 68"

    "РАМКА ФОРМАТ А-4"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 69"

    "РУЧКА РОЛЛЕР"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 70"

    "РУЧКА ШАРИКОВАЯ НА ЦЕПОЧКЕ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 71"

    "РУЧКА ШАРИКОВАЯ ЧЕРНАЯ"

    Кол-во: 1005.0

    "Позиция 72"

    "СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА № 23/13"

    Кол-во: 46.0

    "Позиция 73"

    "СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА №10"

    Кол-во: 303.0

    "Позиция 74"

    "СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА 6-14 ММ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 75"

    "СКРЕПКИ КАНЦЕЛЯРСКИЕ"

    Кол-во: 1010.0

    "Позиция 76"

    "СТЕПЛЕР НА 100 ЛИСТОВ"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 77"

    "СТИРАТЕЛЬ ДЛЯ МАГНИТНО-МАРКЕРНОЙ ДОСКИ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 78"

    "ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛЬ"

    Кол-во: 318.0

    "Позиция 79"

    "ФАЙЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ А4"

    Кол-во: 205.0

    "Позиция 80"

    "Шило канцелярское"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 81"

    "ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СКОТЧА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 82"

    "ЕЖЕДНЕВНИК А5"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 83"

    "ЗАЖИМ ДЛЯ БУМАГ 15ММ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 84"

    "ЗАЖИМ ДЛЯ БУМАГ 25ММ"

    Кол-во: 202.0

    "Позиция 85"

    "ЗАЖИМ ДЛЯ БУМАГ 51ММ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 86"

    "КАРАНДАШ ЧЕРНОГРАФИТНЫЙ ЗАТОЧ."

    Кол-во: 115.0

    "Позиция 87"

    "КЛЕЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ПВА 50МЛ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 88"

    "КЛЕЙ КАРАНДАШ"

    Кол-во: 402.0

    "Позиция 89"

    "КНИГА УЧЕТА В КЛЕТКУ 96Л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 90"

    "КОЛЕНКОР БРОШИРОВОЧНЫЙ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 91"

    "КОРРЕКТОР ЛЕНТА"

    Кол-во: 205.0

    "Позиция 92"

    "ЛАСТИК"

    Кол-во: 134.0

    "Позиция 93"

    "Лезвия 18 мм , 10 шт. (79331)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 94"

    "ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ коричневая"

    Кол-во: 222.0

    "Позиция 95"

    "ЛИНЕЙКА 30 СМ ПЛАСТМАССОВАЯ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 96"

    "Лоток-сортер вертикальный"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 97"

    "МАГНИТЫ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 98"

    "МАРКЕРЫ ДЛЯ ДОСОК"

    Кол-во: 123.0

    "Позиция 99"

    "БЛОК БУМАГИ ДЛЯ ФЛИПЧАРТА"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 100"

    "БЛОК ДЛЯ ЗАПИСИ БЕЛЫЙ"

    Кол-во: 212.0

    "Позиция 101"

    "Короб архивный 320х258мм, ширина 100 мм"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 102"

    "Короб архивный 320х258мм, ширина 150 мм"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 103"

    "Короб архивный 320х258мм, ширина 75 мм"

    Кол-во: 6.0

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    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 027 658
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112017
    2951/01.12.21/КО/Э Поставка клея для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2951/01.12.21/КО/Э Поставка клея для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175163
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 333 624
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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