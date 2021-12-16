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    Главная / Торги / Выполнение кадастровых и иных работ для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Выполнение кадастровых и иных работ для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 06:0016.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893054Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых и иных работ для нужд АО "Газпром добыча Томск"Томск, ул.Большая Подгорная,73Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110893054

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0091802/ТомскГП

    Номер закупки

    0089/21/2.1/0091802/ТомскГП/ПР/ГОС/Э/02.12.2021

    Наименование закупки

    Выполнение кадастровых и иных работ для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.12.2021 06:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_91802.docx

    Док_91802.docx

    Приложения 91802.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-29-72

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    popovair@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова И. Р.

    Место рассмотрения предложений

    Томск, ул.Большая Подгорная,73

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение кадастровых и иных работ для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893054Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых и иных работ для нужд АО "Газпром добыча Томск"Томск, ул.Большая Подгорная,73

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение кадастровых и иных работ для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Начальная цена

    29 694 028,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35.110

    Услуги в области кадастровой деятельности

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.7

    Кадастровая деятельность

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Землеустройство"

    Кол-во: 291.0

    "Позиция 2"

    "Установление ЗОУИТ"

    Кол-во: 101.0

    "Позиция 3"

    "Техническая инвентаризация"

    Кол-во: 647.0

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