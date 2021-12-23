Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Насос циркуляционный. Максимальный напор 80 дм. Макс. рабочее давление 10 Бар. Трубное соединение G 1 1/2. Монтажная длина 180 мм. Макс. потребляемая мощность 165 Вт. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C. Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C. Плотность: 983.2 кг/м³. Количество скоростей 3. Корпус насоса - чугун." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Насос циркуляционный систем отопления. Вид насоса: поверхностный. Максимальный напор: 6 м. Материал корпуса: чугун. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1х230 В. Миниамальная потребляемая мощность: 50 Вт. Максиальная потребляемая мощность: 70 Вт. Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: 1 1/2". Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 130 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Насос циркуляционный систем отопления. Вид насоса: поверхностный. Максимальный напор: 6 м. Материал корпуса: чугун. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1х230 В. Миниамальная потребляемая мощность: 50 Вт. Максиальная потребляемая мощность: 70 Вт. Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: 1 1/2". Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 130 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Насос циркуляционный. Максимальный напор 185 дм. Макс. рабочее давление 10 Бар. Трубное соединение DIN. Монтажная длина 250 мм. Макс. потребляемая мощность 890 Вт. Номинальное напряжение: 230-240 В, 50 Гц. Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C. Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C. Плотность: 983.2 кг/м³. Количество скоростей 3. Корпус насоса - чугун." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый. Подача 12,5 м3/ч. Напор 20 м. Давление на входе в насос 3,5 кгс/см², не более. Мощность двигателя, кВт 2,2 кВт. Частота вращения, 2900 об/мин. Напряжения сети 380 В, 50 Гц." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Насос циркуляционный с мокрым ротором для установки в трубах с ручной трехступенчатой регулировкой частоты вращения. Вал насоса - нержавеющая сталь (X40Cr13). Корпус насоса - серый чугун. Подшипники - металлографит. Рабочее колесо - синтетический материал (полипропилен - 40 GF). Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц. Резьбовой ввод для кабеля PG 1x11. Степень защиты IP 44. Номинальный внутренний диаметр 25 Rp. Номинальный напор 8 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 50 м. Подача: 100 м3/час. Мощность электродвигателя: 24,5 кВт. Количество оборотов в минуту - 2900. Дополнительный кавитационный запас - 4,5 м. Напряжения сети: 220; 380 В. Давление на входе в насос - не более 6 кгс/см²." Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Насос вибрационный. Производительность: 432 л/час. Максимальный напор: 60 м. Мощность электронасоса: 0,24 кВт. Напряжение сети: 220 В. Глубина погружения в скважину - не более 3 м. Длина: 255 мм. Диаметр насоса: 99 мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 9" "Насос консольный моноблочный для холодного, горячего водоснабжения с электродвигателем взрывозащищенного исполнения. Подача: 100м³/ч; напор: 32м; давление на входе в насос: 6кгс/см²; мощность двигателя: 15кВт; частота вращения: 2900об/мин; напряжение сети: 380В; частота тока: 50Гц" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 32 м. Подача: 50 м3/час. Мощность электродвигателя: 7,2 кВт. Количество оборотов в минуту - 3000. Диаметр входа/выхода: DN80/DN65. Дополнительный кавитационный запас - 3,8 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Насос сточно-массный. Подача 50 м3/час. Напор 50 м. С электродвигателем АИР160S2 15кВт 3000 об/мин." Кол-во: 3.0

"Позиция 12" "Насос центробежный двустороннего входа. Подача 300 м3/час, напор 60 м. с электродвигателем АИР250М2 90кВт 3000об/мин" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 50 м. Подача: 100 м3/час. Мощность электродвигателя: 30 кВт. Количество оборотов в минуту - 1500. Диаметр входа/выхода: DN100/DN65. Дополнительный кавитационный запас - 3,8 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Насос центробежный погружной для загрязненных вод. Рабочее колесо одноканальное закрытое. Подача -25 м3/ч. Напор - 15м. Мощность двигателя 3кВт. Напряжени 380 В. Частота вращения, 2990 об/мин" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Насос сточно-динамический. Подачей 16 м3/час. Напор 25 м. С электродвигателем взрывозащищенного исполнения АИМ100S2 4,0кВт 3000об/мин." Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Насос погружной с одноканальным рабочим колесом. Потребляемая мощность: 4,9кВт; частота: 50Гц; номинальный ток: 8.4-7.9A; номинальное напряжение: 3x380-415В" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Насос циркуляционный с мокрым ротором. Номинальный напор: 1-12 м. Материал корпуса: чугун. Максимальное рабочее давление: 6/10 (PN/бар). Количество скоростей: 3. Класс защиты: IPX4D. Напряжение сети: 1х230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 310 Вт. Допустимый диапазон температур: от -10 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: 32 мм. Монтажная длина: 220 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 18" "Насос многоступенчатый самовсасывающий для систем водоснабжения с однофазным двигателем. Напряжение: 220В; мощность: 0,85кВт; подача: 3,5м3/ч; напор: 35м; максимальная высота всасывания: 8м; степень защиты: IP54" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Насос центробежный одноступенчатый. Частота вращения 2910об/мин. Номинальная подача 18,6 м3/ч. Номинальный напор 30,9 м. Текущий диаметр рабочего колеса 169 мм. Макс. рабочее давление 16 бар. Диапазон температур жидкости 0 .. 120 °C. Материал корпуса насоса и рабочего колеса - чугун. Номинальная мощность двигателя 3 кВт. Номинальное напряжение 3 x 380-415 В. Номинальный ток 6,3 А. Номинальная скорость 2900-2920 об/м. Соединение труб DN 32." Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Насос канализационный. Максимальный расход: 19,4 л/с. Максимальный напор: 22,5 м. Максимальный размер частицы: 50 мм. Скорость вращения: 2909 об/мин. Номинальный ток: 6.9-6.7 A. Потребляемая мощность: 3,8 кВт. Частота питающей сети: 50 Гц. Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В. Степень защиты: IP68." Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с нормальным всасыванием. Номинальная подача [м3/ч] 10; Номинальный ток, А 6,3; Рабочие колеса 9 шт; Температура жидкости [°C] от -20 до +120; Напор H=73,2 м; Номинальная мощность 3 кВт; Номинальная скорость, об/м 2900; Коэффициент мощности 0.87-0.82; Максимальное рабочее давление, бар 16; Минимальный индекс эффективности MEI ≥0,7; Базовое исполнение насосоа; Трубное соединение Фланец DN40 по DIN2534; Эластомер: Сбалансированное картриджевое уплотнение, SiC/SiC, EPDM; от –40 до +120. Материал рабочего колеса AISI 304; Класс энергоэффективности IE3; Размер всасывающего патрубка 1 1/2; Размер напорного патрубка 1 1/2; Размер фланца электродвигателя FT130; Стандарт электродвигателя IEC. ГОСТ 31840-2012" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Насос канализационный. Максимальная высота напора: 9,5 м. Максимальная производительность: 270 л/мин. Питающее напряжение: ~ 220В/ 50 Гц. , ±10%. Мощность электродвигателя: 600 Вт. Максимальная горизонтальная длина сброса: 100 м. Температура перекачиваемой жидкости: +1….+ 90°С. Обратный клапан – встроен в корпус насоса. Ножи для измельчения - нержавеющая сталь. Корпус электромотора – нержавеющая сталь." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Агрегат насосный самовсасывающий дренажный. Подача 60 м3/час; напор 13м; с электродвигателем 5,5кВт 3000об/мин. Среда перекачивания - для загрязненных жидкостей. Для подачи воды и других неагрессивных жидкостей со взвешенными частицами (шлак, песок и др. твердые включения массовой концентрации до 10 %, максимальной крупностью до 1 мм),температурой до 50 °С. Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, м (не более) 5; Диаметр всасывающего и напорного шлангов, мм 75; Температура воды на входе в насос, оС не более 50; Габаритные размеры, мм (без всасывающего рукава) Длина 560, Ширина 270, Высота 406. Масса, кг 64." Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Насос центробежный, консольный. Подача (номин.) 50 м3/ч. Напор 32 м. С электродвигателем АИР112М2, Мощность 7,5 кВт, частота вращения 2900 об/мин. Напряжения сети 380 В. Климатическое исполнение - УХЛ4." Кол-во: 2.0

"Позиция 25" "Насос вихревой самовсасывающий, левое вращение, подача 38м3/час, напор 26м, частота вращения 1450об/мин, высота самовсасывания - не менее 6,5м, климатическое исполнение - У2. Диаметр всасыващего и нагнетательного патрубка: 80 мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 26" "Насос самовсасывающий вихревой. Диаметр всасывающего и нагнетательного патрубков 80 мм. Подача 30 м3/час. Напор 26 м. Направление вращения насоса правое. Климатическое исполнение У2.3. Без электродвигателя" Кол-во: 3.0

"Позиция 27" "Насос вибрационный погружной для воды из колодца, скважины, полива. Подача: 0,43-1,5м³/ч; напор: 40-60м; мощность электронасоса: 0,24кВт; напряжение сети: 220В; частота тока: 3,4Гц; длина шнура питания: 40м" Кол-во: 4.0

"Позиция 28" "Насос ручной поршневой сетевой. Тип насоса: поршневой одноцилиндровый, двойного действия с ручным приводом; подача: 1,3 л/двойной ход; максимальный напор: 30 м; высота всасывания: до 4,5 метров; габаритные размеры: 290х300х230мм; штуцеры под шланг: 38 мм на вход и 25 мм на выход" Кол-во: 4.0

"Позиция 29" "Насос вибрационный. Производительность: 432 л/час. Максимальный напор: 60 м. Мощность электронасоса: 0,24 кВт. Напряжение сети: 220 В. Глубина погружения в скважину - не более 3 м. Длина: 255 мм. Диаметр насоса: 99 мм." Кол-во: 7.0

