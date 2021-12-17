Оказание услуг по мойке автомобилей Заказчика для нужд ООО "Газпром инвест" в г. Вологда (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 98786

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110896037 Уникальный номер закупки 21/2.1/0098786/ГИнвест Номер закупки 0051/21/2.1/0098786/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/02.12.2021 Наименование закупки Оказание услуг по мойке автомобилей Заказчика для нужд ООО "Газпром инвест" в г. Вологда (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 98786 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

Все закупки и тендеры «Газпром инвест» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 455-17-41 Адрес электронной почты tender@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Новиков С. А. Место рассмотрения предложений 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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