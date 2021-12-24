Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 2984/02.12.21/КО/Э Поставка расходных материалов (диски отрезные, шлифовальные, бумага шлифовальная) для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    2984/02.12.21/КО/Э Поставка расходных материалов (диски отрезные, шлифовальные, бумага шлифовальная) для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112049Дата и время окончания срока приема заявок Сверло для высверливания сварочных точек (8х45 мм; титановое покрытие) JTC 3827AСалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112049

    Уникальный номер закупки

    22/4.3/0000526/ГНХС

    Номер закупки

    0282/22/4.3/0000526/ГНХС/К//Э/02.12.2021

    Наименование закупки

    2984/02.12.21/КО/Э Поставка расходных материалов (диски отрезные, шлифовальные, бумага шлифовальная) для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Документация о закупке.rar

    Уведомление о продлении 19.01.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    19mta@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миключёва Т. И.

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сверло для высверливания сварочных точек (8х45 мм; титановое покрытие) JTC 3827A

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 14:0030.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112049Подведение итогов не позднее Сверло для высверливания сварочных точек (8х45 мм; титановое покрытие) JTC 3827AСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сверло для высверливания сварочных точек (8х45 мм; титановое покрытие) JTC 3827A

    Начальная цена

    1 305 360,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30

    Инструмент ручной прочий

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага шлифовальная вла ойкая SIA-2000"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 2"

    "Бумага шлифовальная вла ойкая SIA-240"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 3"

    "Бумага шлифовальная вла ойкая SIA-320"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 4"

    "Бумага шлифовальная вла ойкая SIA-60 230х280мм"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 5"

    "Бумага шлифовальная вла ойкая SIA-600"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 6"

    "Бумага шлифовальная вла ойкая SIA-800"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 7"

    "Шлифовальная бумага красная SIA Р400"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 8"

    "Шлифовальные блоки Mirka (70х125 мм, 70х198 мм)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 9"

    "Шлифовальный круг(сетка)"Abranet"диам. 150мм зерно 120"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 10"

    "Шлифовальный круг(сетка)"Abranet"диам. 150мм зерно 60"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 11"

    "Шлифовальный круг(сетка)"Abranet"диам. 150мм зерно 80"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 12"

    "Круг Trizact™ абразивный, полировальный (150 мм; Р3000) 3М 7000034390"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 13"

    "Круг абразивный 350x127x40"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 14"

    "Круг заточной (станок JBG-10A) 250*25*25,4 mm, no=1480/min)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 15"

    "Круг зачистной 230х6х22 А24"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 16"

    "Круг зачистной ЛУГА-АБРАЗИВ 230 Х 6 Х 32 А24"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 17"

    "Круг лепестковый Best for Metal для УШМ (125 мм; К40) Bosch 2608607326Кат№ 0 РМЦ участок капремонта"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 18"

    "Круг отрезной 150х2х32 21963-2002"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 19"

    "Круг отрезной 230х3х22 21963-2002, Р 52588-2006(EN 12413)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 20"

    "Круг отрезной А24SBF (41 230/3,0/22,23)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 21"

    "Круг отрезной диам. 125мм (луга образив)"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 22"

    "Круг отрезной для УШМ (125х22х3 мм;) Bosch 2608607326"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 23"

    "Круг отрезной для шлифмашинки 230х3х22"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 24"

    "Круг шлифовальный 125 /6/22"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 25"

    "Круг шлифовальный для станка прямого профиля 150Х20Х32"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Круг шлифовальный наждачный/ Зернистость F230-F36 (M63-50); твердость J-S (М3-Т2), скорость 50 м/с, допустимая скорость вращения 2750 об./мин. 350х40х127 мм 25А"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 27"

    "Круг шлифовальный ПП 14А 80 150х20х32 СТ"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 28"

    "Круг шлифовальный, 125 х 16 х 12,7 мм, 63С, F60, (K, L) "Луга" Россия"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 29"

    "Наждачное полотно зерн.Р-100 70х420мм Abranet (1упк 50 штук)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 30"

    "Наждачное полотно зерн.Р-150 70х420мм Abranet (1упк 50 штук)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 31"

    "Наждачное полотно зерн.Р-320 70х420мм Abranet (1упк 50 штук)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 32"

    "Наждачное полотно зерн.Р-80 70х420мм Abranet (1упк 50 штук)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "Сверло для высверливания сварочных точек (8х45 мм; титановое покрытие) JTC 3827A"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Сверло для высверливания сварочных точек (8х80 мм) JTC 3829"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 35"

    "Сверло левое 5,0 ц/х Р6М5К5"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 36"

    "Полиэтиленовые чехлы накидки на сидение (в рулоне)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Полотно ножовочное ручное 300 мм СТ70Г (Миньяр) 300 - 25 -1,25- 2,5"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 38"

    "Плоский поролоновый оранжевый диск Диаметр 150 мм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 39"

    "Подошва резиновая 70х420 мм для машинки RUPES SL 42AE"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Полировальный круг на липучке чёрный (мягкий) CHAMAELEON"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 41"

    "КУЗОВ ёмкость для смешивания красок (мерная) 0,750 мл. + крышка"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 42"

    "САЛФЕТКА АНТИСТАТИЧЕСКАЯ APP SAS"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 43"

    "Поролоновый валик для проёмов диаметром (13 мм х 50 м) 3M"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 44"

    "Салфетки C.A.R.FIT для обезжиривания, 380 х 320мм, Диспенсер, 250 шт. в уп"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 45"

    "Скотч брайт красный SMIPDEX P320,150мм-230мм"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 46"

    "Скотч брайт серый SMIPDEX P600,150мм-230мм"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 47"

    "Скотч двухсторонний 3М ширина 6мм"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 48"

    "Скотч малярный 38*45 PROFESSIONAL TAPE"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 49"

    "Скотч малярный коричневый ширина 35мм"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 50"

    "Скотч прозрачный 2-х сторонний JETA PRO 9мм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 51"

    "Круг отрезной Луга 125х2,0х22,23"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 52"

    "Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ 125 Х 2 Х 22"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 53"

    "Круг шлифовальный Луга 125х 6 х22,23"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 54"

    "Круг шлифовальный 350х40х127ПП25А40СМ"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 55"

    "ДИСК ДЛЯ СНЯТИЯ ДВУХСТОРОННЕГО СКОТЧА"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 56"

    "Диск лепестковый торцевой диам.125/22мм зернистость 100"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 57"

    "Диск лепестковый торцевой диам.125/22мм зернистость 60"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 58"

    "Диск лепестковый торцевой диам.125/22мм зернистость 80"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 59"

    "Диск отрезной Луга 125х1,6х22,2 мм по металлу и нерж. стали"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 60"

    "Диск пильный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 61"

    "Материал шлифовальный Festool Platin II S 1000 (1 упк 20 штук)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 62"

    "Материал шлифовальный Festool Platin II S 500 (1 упк 20 штук)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Материал шлифовальный в дисках диаметром 150 мм Зерностость Р100"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 64"

    "Материал шлифовальный в дисках диаметром 1500мм Зернистость Р1000"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 65"

    "Бумага шлифовальная вла ойкая SIA-100"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 66"

    "Бумага шлифовальная вла ойкая SIA-1000"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 67"

    "JETAPRO 785 black Пудра проявочная черная с аппликкатором"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 68"

    "Бумага шлифовальная вла ойкая SIA-1200"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 69"

    "Бумага шлифовальная вла ойкая SIA-150"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 70"

    "Бумага шлифовальная вла ойкая SIA-180"

    Кол-во: 150.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112050
    2980/02.12.21/КО/Э Поставка стекол для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»
    2980/02.12.21/КО/Э Поставка стекол для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»
    175249
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 477 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить