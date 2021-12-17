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    Главная / Торги / Выполнение работ на оказание услуг по технологическому надзору (контролю) за строительством эксплуатационных скважин (супервайзингу), входящих в состав инвестиционного проекта «Эксплуатационное бурение. Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (бурение скважин ГП-2) (код 040-3000714) для нужд ПАО «Газпром» (0001/21/1.4/0076512/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/02.12.2021)

    Выполнение работ на оказание услуг по технологическому надзору (контролю) за строительством эксплуатационных скважин (супервайзингу), входящих в состав инвестиционного проекта «Эксплуатационное бурение. Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (бурение скважин ГП-2) (код 040-3000714) для нужд ПАО «Газпром» (0001/21/1.4/0076512/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/02.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896599Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ на оказание услуг по технологическому надзору (контролю) за строительством эксплуатационных скважин (супервайзингу), входящих в состав инвестиционного проекта «Эксплуатационное бурение. Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (бурение скважин ГП-2) (код 040-3000714) для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110896599

    Уникальный номер закупки

    21/1.4/0076512/ПАО Газпром

    Номер закупки

    0001/21/1.4/0076512/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/02.12.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ на оказание услуг по технологическому надзору (контролю) за строительством эксплуатационных скважин (супервайзингу), входящих в состав инвестиционного проекта «Эксплуатационное бурение. Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (бурение скважин ГП-2) (код 040-3000714) для нужд ПАО «Газпром» (0001/21/1.4/0076512/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/02.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 15:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл 12.01.2022 итог.docx

    Продл 29.12.2021 итог.docx

    Продл 19.01.2022 итог.docx

    76512 Изменения_в_документацию.docx

    76512 Документация КО 2.rar

    Продление 17.12.2021 (КО).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-21

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    e.v.novikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ на оказание услуг по технологическому надзору (контролю) за строительством эксплуатационных скважин (супервайзингу), входящих в состав инвестиционного проекта «Эксплуатационное бурение. Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (бурение скважин ГП-2) (код 040-3000714) для нужд ПАО «Газпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202219.01.2022 14:0019.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896599Подведение итогов не позднее Выполнение работ на оказание услуг по технологическому надзору (контролю) за строительством эксплуатационных скважин (супервайзингу), входящих в состав инвестиционного проекта «Эксплуатационное бурение. Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (бурение скважин ГП-2) (код 040-3000714) для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ на оказание услуг по технологическому надзору (контролю) за строительством эксплуатационных скважин (супервайзингу), входящих в состав инвестиционного проекта «Эксплуатационное бурение. Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (бурение скважин ГП-2) (код 040-3000714) для нужд ПАО «Газпром»

    Начальная цена

    14 725 322,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    09.10.11

    Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    09.10.9

    Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технологический надзор (супервайзингу)"

    Кол-во: 1.0

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