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Номер извещения
32110895622
Уникальный номер закупки
21/4.3/0089171/ГПитание
Наименование закупки
Поставка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и прочих непродовольственных товаров для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.12.2021 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-41-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@pitanie.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко И. В.
Место рассмотрения предложений
117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и прочих непродовольственных товаров для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.01.202226.01.2022 14:0026.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895622Подведение итогов не позднее Поставка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и прочих непродовольственных товаров для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и прочих непродовольственных товаров для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
2 999 991,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
22.22
17.22
20.13
17.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1300.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 97.0
Кол-во: 5300.0
Кол-во: 1300.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 900.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 50.0
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