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Номер извещения
32110896922
Уникальный номер закупки
21/2.1/0099421/МежрегионГ
Наименование закупки
Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Московской области (2 этап) по Программе газификации регионов РФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.12.2021 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-54-76
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косенков И. А.
Место рассмотрения предложений
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
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Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Московской области (2 этап) по Программе газификации регионов РФ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896922Подведение итогов не позднее Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Московской области (2 этап) по Программе газификации регионов РФ197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Московской области (2 этап) по Программе газификации регионов РФ
Начальная цена
620 840 940,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
43.99.90.190
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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