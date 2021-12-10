Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"

    Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:5910.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895359Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"г.Калуга,ул.Зерновая, 40Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110895359

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0092548/ГМРКалуга

    Номер закупки

    0259/21/2.1/0092548/ГМРКалуга/К/ГОС/Э/02.12.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0.7 Приложение_к_Форме_1.2 -ТП.docx

    0.8. Приложение_к_Форме_1.1 - ЦП.docx

    0.1. Обоснование_НМЦД_1С с расчетом 1.xlsx

    0.2. ИзвещениеBL0000659.docx

    0.6 Приложение_3_Метод.анализа рассм. оценки и сопост. заявок.docx

    0.3 ДокументацияBL0000659.docx

    0.5 Приложение 2 -Техническая часть.docx

    0.4 Приложение 1 -Проект договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА

    Юридический адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Зерновая, 40

    Почтовый адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Зерновая, 40

    Контактный телефон

    +7 4842 21-06-19

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    f0400110@kaluga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пинчуков Д. Р.

    Место рассмотрения предложений

    г.Калуга,ул.Зерновая, 40

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"г.Калуга,ул.Зерновая, 40

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"

    Начальная цена

    602 835,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Зерновая, 40

    Классификатор ОКПД2

    63.11

    Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги информационные"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпром межрегионгаз Пятигорск
    Маркетинговые исследования № 32211050279
    Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс
    Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс
    176649
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    538 272
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром межрегионгаз Белгород»
    Конкурентный отбор № 32211085141
    Оказание услуг по адаптации и сопровождению системы КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"
    Оказание услуг по адаптации и сопровождению системы КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром...
    177154
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 426 632
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить