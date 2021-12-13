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Номер извещения
32110894403
Уникальный номер закупки
21/4.3/0095038/ГМРГСаранск
Наименование закупки
Поставка автомобильного топлива для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Саранск".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 11Б
Почтовый адрес
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 11Б
Контактный телефон
+7 8342 28-03-74
Факс
+7 8342 28-02-90
Адрес электронной почты
E.Rykalina@mrg.saransk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыкалина Е. Н.
Место рассмотрения предложений
430005, РМ , г. Саранск, ул. Большевистская д.11Б
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Поставка автомобильного топлива для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Саранск".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильного топлива для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Саранск".
Начальная цена
8 532 312,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Саранск
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саранск
Адрес местонахождения
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 11Б
19.20.21
47.30.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 33347.0
Кол-во: 53315.0
Кол-во: 89020.0
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