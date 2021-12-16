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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту нежилых производственных помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д. 14 (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/5.4/0074428/ДИркутск/ПР/ГОС/Э/02.12.2021

    Выполнение работ по текущему ремонту нежилых производственных помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д. 14 (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/5.4/0074428/ДИркутск/ПР/ГОС/Э/02.12.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896205Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту нежилых производственных помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д. 14 (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/5.4/0074428/ДИркутск/ПР/ГОС/Э/02.12.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110896205

    Уникальный номер закупки

    21/5.4/0074428/ДИркутск

    Номер закупки

    0095/21/5.4/0074428/ДИркутск/ПР/ГОС/Э/02.12.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту нежилых производственных помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д. 14 (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/5.4/0074428/ДИркутск/ПР/ГОС/Э/02.12.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.12.2021 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_20.12.2021.docx

    для Участника 215.40074428ДИркутск.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-40

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    V.Ivanov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов В. Г.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту нежилых производственных помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д. 14 (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/5.4/0074428/ДИркутск/ПР/ГОС/Э/02.12.2021

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896205Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту нежилых производственных помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д. 14 (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/5.4/0074428/ДИркутск/ПР/ГОС/Э/02.12.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту нежилых производственных помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д. 14 (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/5.4/0074428/ДИркутск/ПР/ГОС/Э/02.12.2021

    Начальная цена

    3 859 270,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.190

    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТР адм.здания в 2022"

    Кол-во: 1.0

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