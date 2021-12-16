www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110896585
Уникальный номер закупки
21/2.1/0090636/ТомскГП
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Технологическая обвязка скважины №1415 куста скважин №4 Останинского НГКМ с коридором коммуникаций" для нужд АО "Газпром добыча Томск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.12.2021 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-96
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
gmyzovsv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гмызов С. В.
Место рассмотрения предложений
РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Технологическая обвязка скважины №1415 куста скважин №4 Останинского НГКМ с коридором коммуникаций" для нужд АО "Газпром добыча Томск"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.01.202213.01.2022 16:0013.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896585Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Технологическая обвязка скважины №1415 куста скважин №4 Останинского НГКМ с коридором коммуникаций" для нужд АО "Газпром добыча Томск"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Технологическая обвязка скважины №1415 куста скважин №4 Останинского НГКМ с коридором коммуникаций" для нужд АО "Газпром добыча Томск"
Начальная цена
8 773 996,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
71.12.12.190
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.