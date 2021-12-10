Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Система кондиционирования кассетного типа в составе: a) Блок внешний холодильная мощность не менее 10,55 кВт, размеры не более 990*965*345 мм -2 шт; b) Блок внутренний кассетного типа потребляемая мощность 3,98 кВт, размеры не более 840*245*840 -2 шт; c)Управляющий Блок Ротации -1 шт; d)Исполнительный блок Ротации - 2 шт" Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Система кондиционирования настенного типа в составе: a) Блок внешний холодильная мощность не менее 2,25 кВт, размеры не более 720*428*310 мм -2 шт; b) Блок внутренний настенного типа потребляемая мощность 0,7 кВт, размеры не более 730*254*170 -2 шт; c)Управляющий Блок Ротации -1 шт; d)Исполнительный блок Ротации - 2 шт" Кол-во: 1.0