"Позиция 30" "Насос дренажный центробежный погружной. Автоматический контроль за уровнем воды: поплавковый. Глубина погружения: 8 м. Q=110 л/мин, H= 6м, U=220В. Диаметр подсоединяемых шлангов: 32/25 мм. Длина сетевого шнура: 10 м. Допустимая температура жидкости: от 1 до 35 гр С. Напряжение сети: 220/230 В. Потребляемая мощность: 200 Вт. Размер фильтруемых частиц: 5 мм. Уровень защиты: IP 68. Установка насоса: вертикальная." Кол-во: 9.0

"Позиция 31" "Насос консольный моноблочный. Напор: 20 м. Подача: 200 м3/час. Мощность электродвигателя: 18,5 кВт. Количество оборотов в минуту - 1500. Дополнительный кавитационный запас - 3,8 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 20 м. Подача: 12,5 м3/час. Мощность электродвигателя: 2,2 кВт. Количество оборотов в минуту - 3000. Диаметр входа/выхода: DN50/DN32. Дополнительный кавитационный запас - 3,8 м." Кол-во: 3.0

"Позиция 33" "Насос ручной шиберный для перекачки самосмазывающих жидкостей из бочек и небольших емкостей подача 0,25 л/мин высота самовсасывания 0,9 м предельное давление 0,05 Мпа. Масса 6,2 кг." Кол-во: 20.0

"Позиция 34" "Насос сточно-динамический. Подача 32 м3/час. Напор 40 м. С электродвигателем АИР132М2 11кВт 3000об/мин." Кол-во: 2.0

"Позиция 35" "Насос сточно-динамический. Подача 50 м3/час. Напор 56 м. С электродвигателем АИР180S2 22кВт 3000об/мин." Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Насос сточно-динамический вертикальный. Подача 80 м3/час. Напор 18 м. С электродвигателем АИР132М4 , мощность 11 кВт, частота вращения 1500 об/мин. Размер проходного сечения 45 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Насос сточно-массный. Подач 80 м3/час. Напор 32 м. С электродвигателем АИР180S4У3, мощность 22 кВт, частота вращения 1500 об/мин." Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Насос сточно-массный. Подач 80 м3/час. Напор 32 м. С электродвигателем мощностью 22 кВт, частота вращения 1500 об/мин." Кол-во: 3.0

"Позиция 39" "Насос сточно-массный с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, частота вращения 3000 об/мин. Подача 50 м3/час. Напором 50 м." Кол-во: 3.0

"Позиция 40" "Насос погружной дренажный с однофазным асинхронным двигателем. Напряжение: 230В; производительность: 8,3м3/ч; напор: 5,2м; мощность: 0,3 кВт; длина кабеля; 10м" Кол-во: 3.0

"Позиция 41" "Насос циркуляционный систем отопления. Вид насоса: поверхностный. Максимальный напор: 8 м. Материал корпуса: чугун. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1х230 В. Миниамальная потребляемая мощность: 100 Вт. Максиальная потребляемая мощность: 165 Вт. Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: 1 1/2". Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Насос циркуляционный систем отопления. Номинальный напор: 6 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 4 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1х230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 99 Вт. Допустимый диапазон температур: от -10 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: G 1". Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 6.0

"Позиция 43" "Насос циркуляционный систем отопления. Номинальный напор: 5,5 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 3,5 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1х230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 99 Вт. Допустимый диапазон температур: от -10 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: 2. Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Насос циркуляционный с мокрым ротором для установки в трубах с ручной трехступенчатой регулировкой частоты вращения Гайки в комплекте. Номинальный внутренний диаметр 25 Rp. Номинальный напор при подаче 8 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 45" "Насос погружной дренажный из нержавеющей стали для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений, такой как дренажные и бытовые стоки с твердыми частицами до 12 мм. Maкс. расход 3.89 л/с; Максимальный напор 10 м; Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304; Рабочее колесо Нержавеющая сталь AISI 304; Кабельное соединение Латунь CW602N C35330. Тип рабочего колеса Полуоткрытое. Максимальный размер частицы 12 мм. Выход насоса Rp 1 1/2; Максимальная глубина установки 7 м; Установка сухая / мокрая D/S. Диапазон температур жидкости 0 .. 55 °C; Плотность 998.2 кг/м³; Потребляемая мощность - P1 0.7 кВт; P2 0.4 кВт; Частота питающей сети 50 Hz; Номинальное напряжение 1 x 230 В; Номинальный ток 3 A; Cos phi - коэф-нт мощности 0.99; Номинальная скорость 2770 об/м" Кол-во: 2.0

"Позиция 46" "Насос бочковой универсальный ручной.Подача - 700 см3/цикл. Производительность 20л/мин. Рабочая температура - от -20 °С до +40 °С., Высота всасывания - не менее 1,5 м. Максимальное давление на выходе - 0,1 Мпа (1 атм).Материал корпуса насоса - 12Х18Н10Т, уплотнение фторопласт.В комплекте с универсальным адаптером для фиксации в отверстии бочки (резьба 2``, М64х4), и изливом (носиком) из нержавеющей стали.Предназначен для выкачивания из бочек и нагнетания под небольшим давлением различных агрессивных жидкостей, в том числе растворителей, кислот, щелочей и прочих химических жидкостей и реагентов, неагрессивных к материалам насоса. ГОСТ Р 15.301-2016" Кол-во: 10.0

"Позиция 47" "Насос циркуляционный центробежный с резьбовым присоединением. Номинальный напор: 10 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 10 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 3x230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 380 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 30 мм. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 48" "Насос ручной рычажного типа для перекачки масла, антифриза из бочек. Производительность: 0,5 л за цикл; материал: металл" Кол-во: 7.0

"Позиция 49" "Насос двухступенчатый вакуумный. Производительность: 40 л/мин. Предельный вакуум: 0,3 Па. Мощность электродвигателя: ≈ 185 Вт. Напряжение питания: 220 В – 50Гц. Температурный диапазон эксплуатации: от 0 до 40 гр С." Кол-во: 4.0

"Позиция 50" "Насос бочковой универсальный ручной.Подача - 700 см3/цикл.Производительность 20л/мин.Рабочая температура - от -20 °С до +40 °С.Высота всасывания - не менее 1,5 м.Максимальное давление на выходе - 0,1 Мпа (1 атм).Материал корпуса насоса - 12Х18Н10Т, уплотнение фторопласт. В комплекте с универсальным адаптером для фиксации в отверстии бочки (резьба 2``, М64х4), и изливом (носиком) из нержавеющей стали. Максимальная вязкость уверенно перекачиваемого продукта - 2000 мПа/с" Кол-во: 1.0

"Позиция 51" "Станция насосная Автоматический контроль за уровнем воды: естьВес, кг: 15.5 Глубина погружения, м: 9 Длина сетевого шнура, м: 1.5 Допустимая температура жидкости, °C: от 1 до 35, Защита от перегрева: есть, Качество воды: чистая, Максимальный напор, м: 50, Механизм насоса: центробежный Напряжение сети, В: 220/230,Объем гидробака, л: 24, Потребляемая мощность, Вт: 1100, Присоединительный размер у насоса, дюйм: 1, Пропускная способность, куб. м/час: 4.2, Размер фильтруемых частиц, мм: 0.8, Размеры (ШхВхД), см: 52.3х27.9х57.3, Тип: поверхностная насосная станция, Уровень защиты: IP 54, Установка насоса: горизонтальная.Эжектор: встроенный" Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Насос самовсасывающий вихревой, одноступенчатый, горизонтальный. Без двигателя, без рамы, без муфты. Подача, м3/ч 32-38; Напор, м 26; Частота вращения, с-1(об/мин) 24 (1450); Высота самовсасывания, м, не менее 6,5; Допускаемая продолжительность самовсасывания, с, не более 300; Время самовсасывания, с, не более 120; Допускаемый кавитационный запас, м, не более 4,5; Утечка через каждое торцовое уплотнение, см3/ч, не более 30; Направление вращения насоса (если смотреть со стороны привода): левое; Мощность насоса, кВт 7,5; Точка экстремума коэффициент полезного действия насоса в диапазоне подач от 32 до 38 м3/ч, % 36." Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 6 м. Потребляемая мощность: 55/70/100 Вт. Присоединительный размер: 1". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 32/53/79 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 3.0

"Позиция 54" "Насос погружной. Предназначение: обеспечение частных домов, домохозяйств и других пользователей постоянным потоком воды из колодцев, водоемов и мест, где есть достаточное пространство для поплавкового выключателя. Qmax-55л/мин., Hmax-50.0м.,U-220В. Потребляемый ток - не более 2,7 А. Потребляемая мощность: 600 Вт. Длина электрокабеля: 20 м. Максимальная глубина погружения: 30 м. Размер пропускаемых частиц: 2 мм. Температура перекачиваемой воды: от 1 до 35 гр С. Присоединительный размер: 1". Диаметр насоса: 98 мм. Максимальное давление: 5 бар." Кол-во: 3.0

"Позиция 55" "Насос погружной. Предназначение: обеспечение частных домов, домохозяйств и других пользователей постоянным потоком воды из колодцев, водоемов и мест, где есть достаточное пространство для поплавкового выключателя. Qmax-55л/мин., Hmax-50.0м.,U-220В. Потребляемый ток - не более 2,7 А. Потребляемая мощность: 600 Вт. Длина электрокабеля: 20 м. Максимальная глубина погружения: 30 м. Размер пропускаемых частиц: 2 мм. Температура перекачиваемой воды: от 1 до 35 гр С. Присоединительный размер: 1". Диаметр насоса: 98 мм. Максимальное давление: 5 бар." Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 8 м. Потребляемая мощность: 135/190/245 Вт. Присоединительный размер: 1". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 72/140/200 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 3.0

"Позиция 57" "Насос центробежный консольный. Подача 25 м³/ч. Напор 32 м. Мощность потребляемая насосом 4,3 кВт. Частота вращения, 2900 об/мин. Напряжения сети переменное 220; 380 В, частота 50 Гц." Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 6 м. Потребляемая мощность: 55/70/100 Вт. Присоединительный размер: 1,25". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 32/53/79 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 2.0

"Позиция 59" "Насос циркуляционный с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Мощность 93 Вт, напряжение 220 В 50 Гц, монтажная длина 180 мм., внешняя резьба 1,5", сечение 1", напор 6 м, производительность 68 л/мин, максимальное допустимое давление в системе: 10 бар. Резьбовое соединени в комплекте." Кол-во: 3.0

"Позиция 60" "Насос циркуляционный с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Мощность 93 Вт, напряжение 220 В 50 Гц, монтажная длина 180 мм., внешняя резьба 1,5", сечение 1", напор 6 м, производительность 68 л/мин, максимальное допустимое давление в системе: 10 бар. Резьбовое соединени в комплекте." Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Насос циркуляционный с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Мощность 93 Вт, напряжение 220 В 50 Гц, монтажная длина 180 мм., внешняя резьба 1,5", сечение 1", напор 6 м, производительность 68 л/мин, максимальное допустимое давление в системе: 10 бар. Резьбовое соединени в комплекте." Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Насос циркуляционный с однофазным конденсаторным двигателем. Условный диаметр патрубка: 25 мм. Наружный диаметр рабочего колеса: 60 мм. Мощность электродвигателя: 0,55 кВт. Частота вращения: 2900 об/мин. Подача: 6,5 м3/ч. Напор: 8 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 63" "Насос циркуляционный с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Мощность 72 Вт, напряжение 220 В 50 Гц, монтажная длина 130 мм., внешняя резьба 1,5", сечение 1", напор 4,5 м, производительность 57 л/мин, максимальное допустимое давление в системе: 10 бар." Кол-во: 2.0

"Позиция 64" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Мощность: 40/60/90 Вт. Напор: 3/5/6 м. Максимальный поток: 3 м3/час. Максимальное давление в системе: 10 бар. Размер резьбы на насосе: 2 дюйма. Размер соединительной гайки: 1,25 дюйм. Напряжение: 220 В. Частота: 50 Гц. Материал крышки/корпуса насоса: чугун/алюминий. Максимаьная температура перекачивающей жидкости: 110 гр С. Класс изоляции: H. Степень защиты: IP44. Компектация: сгон с накидной гайкой - 2 шт., резиновые прокладки - 2 шт." Кол-во: 5.0

"Позиция 65" "Насос циркуляционный. . Количество скоростей: 3. Мощность: 40/60/90 Вт. Напор: 3/5/6 м. Максимальный поток: 3 м3/час. Максимальное давление в системе: 10 бар. Размер резьбы на насосе: 2 дюйма. Размер соединительной гайки: 1,25 дюйм. Напряжение: 220 В. Частота: 50 Гц. Материал крышки/корпуса насоса: чугун/алюминий. Максимаьная температура перекачивающей жидкости: 110 гр С. Класс изоляции: H. Степень защиты: IP44. Компектация: сгон с накидной гайкой - 2 шт., резиновые прокладки - 2 шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 66" "Насос одноступенчатый центробежный с сухим ротором блочного типа с фланцевым соединением для установки на фундаменте. С не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением. Номинальный внутренний диаметр фланца (на стороне всасывания) 85; Номинальный внутренний диаметр DN подсоединения к трубопроводу (напорный патрубок) 65; Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса 160; Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт 11;Число полюсов электродвигателя 2; Степень защиты IP 55. Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси, охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения." Кол-во: 1.0

"Позиция 67" "Станция насосная , Автоматический контроль за уровнем воды: есть, Глубина погружения, м: 9. Длина сетевого шнура, м: 1.5, Допустимая температура жидкости, °C: от 1 до 35, Защита от перегрева: естьКачество воды: чистая, Максимальный напор, м: 50, Механизм насоса: центробежный. Напряжение сети, В: 220/230, Объем гидробака, л: 24. Потребляемая мощность, Вт: 1100 Присоединительный размер у насоса, дюйм: 1 Пропускная способность, куб. м/час: 4.2. Размер фильтруемых частиц, мм: 0.8Размеры (ШхВхД), см: 52.3х27.9х57.3. Тип: поверхностная насосная станция Уровень защиты: IP 54" Кол-во: 2.0

"Позиция 68" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 30 м. Подача: 20 м3/час. Электродвигатль во взрывозащищённом исполнении. Мощность электродвигателя: 5,5 кВт. Количество оборотов в минуту - 3000. Диаметр входа/выхода: DN65/DN50. Дополнительный кавитационный запас - 3,8 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 69" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 30 м. Подача: 20 м3/час. Электродвигатль во взрывозащищённом исполнении. Мощность электродвигателя: 5,5 кВт. Количество оборотов в минуту - 3000. Диаметр входа/выхода: DN65/DN50. Дополнительный кавитационный запас - 3,8 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 70" "Насос бочковой универсальный ручной., Подача - 700 см3/цикл., Производительность 20л/мин., Рабочая температура - от -20 °С до +40 °С., Высота всасывания - не менее 1,5 м., Максимальное давление на выходе - 0,1 Мпа (1 атм)., Материал корпуса насоса - 12Х18Н10Т, уплотнение фторопласт. В комплекте с универсальным адаптером для фиксации в отверстии бочки (резьба 2``, М64х4), и изливом (носиком) из нержавеющей стали., Предназначен для выкачивания из бочек и нагнетания под небольшим давлением различных агрессивных жидкостей, в том числе растворителей, кислот, щелочей и прочих химических жидкостей и реагентов, неагрессивных к материалам насоса. ГОСТ Р 15.301-2016" Кол-во: 3.0

"Позиция 71" "Насос циркуляционный для систем отопления с «мокрым» ротором. Мощность макс: 182 Вт, Напор макс: 8 м, Производительность макс: 120 л/мин. Максимальное допустимое давление в системе: 10 бар. Внешняя резьба: 1,5", Проходное сечение: 1", Монтажная длина: 180 мм. Степень защиты IP44, класс изоляции F" Кол-во: 1.0

"Позиция 72" "Насос циркуляционный для систем отопления с «мокрым» ротором. Мощность макс: 182 Вт, Напор макс: 8 м, Производительность макс: 120 л/мин. Максимальное допустимое давление в системе: 10 бар. Внешняя резьба: 1,5", Проходное сечение: 1", Монтажная длина: 180 мм. Степень защиты IP44, класс изоляции F" Кол-во: 2.0

"Позиция 73" "Насос циркуляционный для систем отопления с «мокрым» ротором. Мощность макс: 182 Вт, Напор макс: 8 м, Производительность макс: 120 л/мин. Максимальное допустимое давление в системе: 10 бар. Внешняя резьба: 1,5", Проходное сечение: 1", Монтажная длина: 180 мм. Степень защиты IP44, класс изоляции F" Кол-во: 2.0

"Позиция 74" "Насос циркуляционный для систем отопления с «мокрым» ротором. Мощность макс: 182 Вт, Напор макс: 8 м, Производительность макс: 120 л/мин. Максимальное допустимое давление в системе: 10 бар. Внешняя резьба: 1,5", Проходное сечение: 1", Монтажная длина: 180 мм. Степень защиты IP44, класс изоляции F" Кол-во: 1.0

"Позиция 75" "Насос погружной дренажный. Мощность: 0,55кВт; напряжение: 220В; подача: 15м3/ч; напор: 11м" Кол-во: 2.0

"Позиция 76" "Агрегат центробежный моноблочный секционный повысительный вертикальный. Подача 10 м3/ч; напор 35,3 м; Температура жидкости– от минус 30 °C до +120 °C; Температура окружающей среды–до +40 °C; Максимальный КПД– 71 %. Мощность электродвигателя 1,5 кВт. Частота вращения 2900 об/мин. Габариты: максимальная высота агрегата в сборе с двигателем 678 мм, длина 280 мм, ширина 245 мм. Dу=40мм. Масса 32 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 77" "Агрегат центробежный моноблочный секционный повысительный вертикальный. Подача 10 м3/ч; напор 35,3 м; Температура жидкости– от минус 30 °C до +120 °C; Температура окружающей среды–до +40 °C; Максимальный КПД– 71 %. Мощность электродвигателя 1,5 кВт. Частота вращения 2900 об/мин. Габариты: максимальная высота агрегата в сборе с двигателем 678 мм, длина 280 мм, ширина 245 мм. Dу=40мм. Масса 32 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 78" "Насос бочковой ручной для перекачивания и нагнетания под давлением моторных, трансмиссионных, индустриальных, растительных масел, дизтоплива, смазочно-охлаждающих жидкостей и антифризов из бочек емкостью от 60 л до 200 л (глубина погружения 480-900 мм) и других емкостей. Исключения составляют: спирты, краски, лаки, растворители, кислоты, щелочи, вода и прочие химически активные жидкости. Корпус из углеродистой стали с цинковым покрытием. Подача - 250 см3/цикл.. Рабочая температура - от -20 °С до +40 °С., Высота всасывания - не менее 2,5 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 79" "Электронасос . Подача, м³/ч: 16, Напор, м: 27, Мощность двигателя, кВт: 3.2. Напряжение, В: 380, Частота вращения, об/мин: 3000. Температура жидкости, °C: 35. Размер примесей, ≤ мм: 15, Выходной патрубок, мм или Ду фланца: 77. Муфта для установки насоса при необходимости: Автоматическая муфта Ду 65. Габариты, мм: 215х380х590." Кол-во: 1.0

"Позиция 80" "Насос вибрационный погружной для воды из колодца, скважины, полива. Подача: 0,43-1,5м³/ч; напор: 40-60м; мощность электронасоса: 0,24кВт; напряжение сети: 220В; частота тока: 3,4Гц; длина шнура питания: 16м" Кол-во: 1.0

"Позиция 81" "Насос вибрационный. Производительность: 432 л/час. Максимальный напор: 60 м. Мощность электронасоса: 0,24 кВт. Напряжение сети: 220 В. Глубина погружения в скважину - не более 3 м. Длина: 255 мм. Диаметр насоса: 99 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 82" "Насос центробежный для бытовых и промышленных систем отопления. Подача 17 м3/час. Напор 12 м. Двигатель асинхронный. Частота вращения – 2900 об/мин. Уплотнение вала - торцовое одинарное." Кол-во: 2.0

"Позиция 83" "Насос циркуляционный с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Мощность 72 Вт, напряжение 220 В 50 Гц, монтажная длина 130 мм., внешняя резьба 1,5", сечение 1", напор 4,5 м, производительность 57 л/мин, максимальное допустимое давление в системе: 10 бар." Кол-во: 2.0

"Позиция 84" "Насос дренажный с корпусом из композитного материала. Предназначение: перекачивание чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 10 мм. Производительность: 12 м3/ч, напор:8,5м, мощность: 0,24кВт, напряжение: 1х230В (50 Гц). Максимальная глубина установки: 7 м. Скорость вращения электродвигателя: 2850 об/мин. Длина силового кабеля: 10 м. Степень защиты: IP68." Кол-во: 1.0

"Позиция 85" "Насос циркуляционный центробежный одноступенчатый линейный трехскоростной подачей 4 м3/час напором 6м с электродвигателем 0,09 кВт, 220 В (50 Гц). Материал корпуса: чугун. Диапазон температур жидкости: от 2 до 110 гр С. Степень защиты: IP44. Класс изоляции: F. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Соединение труб: G 1 1/2. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 7.0

"Позиция 86" "Насос циркуляционный центробежный одноступенчатый линейный трехскоростной подачей 4 м3/час напором 6м с электродвигателем 0,09 кВт, 220 В (50 Гц). Материал корпуса: чугун. Диапазон температур жидкости: от 2 до 110 гр С. Степень защиты: IP44. Класс изоляции: F. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Соединение труб: G 1 1/2. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 87" "Насос дренажный с корпусом из композитного материала. Предназначение: перекачивание чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 10 мм. Производительность: 12 м3/ч, напор:8,5м, мощность: 0,24кВт, напряжение: 1х230В (50 Гц). Максимальная глубина установки: 7 м. Скорость вращения электродвигателя: 2850 об/мин. Длина силового кабеля: 10 м. Степень защиты: IP68." Кол-во: 2.0

"Позиция 88" "Насос циркуляционный с мокрым ротором в комплекте с ответными фланцами, прокладками. Подача: 3 м3/час. Напор: 4 м. Максимальная потребляемая мощность: 45 Вт. Напряжение: 220 В (50 Гц). Материал корпуса: чугун. Диапазон температур жидкости: от 2 до 110 гр С. Степень защиты: IP44. Класс изоляции: F. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Соединение труб: G 1 1/2. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 13.0

"Позиция 89" "Насос циркуляционный. Максимальный напор 60 дм. Макс. рабочее давление 10 Бар. Трубное соединение G 2. Монтажная длина 180 мм. Макс. потребляемая мощность 60 Вт. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C. Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C. Плотность: 983.2 кг/м³. Количество скоростей 3. Корпус насоса - чугун." Кол-во: 2.0

"Позиция 90" "Насос циркуляционный. Максимальный напор 60 дм. Макс. рабочее давление 10 Бар. Трубное соединение G 2. Монтажная длина 180 мм. Макс. потребляемая мощность 60 Вт. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C. Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C. Плотность: 983.2 кг/м³. Количество скоростей 3. Корпус насоса - чугун." Кол-во: 2.0

"Позиция 91" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 6 м. Потребляемая мощность: 55/70/100 Вт. Присоединительный размер: 1". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 32/53/79 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 2.0

"Позиция 92" "Насос консольный моноблочный для холодного, горячего водоснабжения с электродвигателем взрывозащищенного исполнения. Подача: 50м³/ч; напор: 32м; давление на входе в насос: 6кгс/см²; мощность двигателя: 7,5кВт; частота вращения: 2900об/мин; напряжение сети: 380В; частота тока: 50Гц" Кол-во: 1.0

"Позиция 93" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 8 м. Потребляемая мощность: 135/190/245 Вт. Присоединительный размер: 1,25". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 72/140/200 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 2.0

"Позиция 94" "Насос центробежный секционный для работы в масляных системах подачей 38 м3/час, напором 44 м. С электродвигателем АИР160М2 18,5 кВт, частотой вращения 3000 об/мин." Кол-во: 1.0

"Позиция 95" "Насос консольный моноблочный для холодного, горячего водоснабжения с электродвигателем взрывозащищенного исполнения. Подача: 100м³/ч; напор: 32м; давление на входе в насос: 6кгс/см²; мощность двигателя: 15кВт; частота вращения: 2900об/мин; напряжение сети: 380В; частота тока: 50Гц" Кол-во: 1.0

"Позиция 96" "Насос центробежный консольный химический. Подача 12,5 м3/ч. Напор 20 м. Электродвигатель взрывозащищенного исполнения мощностью 4 кВт, частотой вращения 2900 об/мин. Диаметр всасывающего патрубка 50 мм. Диаметр напорного патрубка 32 мм. Номинальный диаметр рабочего колеса 125 мм. Мтериал деталей - хромоникелевая сталь. Уплотнение вала - двойное торцевое." Кол-во: 1.0

"Позиция 97" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 30 м. Подача: 20 м3/час. Мощность электродвигателя: 4 кВт. Количество оборотов в минуту - 3000. Диаметр входа/выхода: DN65/DN50. Дополнительный кавитационный запас - 3,8 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 98" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 30 м. Подача: 45 м3/час. Мощность электродвигателя: 7,5 кВт. Количество оборотов в минуту - 3000. Диаметр входа/выхода: DN80/DN50. Дополнительный кавитационный запас - 3,8 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 99" "Насос циркуляционный. Номинальный напор: 10 м. Максимальный расход: 32 м3/ч. Материал корпуса: чугун. Максимальное рабочее давление: 6/10 (PN/бар). Количество скоростей: 3. Класс защиты: IPX4D. Напряжение сети: 1х220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 310 Вт. Допустимый диапазон температур: от -10 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: 50 мм. Монтажная длина: 280 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 100" "Насос вихревой консольный самовсасывающий с сальниковым уплотнением. Подача 1л/сек, напор 16 м, частота вращения 1450 об/мин. Мощность электродвигателя: 1,5 кВт. Электропитание: переменный ток, 220/380 В, 50 Гц. Материал проточной части - серый чугун." Кол-во: 2.0

"Позиция 101" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 30 м. Подача: 160 м3/час. Мощность электродвигателя: 30 кВт. Количество оборотов в минуту - 1500. Диаметр входа/выхода: DN150/DN100. Дополнительный кавитационный запас - 3,8 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 102" "Насос. Подача: 20л/мин; напор: 35м.в.ст; высота всасывания: не менее 3.5м; максимальное давление на выходе: 0,35Мпа(3,5атм); комплектуется универсальным адаптером для фиксации в отверстии бочки (резьба 2``, М64х4), раздаточным шлангом 1,5 м и латунным изливом" Кол-во: 5.0

"Позиция 103" "Насос бочковой для присадок к маслам производительность - 2 м3/час, Рвых. - 4 бар, 1,1 кВт, исполнение - взрывозащищенное. Материал проточной части - 12Х18Н10Т, Материал ротора - 1.4571, Материал статора - NBR" Кол-во: 1.0

"Позиция 104" "Насос промывочный центробежный циркуляционный. Производительность: 8,0м3/час; напряжение: 230В; мощность: 370Вт; частота: 50Гц; с инвертором потока, с баком: 60 л; с арматурой и соединительными шлангами" Кол-во: 2.0

"Позиция 105" "Насос циркуляционный. Диаметр присоединения: 50 мм. Напор: 9 м. Пропускная способность: 26 м3/ч. Мощность: 1,596 кВт. Номинальная мощность: 3х380 В. Монтажная длина: 190 мм. Степень защиты: IP44. Класс изоляции: H. Температура перекачиваемой среды: от - 10 до +120 гр С. Рабочая среда: вода, гликоливая смесь." Кол-во: 1.0

"Позиция 106" "Насос вибрационный погружной для воды из колодца, скважины, полива. Подача: 0,43-1,5м³/ч; напор: 40-60м; мощность электронасоса: 0,24кВт; напряжение сети: 220В; частота тока: 3,4Гц; длина шнура питания: 40м" Кол-во: 2.0

"Позиция 107" "Насос бытовой вибрационный погружной., Подача, м³/ч 0,12, Напор, м 50, Мощность электронасоса, кВт 0.240, Ток, А 3.4, Напряжение сети, В 220, Масса, кг 3.4, Глубина погружения в скважину, м, не более 3Длина, мм 255, Диаметр насоса, мм 99. Забор воды верхний, Область применения бытовые насосы, водозабор из скважины, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж. Перекачиваемая среда вода чистая Климатическое исполение У5." Кол-во: 2.0

