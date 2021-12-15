Оказание услуг связи (канал связи на участке г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36 (либо альтернативная точка стыка) – Туапсинский район, село Бжид, бухта Инал, узел связи) для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Ростове-на-Дону

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110894597 Уникальный номер закупки 21/2.1/0098780/ГТелеком Номер закупки 0008/21/2.1/0098780/ГТелеком/К/ГОС/Э/02.12.2021 Наименование закупки Оказание услуг связи (канал связи на участке г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36 (либо альтернативная точка стыка) – Туапсинский район, село Бжид, бухта Инал, узел связи) для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Ростове-на-Дону Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпром телеком

Все закупки и тендеры Газпром телеком Юридический адрес 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16 Почтовый адрес 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16 Контактный телефон +7 495 428-40-40 Факс +7 495 428-40-20 Адрес электронной почты tender@gazpromtelecom.ru Ф.И.О. контактного лица Иванников Д. В. Место рассмотрения предложений г.Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru