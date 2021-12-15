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    Главная / Торги / Поставка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и прочих непродовольственных товаров для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Поставка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и прочих непродовольственных товаров для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и прочих непродовольственных товаров для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110895622

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0089171/ГПитание

    Номер закупки

    0193/21/4.3/0089171/ГПитание/ПР/ГОС/Э/02.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и прочих непродовольственных товаров для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.12.2021 13:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    21_ГПитание_01279.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-41-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@pitanie.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко И. В.

    Место рассмотрения предложений

    117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и прочих непродовольственных товаров для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202226.01.2022 14:0026.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895622Подведение итогов не позднее Поставка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и прочих непродовольственных товаров для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и прочих непродовольственных товаров для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    2 999 991,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    22.22

    Изделия пластмассовые упаковочные

    17.22

    Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    20.13

    Вещества химические неорганические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    17.22

    Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ 1000 мл"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 2"

    "СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ,ЗЕРКАЛ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 5 л"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 3"

    "ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ГРИЛЕЙ И ДУХОВЫХ ШКАФОВ 0,75 л"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 4"

    "ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ГРИЛЕЙ И ДУХОВЫХ ШКАФОВ 0,75л"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 5"

    "СРЕДСТВО КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 0,9 л"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 6"

    "ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА САНТЕХНИКОЙ 0,7 кг"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 7"

    "БЕЛИЗНА Стерлитамак 1 л"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 8"

    "СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЯИЦ 1 кг"

    Кол-во: 1300.0

    "Позиция 9"

    "ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 300 табл."

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 10"

    "ОТБЕЛИВАТЕЛЬ 0,6 кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 11"

    "СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК УНИВЕРСАЛ 0,4 кг"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 12"

    "МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ БЕЗ УПАКОВКИ 72% 0,2 кг"

    Кол-во: 97.0

    "Позиция 13"

    "ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 0,550 л"

    Кол-во: 5300.0

    "Позиция 14"

    "СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 5 кг"

    Кол-во: 1300.0

    "Позиция 15"

    "СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 кг"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 16"

    "КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 2 л"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 17"

    "СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ 0,5 л"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 18"

    "ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ АВТОМАТ 15 кг"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 19"

    "ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ АВТОМАТ 3 кг"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 20"

    "САЛФЕТКИ СПИРТОВЫЕ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 21"

    "МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ 0,75 л"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 22"

    "МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА СУПЕРПРОЧНЫЕ 30 л"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 23"

    "МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА СУПЕРПРОЧНЫЕ 60 л"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 24"

    "МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 120 л плотность 45 мкм"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 25"

    "МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 180 л плотность 45 мкм"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 26"

    "ОСВЕЖИТЕЛЬ СМЕННЫЙ БЛОК"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 27"

    "ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 28"

    "КЛЕЕНКА МЕДИЦИНСКАЯ РЕЗИНОТКАННАЯ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 29"

    "ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ р М пара"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 30"

    "ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ ПОЛИЭТИЛЕН пара"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 31"

    "ФАРТУК ОДНОРАЗОВЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 32"

    "ШАПОЧКА ОДНОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 33"

    "МЫЛО ЖИДКОЕ 5 л"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 34"

    "БАХИЛЫ КОМПЛЕКТ 1000 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ 50 м"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 36"

    "ПОЛОТЕНЦА В ПАЧКЕ Z сложение ДВУХСЛОЙНЫЕ БЕЛЫЕ 200 шт (20 шт в упаковке)"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 37"

    "ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ РУЛОН 18 м"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 38"

    "СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА ЛИСТОВОЙ СМЕННЫЙ БЛОК ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ ЦВЕТ БЕЛЫЙ 125 л в блоке"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 39"

    "СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ 400 г"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 40"

    "СУЛЬФАМИНОВАЯ КИСЛОТА"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 41"

    "ПОЛОТЕНЦА В РУЛОНЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ БЕЛЫЕ 120 м ( 12 шт в упак)"

    Кол-во: 50.0

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