"Позиция 108" "Ручной поршневой насос предназначен для перекачивания пресной воды из водоемов и колодцев, морской воды, аммиачной воды, светлых и темных нефтепродуктов с кинематической вязкостью 1х10-3 м2/с, имеющих механические примеси размером до 0,1 мм, массовая концентрация которых не превышает 0,03%. Высота всасывания - не более 5 метров. Подача за двойной ход 1,3 л. Напор 30 м. Вход - 1 1/2``. Выход - 1 1/2``. Размеры 540х220х540 мм. Масса 22,5 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 109" "Насос центробежный, консольный, моноблочный, циркуляционный. Напряжение переменное 220 B 50 Гц. Подача 4 м3/ч. Напор 2,8 м, напор (макс.) 5 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 110" "Насос бытовой вибрационный погружной. Подача, м³/ч 0,12, Напор, м 40, Мощность электронасоса, кВт 0.240, Ток, А 3.4. Напряжение сети, В 220, Масса, кг 3.4, Глубина погружения в скважину, м, не более 3, Длина, мм 255, Диаметр насоса, мм 99, Забор воды верхний, Область применения бытовые насосы, водозабор из скважины, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж Перекачиваемая среда вода чистая" Кол-во: 1.0

"Позиция 111" "Насос ручной поршневой предназначен для перекачивания пресной воды из водоемов и колодцев, морской воды, бензина, нефти, нефтяных масел с температурой до 70°С и вязкостью до 10 см2/с. Насос данного типа представляет собой ручной поршневой насос двустороннего действия. Высота всасывания - не более 5,5 м. Штуцеры под шланг 25 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 112" "Насос ручной шиберный для перекачки самосмазывающих жидкостей из бочек и небольших емкостей подача 0,25 л/мин высота самовсасывания 0,9 м предельное давление 0,05 Мпа. Масса 6,2 кг." Кол-во: 6.0

"Позиция 113" "Агрегат центробежный моноблочный секционный повысительный вертикальный. Подача 15 м3/ч; напор 48 м; Температура жидкости– от минус 30 °C до +120 °C; Температура окружающей среды – до +40 °C; Максимальный КПД– 72 %. Мощность электродвигателя 4 кВт. Частота вращения 2900 об/мин. Габариты: максимальная высота агрегата в сборе с двигателем 815 мм, длина 300 мм, ширина 245 мм. Dу=50мм. Масса 47,5 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 114" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 6 м. Потребляемая мощность: 55/70/100 Вт. Присоединительный размер: 1". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 32/53/79 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 3.0

"Позиция 115" "Насос циркуляционный для системы отопления. Напор: 6 м. Количество скоростей: 3. Производительность: 2400 л/ч. Потребляемая мощность: 90 Вт. Номинальный диаметр проходного сечения: 32 мм. Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до 110 гр С. Класс защиты: IP54. Класс изоляции: F. Размещение вала: горизонтальное. Напряжение сети: 220 В." Кол-во: 1.0

"Позиция 116" "Насос ротационный бочковой ручной для перекачки масла. Чугунный корпус с двумя лопастями; производительность: 5л/20 оборотов; для бочек 50-205 л; в комплекте с трёхсекционным стальным всасывающим патрубком, 2 дюймовой гайкой для крепления в отверстии бочки" Кол-во: 1.0

"Позиция 117" "Насос садовый поверхностный. Напряжение: 220В; подача: 3,9м3/ч; мощность: 1100Вт; производительность: 4200л/ч; максимальная высота подачи: 50м; максимальная высота всасывания: 9м; длина кабеля: 1,5м" Кол-во: 5.0

"Позиция 118" "Насос вакуумный двухступенчатый, U=220В, P=250Вт, n=50Гц, производительность 51л/мин, остаточное давление 12 микрон, резьба присоединения 1/4 ", объем масла 200 мл." Кол-во: 3.0

"Позиция 119" "Насос поверхостный. Максимальный расход: 70 л/мин. Максимальный напор: 50 м. Материал корпуса насоса: нержавеющая сталь. Потребляемый ток - не более 5 А. Потребляемая мощность: 1100 Вт. Напряжение в сети: 220 В. Длина электрокабеля: 0,8 м. Максимальная глубина всасывания: 9 м. Температура перекачиваемой среды: от +1 до +35 гр С. Присоединительный размер: 1". Максимальное давление - 5 бар." Кол-во: 3.0

"Позиция 120" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 6 м. Потребляемая мощность: 55/70/100 Вт. Присоединительный размер: 1". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 32/53/79 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 3.0

"Позиция 121" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 6 м. Потребляемая мощность: 55/70/100 Вт. Присоединительный размер: 1". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 32/53/79 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 2.0

"Позиция 122" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 8 м. Потребляемая мощность: 135/190/245 Вт. Присоединительный размер: 1,25". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 72/140/200 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 4.0

"Позиция 123" "Насос ручной бочковой. Материал: оцинкованая сталь; подача: 700 см3/цикл; подача: 20 л/м; высота всасывания: не менее 1,5 м; напор водяного столба: 10м; вход: 40мм; выход: 16мм" Кол-во: 6.0

"Позиция 124" "Насос погружной передвижной моноблочный ГОСТ 15150-69. Мощность: 1,5кВт; подача: 10м3/ч; напор: 10м; частота вращения: 3000 об/мин; условный проход шланга: 50мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 125" "Агрегат самовсасывающий вихревой насосный. Подача 35 м3/час; напор 26м; Диаметр всасывающего и нагнетательного патрубков 80мм; левое вращение; Высота самовсасывания, м, не менее 6,5; Допустимая продолжительность самовсасывания, с, не более 300; Время самовсасывания, с, не более 120; Допустимый кавитационный запас ∆hд м, не более 4,5; Утечки через каждое торцовое уплотнение, см3/ч, не более 30; климатическое исполнение У2; мощность 10кВт; частота вращ 1450 об/мин.Масса насоса 17,6 кг. Применение при транспортировании чистых или очищенных, не имеющих твердых фракций сред. Таких, как вода, бензин, керосин, дизельное топливо, спирт. Так же может применяться для жидкостей, имеющих нейтральную среду и вязкость которых не превышает 2*10-6 м2/с. Температура проходящих через насос жидкостей, должна находиться в пределе от -40С до +50С. Иметь плотность не превышающую 1000 кг/м3. С избыточным давлением на входе в насос до 1 кг/см2. Детали проточной части насосов из алюминиевого сплава АЛ4 или АЛ9" Кол-во: 1.0

"Позиция 126" "Насос центробежный для бытовых и промышленных систем отопления. Подача 17 м3/час. Напор 12 м. Двигатель асинхронный. Частота вращения – 2900 об/мин. Уплотнение вала - торцовое одинарное." Кол-во: 2.0

"Позиция 127" "Насос циркуляционный с однофазным конденсаторным двигателем. Условный диаметр патрубка: 32 мм. Наружный диаметр рабочего колеса: 90 мм. Мощность электродвигателя: 0,75 кВт. Частота вращения: 2900 об/мин. Подача: 8 м3/ч. Напор: 12 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 128" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 6 м. Потребляемая мощность: 55/70/100 Вт. Присоединительный размер: 1". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 32/53/79 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 4.0

"Позиция 129" "Насос циркуляционный с мокрым ротором с резьбовым соединением. Макс. расход Qmax: 6.5 м3/ч; Макс. напор Hmax: 7.5 м. Номинальный внутренний диаметр для подсоединения 30 мм. С ручной регулировкой мощности с 3 ступенями частоты вращения и со встроенной защитой обмотки от перегрева. Для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем с давлением PN6/10. Материалы: Вал насоса Нержавеющая сталь (X46Cr13); Корпус насоса Серый чугун (EN‐GJL-200); Подшипники Металлографит; Рабочее колесо Синтетический материал (PPE - 30 GF). Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C. Резьбовое соединение труб: Rp 1¼; Резьба: G 2; Габаритная длина l0: 180 мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 130" "Насос циркуляционный центробежный с резьбовым или фланцевым соединением. Номинальный напор: 3,8 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 9,2 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 3x380 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 180 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 30 мм. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 131" "Насос циркуляционный с мокрым ротором с фланцевым соединением. Для любых систем отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем. Номинальный внутренний диаметр для подсоединения 40 мм. Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения.Макс. расход Qmax: 16.5 м3/ч; Макс. напор Hmax: 7 M; Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-250) Рабочее колесо: Синтетический материал (полипропилен - 50% GF)Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13) Подшипники: Металлографит; Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C; Подсоединение к трубопроводу: Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 40; Фланец: Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2); Габаритная длина l0: 250 мм; Электромагнитная совместимость: EN 61800-3" Кол-во: 2.0

"Позиция 132" "Насос циркуляционный. Предназначение: обеспечение циркуляции воды в системах отопления, круговых трубопроводах горячего и холодного водоснабжения, центральных отопительных установках и системах перекачки промышленных вод, системах кондиционирования, охлаждения. Количество скоростей: 3. Мощность: 40/60/90 Вт. Напор: 3/5/6 м. Максимальный поток: 3 м3/час. Максимальное давление в системе: 10 бар. Размер резьбы на насосе: 2 дюйма. Размер соединительной гайки: 1,25 дюйм. Напряжение: 220 В. Частота: 50 Гц. Материал крышки/корпуса насоса: чугун/алюминий. Максимаьная температура перекачивающей жидкости: 110 гр С. Класс изоляции: H. Степень защиты: IP44. Компектация: сгон с накидной гайкой - 2 шт., резиновые прокладки - 2 шт." Кол-во: 6.0

"Позиция 133" "Насос циркулярный. Напряжение 230 В, трубное присоединение G1 11/2", с переключением ступеней частоты вращения, стандартный присоединительный размер 25мм, напор 40м монтажная длина 180мм, трубная резьба, корпус чугун класс защиты IP44. Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C. Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C. Плотность: 983.2 кг/м³." Кол-во: 1.0

"Позиция 134" "Насос консольный моноблочный вертикальный линейный(с входом и выходом в линию). Диаметр всасывающего и напорного патрубка: 32 мм. Подача: 3,15 м3/час. Напор: 5 м. Мощность электродвигателя: 0,25 кВт. Количество оборотов в минуту - 1450. С торцевым одинарным уплотнением. Климатическое исполнение: УХЛ4." Кол-во: 1.0

