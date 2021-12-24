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    Главная / Торги / 2970/02.12.21/КО/Э Поставка измерительного преобразователя давления для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    2970/02.12.21/КО/Э Поставка измерительного преобразователя давления для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112035Дата и время окончания срока приема заявок Преобразователь давления измерительныйПо месту нахождения ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112035

    Уникальный номер закупки

    22/4.3/0000511/ГНХС

    Номер закупки

    0282/22/4.3/0000511/ГНХС/К//Э/02.12.2021

    Наименование закупки

    2970/02.12.21/КО/Э Поставка измерительного преобразователя давления для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Документация о закупке.rar

    Уведомление о продлении итогов.docx

    Документация о закупке 2970.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова З. Х.

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения Организатора

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Преобразователь давления измерительный

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 14:0014.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112035Подведение итогов не позднее Преобразователь давления измерительныйПо месту нахождения Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Преобразователь давления измерительный

    Начальная цена

    2 555 598,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Классификатор ОКПД2

    26.51.85.110

    Комплектующие (запасные части) приборов и устройств контрольно-измерительные автоматических, гидравлических и пневматических, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь давления измерительный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Преобразователь давления"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Сапфир-22МП-ДУ-Ех модель 2620 либо аналог для поз. 01661"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Сапфир-22МП-ДУ-Ех модель 2620 либо аналог для поз. 05625"

    Кол-во: 1.0

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