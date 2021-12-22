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    Главная / Торги / 2967/02.12.21/КО/Э Поставка наклеек для вагонов для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    2967/02.12.21/КО/Э Поставка наклеек для вагонов для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112029Дата и время окончания срока приема заявок НАКЛЕЙКА " ACRYLIC ACID,STABILIZED" 1000х210ммПо месту нахождения организатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112029

    Уникальный номер закупки

    22/4.3/0000501/ГНХС

    Номер закупки

    0282/22/4.3/0000501/ГНХС/К//Э/02.12.2021

    Наименование закупки

    2967/02.12.21/КО/Э Поставка наклеек для вагонов для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    продление подведения итогов 2967.pdf

    Документация о закупке 2967.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова С. М.

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения организатора

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    НАКЛЕЙКА " ACRYLIC ACID,STABILIZED" 1000х210мм

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 14:0030.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112029Подведение итогов не позднее НАКЛЕЙКА " ACRYLIC ACID,STABILIZED" 1000х210ммПо месту нахождения организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    НАКЛЕЙКА " ACRYLIC ACID,STABILIZED" 1000х210мм

    Начальная цена

    1 741 253,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Классификатор ОКПД2

    22.29

    Изделия пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "НАКЛЕЙКА " ACRYLIC ACID,STABILIZED" 1000х210мм"

    Кол-во: 3680.0

    "Позиция 2"

    "НАКЛЕЙКА «БУТИЛАКРИЛАТ Х» 900х100мм"

    Кол-во: 20000.0

    "Позиция 3"

    "НАКЛЕЙКА "КИСЛОТА АКРИЛOВАЯ Х"900х100мм"

    Кол-во: 3680.0

    "Позиция 4"

    "НАКЛЕЙКА PSN "39/2348" 400х300мм"

    Кол-во: 21000.0

    "Позиция 5"

    "НАКЛЕЙКА PSN «839/2218» 400х300мм"

    Кол-во: 7600.0

    "Позиция 6"

    "НАКЛЕЙКА"ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО" 250х250мм"

    Кол-во: 7600.0

    "Позиция 7"

    "НАКЛЕЙКА "ЗНАК ОПАСНОСТИ 3" 250х250мм"

    Кол-во: 7600.0

    "Позиция 8"

    "НАКЛЕЙКА"ЗНАК ОПАСНОС.3-АК316"250х250мм"

    Кол-во: 21000.0

    "Позиция 9"

    "НАКЛЕЙКА"ЗНАК ОПАСНОСТИ 8-АК 803"250х250"

    Кол-во: 7600.0

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