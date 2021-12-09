Выполнение комплекса услуг по производственному контролю за соблюдением санитарных правил (проведения измерений параметров производственных факторов рабочей среды в рамках производственного контроля на рабочих местах ООО «Газпром телеком») для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110894592 Уникальный номер закупки 21/2.1/0098781/ГТелеком Номер закупки 0008/21/2.1/0098781/ГТелеком/ПР/ГОС/Э/02.12.2021 Наименование закупки Выполнение комплекса услуг по производственному контролю за соблюдением санитарных правил (проведения измерений параметров производственных факторов рабочей среды в рамках производственного контроля на рабочих местах ООО «Газпром телеком») для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпром телеком

Все закупки и тендеры Газпром телеком Юридический адрес 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16 Почтовый адрес 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16 Контактный телефон +7 495 428-40-40 Факс +7 495 428-40-20 Адрес электронной почты tender@gazpromtelecom.ru Ф.И.О. контактного лица Иванников Д. В. Место рассмотрения предложений г.Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru