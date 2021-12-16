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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110893054
Уникальный номер закупки
21/2.1/0091802/ТомскГП
Наименование закупки
Выполнение кадастровых и иных работ для нужд АО "Газпром добыча Томск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.12.2021 06:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-72
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
popovair@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова И. Р.
Место рассмотрения предложений
Томск, ул.Большая Подгорная,73
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение кадастровых и иных работ для нужд АО "Газпром добыча Томск"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых и иных работ для нужд АО "Газпром добыча Томск"
Начальная цена
29 694 028,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
71.12.35.110
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 291.0
Кол-во: 101.0
Кол-во: 647.0
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