"Позиция 135" "Насос циркуляционный с мокрым ротором с резьбовым соединением. Макс. расход Qmax: 6.5 м3/ч; Макс. напор Hmax: 7.5 м. Номинальный внутренний диаметр для подсоединения 30 мм. С ручной регулировкой мощности с 3 ступенями частоты вращения и со встроенной защитой обмотки от перегрева. Для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем с давлением PN6/10. Материалы: Вал насоса Нержавеющая сталь (X46Cr13); Корпус насоса Серый чугун (EN‐GJL-200); Подшипники Металлографит; Рабочее колесо Синтетический материал (PPE - 30 GF). Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C. Резьбовое соединение труб: Rp 1¼; Резьба: G 2; Габаритная длина l0: 180 мм. Электромагнитная совместимость: EN 61800-3" Кол-во: 4.0

"Позиция 136" "Насос циркуляционный центробежный с резьбовым или фланцевым соединением. Номинальный напор: 3,8 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 9,2 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 3x380 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 180 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 30 мм. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 5.0

"Позиция 137" "Насос циркуляционный с мокрым ротором с фланцевым соединением. Для любых систем отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем. Номинальный внутренний диаметр для подсоединения 40 мм. Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения.Макс. расход Qmax: 16.5 м3/ч; Макс. напор Hmax: 7 M; Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-250) Рабочее колесо: Синтетический материал (полипропилен - 50% GF) Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13) Подшипники: Металлографит; Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C; Подсоединение к трубопроводу: Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 40; Фланец: Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2); Габаритная длина l0: 250 мм;" Кол-во: 2.0

"Позиция 138" "Насос циркуляционный систем отопления. Вид насоса: поверхностный. Максимальный напор: 4 м. Материал корпуса: чугун. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1х230 В. Миниамальная потребляемая мощность: 25 Вт. Максиальная потребляемая мощность: 45 Вт. Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: 1 1/2". Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 130 мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 139" "Насос циркуляционный систем отопления. Вид насоса: поверхностный. Максимальный напор: 18 м. Материал корпуса: чугун. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Напряжение сети: 3х400-415 В. Миниамальная потребляемая мощность: 760 Вт. Максиальная потребляемая мощность: 1000 Вт. Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от -10 до 120 гр С. Диаметр разъёма соединения: DN 50. Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 280 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 140" "Насос ручной бочковой роторный для масла. Производительность (л/олборот) 0,3, Производительность при 60 оборотах в минуту (л/мин) 18 (дизтопливо), Перекачиваемые среды масел до SAE 90, самосмазывающих, неагрессивных сред, дизтопливо, керосин, Длина трехсекционной всасывающей трубки (мм) 355 - 955, Бочковая резьба G 2'' нар, Корпус насоса Ударопрочное литье, В комплекте: Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм), C заборным фильтром (13 097 002), Переходник на бочку G 2'' (04 464 001), Слив (81 112)" Кол-во: 6.0

"Позиция 141" "Станция насосная, Автоматический контроль за уровнем воды: есть, Глубина погружения, м: 9 Длина сетевого шнура, м: 1.5, Допустимая температура жидкости, °C: от 1 до 35, Защита от перегрева: есть. Качество воды: чистая, Максимальный напор, м: 50 Механизм насоса: центробежный, Напряжение сети, В: 220/230, Объем гидробака, л: 24 Потребляемая мощность, Вт: 1100, Присоединительный размер у насоса, дюйм: 1, Пропускная способность, куб. м/час: 4.2, Размер фильтруемых частиц, мм: 0.8, Размеры (ШхВхД), см: 52.3х27.9х57.. Уровень защиты: IP 54" Кол-во: 2.0

"Позиция 142" "Электронасос самовсасывающий , Maкcимaльный pacxoд, л/мин — 60 , Maкcимaльный нaпop, м — З5 Пoтpeбляeмaя мoщнocть, кBт — 0,6 , Haпpяжeниe, B/Гц — 220/50. Maкcимaльнaя глубинa вcacывaния, м — 9 , Cтeпeнь зaщиты — IP54 , Диaмeтp вxoднoгo / выxoднoгo oтвepcтия, дюйм — 1 / 1 , Диaпaзoн paбoчиx тeмпepaтуp вoды, C. — oт +1 дo +50 . Maкc. вoзмoжнoe coдepжaниe пecкa, г/мЗ — 150 Диaмeтp твepдыx пpимeceй, нe бoлee, мм — 0,8 . Длинa элeктpoшнуpa c вилкoй, м — 1,5" Кол-во: 1.0

"Позиция 143" "Насос дренажный погружной. Мощность: 1100 Вт, напряжение 220В, частота 50Гц, максимальный напор 10м, максимальная подача 15,5 м3/час, допустимый диаметр твердых частиц 35мм, корпус- нержавеющая сталь. Диаметр выходного отверстия: 35 мм. Температура воды: 0…+35 °С." Кол-во: 2.0

"Позиция 144" "Шестеренный насос объемный насос роторного типа, рабочим органом которого есть две или более шестерен, образующие сцепления., Подача, м³/ч, не менее 6.3, Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более 2.5, Давление полного перепуска, кгс/см2 5.5, Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее 1.8. Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт 1.1, Частота вращения, об/мин 1450" Кол-во: 3.0

"Позиция 145" "Насос химический взрывозащищенный. Подача 6,3 м3/ч. Напор 32 м. Диаметр входного патрубка 40 мм. Диаметр выходного патрубка 25 мм. Номинальный диаметр рабочего колеса 160 мм. Электродвигатель АИМ100L2, напряжение питания 380 В 50 Гц. Мощность двигателя для жидкости плотностью до 1,85 т/м3 5,5 кВт. Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69. С двойным торцовым уплотнением." Кол-во: 1.0

"Позиция 146" "Насос химический взрывозащищенный. Подача 6,3 м3/ч. Напор 32 м. Диаметр входного патрубка 40 мм. Диаметр выходного патрубка 25 мм. Номинальный диаметр рабочего колеса 160 мм. Электродвигатель АИМ100L2, напряжение питания 380 В 50 Гц. Мощность двигателя для жидкости плотностью до 1,85 т/м3 5,5 кВт. Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69. С двойным торцовым уплотнением." Кол-во: 2.0

"Позиция 147" "Станция смазочная многоотводная 32-04-5 УХЛ4 для компрессора 2ВМ 2,5-14/9" Кол-во: 1.0

"Позиция 148" "Насос циркуляционный для системы отопления. Напор: 6 м. Количество скоростей: 3. Производительность: 2400 л/ч. Потребляемая мощность: 90 Вт. Номинальный диаметр проходного сечения: 32 мм. Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до 110 гр С. Класс защиты: IP54. Класс изоляции: F. Размещение вала: горизонтальное. Напряжение сети: 220 В." Кол-во: 15.0

"Позиция 149" "Насос одинарный вертикальный центробежный.. Скорость насоса 2910 об/м, Номинальный расход 57.8 м³/ч. Номинальный напор 13.7 м. Максимальный напор 180 дм. Текущий диаметр рабочего колеса 115 мм, Корпус насоса Чугун, Материал корпуса насоcа EN-GJL-250. Корпус насоса ASTM class 35, Рабочее колесо Чугун, Рабочее колесо, EN/DIN EN-GJL-200. Рабочее колесо, AISI/ASTM ASTM class 30 Диапазон температуры окружающей среды -30 .. 60 °C Макс. рабочее давление 16 бар" Кол-во: 1.0

"Позиция 150" "Насос сточно-массный. Подача 12,5 м3/час. Напор 20 м. Частота вращения 2900 об/мин. Потребляемая мощность двигателя 2,2 кВт. Габаритные размеры 440х210х325 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 151" "Насос центробежный консольный. Подача 25 м³/ч. Напор 32 м. Мощность потребляемая насосом 4,3 кВт. Мощность двигателя 5,5 кВт. Частота вращения, 2900 об/мин. Напряжения сети переменное 220; 380 В, частота 50 Гц." Кол-во: 1.0

"Позиция 152" "Насос сточно-динамический. Подачей 100 м3/час. Напор 40 м. Без двигателя." Кол-во: 1.0

"Позиция 153" "Самовсасывающий насос предназначен для перекачивания жидкостей без механических примесей: воды, бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и других жидкостей с вязкостью не более 2×10-6 м2/с при температуре от -40̊ С до +50̊ С и плотностью не более 1000 кг/м3, Номинальная мощность насоса 7500 Вт , Номинальное напряжение питания привода 380 В, Номинальная частота вращения привода насоса, 1450 об/мин, Подача 32÷38 м3/час, Номинальный напор 26 м, Высота самовсасывания, не менее 6,5 м" Кол-во: 1.0

"Позиция 154" "Насос циркуляционный центробежный с резьбовым присоединением. Номинальный напор: 11 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 10 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1x230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 180 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 30 мм. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 155" "Насос циркуляционный с ручным трехступенчатым регулированием. Номинальный напор: 7 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 8 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1x230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 200 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 25 мм. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 156" "Насос циркуляционный систем отопления с ручным регулированием. Номинальный напор: 10 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 21 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IPX4D. Напряжение сети: 3x400 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 585 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 40 мм. Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 250 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 157" "Насос циркуляционный систем отопления с ручным регулированием. Номинальный напор: 4 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 9,3 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IPX4D. Напряжение сети: 1x230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 180 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 40 мм. Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 158" "Насос циркуляционный систем отопления с ручным регулированием. Номинальный напор: 7,5 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 6,8 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IPX4D. Напряжение сети: 1x230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 205 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 25 мм. Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 159" "Насос циркуляционный систем отопления с ручным регулированием. Номинальный напор: 7 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 17 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IPX4D. Напряжение сети: 1x230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 390 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 40 мм. Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 250 мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 160" "Насос центробежный сдвоенный с всасывающими и выпускными патрубками на одной линии, с трехфазным двигателем с частотным регулированием. Частота вращения: 1410 об/мин. Номинальный расход: 7,6 м3/ч. Номинальный напор: 7,3 м. Максимальный напор 10 м. Количество полюсов двигатля: 4. Материал корпуса: чугун. Диапазон температур жидкости: от -25 до 90 гр С. Мощность электродвигателей: 2х0,37 кВт. Номинальное напряжение: 1х200-240 В. Диаметр трубного присоединения: 32 мм. Допустимое давление: 1,6 МПа. Монтажная длина: 340 мм. С комплектом монтажных запчастей." Кол-во: 1.0

"Позиция 161" "Насос погружной канализационный для водоотведения с режущим механизмом для измельчения твердых включений. Maкс. расход 5 л/с; Максимальный напор 20.7 м., Тип рабочего колеса Система с режущим механизмом, Первичное уплотнение вала SIC/SIC, Корпус насоса Чугун, EN1561 EN-GJL-200, Рабочее колесо Чугун. EN1561 EN-GJL-200, Макс. температура окр. среды 40 °C Макс. рабочее давление 6 бар" Кол-во: 5.0

"Позиция 162" "Насос одинарный вертикальный центробежный. Скорость насоса 2920 об/м Номинальный расход 23.7 м³/ч Номинальный напор 44.6 м, Текущий диаметр рабочего колеса 205 мм, Корпус насоса Чугун Материал корпуса насоcа EN-GJL-250, Корпус насоса ASTM class 35, Рабочее колесо Чугун, Рабочее колесо, EN/DIN EN-GJL-200. Рабочее колесо, AISI/ASTM ASTM class 30 Диапазон температуры окружающей среды -30 .. 60 °C Макс. рабочее давление 16 бар" Кол-во: 2.0

"Позиция 163" "Насос ручной бочковой. Производительность 20-30л/мин; подача - 300 см3/цикл; рабочая температура от -20С до +40С; максимальное давление на выходе 0,15 мПа" Кол-во: 2.0

"Позиция 164" "Насос поверхостный. Максимальный расход: 70 л/мин. Максимальный напор: 50 м. Материал корпуса насоса: нержавеющая сталь. Потребляемый ток - не более 5 А. Потребляемая мощность: 1100 Вт. Напряжение в сети: 220 В. Длина электрокабеля: 0,8 м. Максимальная глубина всасывания: 9 м. Температура перекачиваемой среды: от +1 до +35 гр С. Присоединительный размер: 1". Максимальное давление - 5 бар." Кол-во: 2.0

"Позиция 165" "Насос погружной. Предназначение: обеспечение частных домов, домохозяйств и других пользователей постоянным потоком воды из колодцев, водоемов и мест, где есть достаточное пространство для поплавкового выключателя. Qmax-55л/мин., Hmax-50.0м.,U-220В. Потребляемый ток - не более 2,7 А. Потребляемая мощность: 600 Вт. Длина электрокабеля: 20 м. Максимальная глубина погружения: 30 м. Размер пропускаемых частиц: 2 мм. Температура перекачиваемой воды: от 1 до 35 гр С. Присоединительный размер: 1". Диаметр насоса: 98 мм. Максимальное давление: 5 бар." Кол-во: 1.0

"Позиция 166" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 8 м. Потребляемая мощность: 135/190/245 Вт. Присоединительный размер: 1". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 72/140/200 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 2.0

"Позиция 167" "Агрегат насосный сточно-массный для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей с водородным показателем (pH) от 5 до 9, плотностью до 1100 кг/м3, кинематической вязкостью 1·10-6 м2/с, температурой до 90° С, с содержанием абразивных взвешенных частиц до 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью до 9000 Мпа и максимальным размером неабразивных взвешенных частиц до 50 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 168" "Насос ручной шиберный для перекачки самосмазывающих жидкостей из бочек и небольших емкостей подача 0,25 л/мин высота самовсасывания 0,9 м предельное давление 0,05 Мпа. Масса 6,2 кг." Кол-во: 10.0

"Позиция 169" "Насос для опрессовки гидравлических систем отопления. Предназначение: опрессовка (проверка герметичности) различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата. Максимальное давление опрессовки: 4 МПа. Производительность: 50 мл. Усилие на рычаге: 35 кГс. Емкость бака: 16 л. Присоединительный размер шланга: G1/2". Рабочая жидкость: вода, машинное масло марки И-20А или И-30А по ГОСТ 20799-88." Кол-во: 1.0

"Позиция 170" "Агрегат насосный самовсасывающий дренажный. Подача 60 м3/час; напор 13м; с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, мощность двигателя 8 л/с. Среда перекачивания - для загрязненных жидкостей. Для подачи воды и других неагрессивных жидкостей со взвешенными частицами (шлак, песок и др. твердые включения массовой концентрации до 10 %, максимальной крупностью до 1 мм),температурой до 50 °С. Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, м (не более) 5; Диаметр всасывающего и напорного шлангов, мм 75; Температура воды на входе в насос, оС не более 50; Габаритные размеры, мм (без всасывающего рукава) Длина 560, Ширина 270, Высота 406. Масса, кг 64." Кол-во: 1.0

"Позиция 171" "Насос циркуляционный сдвоенный для систем отопления с ручным трехступенчатым регулированием. Номинальный напор: 10,6 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 18,9 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1x220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 180 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 32 мм. Монтажная длина: 220 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 172" "Насос бочковой универсальный ручной. Подача - 700 см3/цикл. Производительность 20л/мин. Рабочая температура - от -20 °С до +40 °С. Высота всасывания - не менее 1,5 м. Максимальное давление на выходе - 0,1 Мпа (1 атм). Материал корпуса насоса - 12Х18Н10Т, уплотнение фторопласт. В комплекте с универсальным адаптером для фиксации в отверстии бочки (резьба 2``, М64х4), и изливом (носиком) из нержавеющей стали." Кол-во: 2.0

"Позиция 173" "Насос центробежный консольный моноблочный одноступенчатый. Двигатель мощностью 15 кВт, частотой вращения 2900 об/мин. Подача 100 м3/час напор 32 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 174" "Насос сточно-массный. Подача 50 м3/час. Напор 20 м. С электродвигателем мощностью 7,5 кВт. Частота вращния 1500 об/мин." Кол-во: 2.0

"Позиция 175" "Насос консольный моноблочный для холодного, горячего водоснабжения с электродвигателем взрывозащищенного исполнения. Подача: 25м³/ч; напор: 32м; давление на входе в насос: 3,5кгс/см²; мощность двигателя: 5,5кВт; частота вращения: 2900об/мин; напряжение сети: 380В; частота тока: 50Гц" Кол-во: 2.0

"Позиция 176" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 50 м. Подача: 50 м3/час. Мощность электродвигателя: 15 кВт. Количество оборотов в минуту - 3000. Давление на входе в насос - не более 0,35 МПа. Параметры энергопитания: пременный ток, 220/380 В, 50 Гц. Допускаемый кавитационный запас - не более 3,5 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 177" "Насос консольный моноблочный для холодного, горячего водоснабжения с электродвигателем взрывозащищенного исполнения. Подача: 50м³/ч; напор: 32м; давление на входе в насос: 6кгс/см²; мощность двигателя: 7,5кВт; частота вращения: 2900об/мин; напряжение сети: 380В; частота тока: 50Гц" Кол-во: 2.0

"Позиция 178" "Насос вихревой консольный самовсасывающий с сальниковым уплотнением. Подача 18,0 м3/ч, напор 24 м, частота вращения 1450 об/мин, давление на входе - не более 2,5 кгс/см2. Мощность электродвигателя: 8,3 кВт. Электропитание: переменный ток, 380 В, 50 Гц." Кол-во: 1.0

"Позиция 179" "Насос центробежный консольный. Подача 25 м³/ч. Напор 32 м. Мощность потребляемая насосом 5,5 кВт. Мощность двигателя 5,5 кВт. Частота вращения, 3000 об/мин. Напряжения сети переменное 220; 380 В, частота 50 Гц." Кол-во: 2.0

"Позиция 180" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 50 м. Подача: 50 м3/час. Мощность электродвигателя: 15 кВт. Количество оборотов в минуту - 3000. Давление на входе в насос - не более 0,35 МПа. Параметры энергопитания: пременный ток, 220/380 В, 50 Гц. Допускаемый кавитационный запас - не более 3,8 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 181" "Насос центробежный секционный горячей воды с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении мощностью 75 кВт, частотой вращения 3000 об/мин. Подача 60 м3/ч. Напор 297 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 182" "Насос циркуляционный с мокрым ротором в комплекте с ответными фланцами, прокладками. Подача: 3 м3/час. Напор: 4 м. Максимальная потребляемая мощность: 45 Вт. Напряжение: 220 В (50 Гц). Материал корпуса: чугун. Диапазон температур жидкости: от 2 до 110 гр С. Степень защиты: IP44. Класс изоляции: F. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Соединение труб: G 1 1/2. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 183" "Насос циркуляционный. Максимальный напор 80 дм. Макс. рабочее давление 10 Бар. Трубное соединение G 1 1/2. Монтажная длина 180 мм. Макс. потребляемая мощность 165 Вт. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C. Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C. Плотность: 983.2 кг/м³. Количество скоростей 3. Корпус насоса - чугун." Кол-во: 2.0

"Позиция 184" "Насос циркуляционный систем отопления. Вид насоса: поверхностный. Максимальный напор: 6 м. Материал корпуса: чугун. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1х230 В. Миниамальная потребляемая мощность: 50 Вт. Максиальная потребляемая мощность: 60 Вт. Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: G2. Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 185" "Насос двухступенчатый вакуумный. Производительность 71 л/мин; Максимальный вакуум: 15 Микрон; Двигатель насоса 1/3 л. с.; Скорость насоса: 1440 об/мин; Электрические характеристики: 220 В, 50/60 Гц; Емкость масла: 250 мл. В составе присоединительный штуцер 1/4 SAE с соленоидным вентилем с вакуумметром. Вакуумметр с контрольной стрелкой красного цвета на защитном стекле." Кол-во: 1.0

"Позиция 186" "Насос циркуляционный систем отопления. Номинальный напор: 7 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 5 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1х230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 144 Вт. Допустимый диапазон температур: от -10 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: G 2. Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 5.0

"Позиция 187" "Насос циркуляционный с ручным трехступенчатым регулированием. Номинальный напор: 7 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 8 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1x230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 200 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 25 мм. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 188" "Насос циркуляционный сдвоенный систем отопления с однофазными двигателями. Номинальный напор: 7,1 м. Максимальный расход: 5 м3/ч. Материал корпуса: чугун. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IPX4D. Напряжение сети: 1х220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 670 Вт. Допустимый диапазон температур: от -10 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: 30 мм. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 189" "Насос циркуляционный систем отопления. Номинальный напор: 4 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 3,5 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1х230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 48 Вт. Допустимый диапазон температур: от -10 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: G 1 1/2". Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 190" "Насос циркуляционный сдвоенный систем отопления с однофазными двигателями. Номинальный напор: 3,8 м. Максимальный расход: 6,4 м3/ч. Материал корпуса: чугун. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IPX4D. Напряжение сети: 1х230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 670 Вт. Допустимый диапазон температур: от -10 до 110 гр С. Диаметр разъёма соединения: 30 мм. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 191" "Насос циркуляционный сдвоенный для систем отопления с ручным трехступенчатым регулированием. Номинальный напор: 5,45 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 8,8 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1x220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 50 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 30 мм. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 192" "Насос циркуляционный сдвоенный для систем отопления с ручным трехступенчатым регулированием. Номинальный напор: 6,8 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 12,9 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1x220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 90 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 32 мм. Монтажная длина: 220 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 193" "Насос циркуляционный сдвоенный для систем отопления с ручным трехступенчатым регулированием. Номинальный напор: 7,17 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 28,7 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1x220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 180 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 40 мм. Монтажная длина: 250 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 194" "Насос погружной. Подача: 100м³/ч; напор: 20м; мощность двигателя: 11кВт; частота вращения: 3000об/мин; напряжение: 380В" Кол-во: 1.0

"Позиция 195" "Насос циркуляционный. Максимальный напор 60 дм. Макс. рабочее давление 10 Бар. Трубное соединение DIN 32. Монтажная длина 220 мм. Макс. потребляемая мощность 190 Вт. Номинальное напряжение: 230-240 В, 50 Гц. Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C. Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C. Плотность: 983.2 кг/м³. Количество скоростей 3. Корпус насоса - чугун." Кол-во: 1.0

"Позиция 196" "Насос циркуляционный. Номинальный напор: 9,78 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 34,6 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 3x400 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 350 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 40 мм. Монтажная длина: 250 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 197" "Насос циркуляционный. Номинальный напор: 7 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 32 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 3x400 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 350 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 65 мм. Монтажная длина: 280 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 198" "Насос вертикальный многоступенчатый. Частота вращения: 2873 об/мин. Номинальная подача: 0.9 м3/ч. Номинальный напор: 28.7 м. Рабочие колеса: 7. Диапазон температур жидкости: -20...120 гр С. Рабочие колеса и промежуточные камеры из нержавеющей стали; головная и нижняя опорная часть насоса выполнены из чугуна. 3-фазный асинхронный электродвигатель." Кол-во: 1.0

"Позиция 199" "Масляный насос для заказчки масла в компрессор холодильной системы без риска попадания внутрь влаги и воздуха. Объем хода- 78 мл (2,6 унций)" Кол-во: 1.0

"Позиция 200" "Насос трехплунжерный, исполнение гидравлической части из стали 12Х18ХН10Т, давление на выходе до 40 МПа, подача - от 0,2 до 8 м/ч. Подача, м3/ч 2,2±10%, Давление рабочее, МПа (кгс/см2) 10,8 (110). Частота вращения коленчатого вала, об/мин 730±10%, Вакууметрическая высота всасывания, м,не менее 3, Коэффициент полезного действия, %, не менее 77, Утечки через уплотнение плунжера, л/ч,не более 1, Потребляемая мощность, кВт, не более 10. Масса, кг, не более 87" Кол-во: 2.0

"Позиция 201" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 32 м. Подача: 25 м3/час. Мощность электродвигателя: 5,2 кВт. Количество оборотов в минуту - 3000. Дополнительный кавитационный запас - 3,8 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 202" "Агрегат самовсасывающий вихревой насосный. Подача 36 м3/час; напор 26м; Диаметр всасывающего и нагнетательного патрубков 80мм; Высота самовсасывания, м, не менее 6,5; Допустимая продолжительность самовсасывания, с, не более 300; Время самовсасывания, с, не более 120; Допустимый кавитационный запас ∆hд м, не более 4,5; Утечки через каждое торцовое уплотнение, см3/ч, не более 30; климатическое исполнение У2; с эл.двигателем B132M4 мощностью N=11,0 кВт во взрывозащищенном исполнении, комплектно с прокладками из негорючих материалов, крепежом и ответными фланцами из стали 09Г2С. Среда - ЖУС (конденсат). Масса насоса 17,6 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 203" "Насос циркуляционный. Максимальный напор 180 дм. Макс. рабочее давление 10 Бар. Трубное соединение DIN 40. Монтажная длина 250 мм. Макс. потребляемая мощность 790 Вт. Номинальное напряжение: 230-240 В, 50 Гц. Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C. Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C. Плотность: 983.2 кг/м³. Количество скоростей 3. Корпус насоса - чугун." Кол-во: 1.0

"Позиция 204" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 6 м. Потребляемая мощность: 55/70/100 Вт. Присоединительный размер: 1". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 32/53/79 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 3.0

"Позиция 205" "Насос самовсасывающий. Подача 32 м3/час. Напор 54 м. Без эл. двигателя." Кол-во: 1.0

"Позиция 206" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 6 м. Потребляемая мощность: 55/70/100 Вт. Присоединительный размер: 1". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 32/53/79 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 1.0

"Позиция 207" "Насос циркуляционный. Количество скоростей: 3. Напор: 6 м. Потребляемая мощность: 55/70/100 Вт. Присоединительный размер: 1". Установочный размер: 180 мм. Пропускная способность: 32/53/79 л/мин. Максимальное давление в системе: 10 бар. Напряжение сети: 220 В/50 Гц. Материал корпуса насоса: чугун. Степень защиты: IP44" Кол-во: 5.0

"Позиция 208" "Агрегат центробежный моноблочно-консольный с электродвигателем мощностью 7,5кВт, подача до 1200 м3/ч, напор до 160 м" Кол-во: 6.0

"Позиция 209" "Агрегат центробежный моноблочно-консольный с электродвигателем мощностью 4,0 кВт, подача 1200 м3/ч, напор 160 м" Кол-во: 6.0

"Позиция 210" "Агрегат центробежный моноблочный секционный вертикальный. Подача 1,7 м3/ч; напор 51,2 м. Мощность электродвигателя 0,55 кВт. Частота вращения 2900 об/мин. Температура жидкости—от –30 °C до +120 °C; Температура окружающей среды—до +40 °C; Максимальный КПД—50 %. Габариты: максимальная высота агрегата в сборе с двигателем 645 мм, длина 250 мм, ширина 210 мм. Dу=25мм. Масса 18 кг." Кол-во: 6.0

"Позиция 211" "Насос компенсационный Мру 40 06.04.01040-01 2-й ступени компрессора 4.0 МК-20/220 М1" Кол-во: 2.0

"Позиция 212" "Насос компенсационный 06.11.06.030 1-й ступени компрессора 4.0 МК-20/220 М1" Кол-во: 2.0

"Позиция 213" "Станция автоматическая водоснабжения , Мощность: 1200 Вт. Объем гидроаккумулятора: 24 литра Максимальная глубина всасывания: 9 метров, Высота подъема воды: 40 метров, Производительность: 4,2 м3/час, Диаметр входного отверстия: 1 дюйм. Диаметр выходного отверстия: 1 дюйм. Максимальное количество включений в час: 20. Допустимая концентрация твердых частиц: 150 г/м3 Температура воды: 0…+50 °С, Напряжение: 220…230 В, Частота: 50 Гц" Кол-во: 3.0

"Позиция 214" "Станция насосная для автономного водоснабжения , Механизм насоса: центробежный, Наличие гидроаккумулятора: есть, Емкость гидроаккумулятора: 50 литров, Материал гидроаккумулятора: окрашенная сталь, Качество воды: чистая, Материал корпуса насоса: нержавеющая сталь Максимальный напор: 50 м, Максимальный расход: 70 л/мин., Температура перекачиваемой воды: от +1 до +35 °C, Мощность потребляемая: 1100 Вт, Потребляемый ток: 5 А, Емкость конденсатора: 16" Кол-во: 1.0

"Позиция 215" "Насос ручной гидравлический. Номинальное давление: 3/80Мпа; подача: 90/15см3/цикл; объем бака: 8000/6300см3; усилие на рукоятке: 55кгс; габаритные размеры: 900х295х336мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 216" "Насос ручной гидравлический. Номинальное давление: 2/70Мпа; подача: 13/2,3см3/цикл; объем бака: 1000/800см3; усилие на рукоятке: 35кгс; габаритные размеры: 715х160х155мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 217" "Насос плунжерный лубрикаторной системы Premier P-554, арт. 91221, для компрессора Ro-Flo" Кол-во: 4.0

"Позиция 218" "Насос плунжерный лубрикаторной системы Premier P-554, арт. 91221, для компрессора Ro-Flo" Кол-во: 4.0