Выполнение работ на оказание услуг по технологическому надзору (контролю) за строительством эксплуатационных скважин (супервайзингу), входящих в состав инвестиционного проекта «Эксплуатационное бурение. Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (бурение скважин ГП-2) (код 040-3000714) для нужд ПАО «Газпром» (0001/21/1.4/0076512/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/02.12.2021)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110896599 Уникальный номер закупки 21/1.4/0076512/ПАО Газпром Номер закупки 0001/21/1.4/0076512/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/02.12.2021 Наименование закупки Выполнение работ на оказание услуг по технологическому надзору (контролю) за строительством эксплуатационных скважин (супервайзингу), входящих в состав инвестиционного проекта «Эксплуатационное бурение. Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (бурение скважин ГП-2) (код 040-3000714) для нужд ПАО «Газпром» (0001/21/1.4/0076512/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/02.12.2021) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПАО Газпром

Все закупки и тендеры ПАО Газпром Юридический адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Почтовый адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Контактный телефон +7 812 609-31-21 Факс +7 495 719-66-61 Адрес электронной почты e.v.novikova@adm.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Новикова Е. В. Место рассмотрения предложений 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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