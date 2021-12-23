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    Главная / Торги / Поставка запчастей к насосоно-компрессорному оборудованию для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 93829)

    Поставка запчастей к насосоно-компрессорному оборудованию для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 93829)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 09:3023.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892648Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к насосоно-компрессорному оборудованиюРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110892648

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0093829/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0093829/ГПК/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка запчастей к насосоно-компрессорному оборудованию для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 93829)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 19:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_23.12.2021.docx

    93829_ГПК_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей к насосоно-компрессорному оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892648Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к насосоно-компрессорному оборудованиюРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к насосоно-компрессорному оборудованию

    Начальная цена

    3 919 594,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тарелка клапана впуска 40 5721.001 для детандера ДПВ 4,2-200/6-2"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Муфта прямая без покрытия Ду 20"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 3"

    "Муфта с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием прямая без покрытия диаметром 15мм Муфта 15-Ц ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 4"

    "Муфта 25 ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 5"

    "Пакет уплотнения плунжера D=100 гидроузла насоса СИН 32.04.100.04.03.100-04 в сборе"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 6"

    "Помпа механическая для очищенной воды , Размер без упаковки (ВxШxГ)- 260x120x115 мм, Объем - 0.005 м.куб"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 7"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 075-081-36-2-2"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 8"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 320-330-58-2-2"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 9"

    "Кольцо маслосъемное ЗИП для ДПВ 4,2-200/6-2 40 5164.001-01"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 10"

    "Кольцо маслосъемное ЗИП для ДПВ 4,2-200/6-2 40 5164.001"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 11"

    "Станция насосная универсальная, производительность 50 л/мин, напор 38 м, мощность 600 W."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 12"

    "Станция насосная универсальная , производительность 50 л/мин, напор 38 м, мощность 600 W."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 13"

    "Прокладка АР16.1-08-006 М8 для насоса НД 2.5Р2,5/100 К13В М8 Т"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 14"

    "Манжета шевронная АР18-01-012-02 для насоса НД 2,5Р 2,5/100 К13В"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 15"

    "Манжета АР33-01-012-11 для насоса НДР 320/250"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 16"

    "Седло клапана АР110-01-002 для насоса НД 2.5Р 2,5/100 К13В"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 17"

    "Плунжер АР136-01-003-02М8 для насоса НД 2.5Р 2,5/100 К13В"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 18"

    "Корпус клапана АР110-01-001 для насоса НД 2.5Р 2,5/100 К13В"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 19"

    "Корпус клапана АР42-01-004 для насоса НДР 320/250"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 20"

    "Корпус клапана (жидкость) АР60-08-035 М8 для насоса НД 2.5Р2,5/100 К13В М8"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 21"

    "Втулка АР30-02-052 для насоса"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Втулка АР30.1-02-006 для насоса"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Втулка АР40.2-02-043 для насоса"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Грундбукса АР18-01-014-11 для насоса НД 2,5Р 320/160 К14В"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 25"

    "Корпус клапана Н52.017.02.006 к насосу ДПЭ400/25К14В"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 26"

    "Корпус клапана АР42-01-014 для насоса НД 2,5Р 320/160 К14В"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 27"

    "Ролик АР40.2-02-052 для насоса НДР2.0/100К14В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Шатун АР30.1-02-010-01 для насоса НДР2.0/100К14В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Экцентрик АР30-02-027 для насоса НДР2.0/100К14В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Плунжер АР50-01-002 для насоса НД 2,5Р 320/160 К14В"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 31"

    "Колесо червячное АР30-02-003 для насоса"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Червяк АР30-02-002 для насоса НДР2.0/100К14В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Вал кривошипный АР40.2-02-047 для насоса"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Колесо червячное Н52.032.01.010 для ДП 320/125 К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 35"

    "Шарик D-6,35 ГОСТ 3722-81 для насоса НД 1,6-63 К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 36"

    "Манжета шевронная АР18-01-012-26 для насоса НДР2,0/100К14В"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 37"

    "Манжета шевронная АР33-01-012-11(КомпозитФ-4) для насоса НД 2.5Р 320/160К14В"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 38"

    "Кольцо АРI36-01-006-02 М8 для насоса НД 2.5Р25/250К13В М8"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 39"

    "Кольцо АР12-01-019-04 для насоса НД 2.5Р25/400К14В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Прокладка АР31-01-017 для насоса НД 2.5Р25/400К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 41"

    "Манжета шевронная АР33-01-012-04 10х22 для насоса НД 2.5Р25/250К13В М8 Т"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 42"

    "Манжета АР33-01-012-04 (КомпозитФ-4) для насоса НД 2.5Р25/400К14В"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 43"

    "Седло клапана АР31-01-019 для насоса НД 2.5Р25/250К13В М8"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 44"

    "Плунжер АР11-01-002-06 для насоса НДР2,0/100К14В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Корпус клапана АР31-01-025 для насоса НД 2.5Р25/250К13В М8"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 46"

    "Кольцо АР12-01-019-08 для насоса НД 2.5Р 320/160К14В"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 47"

    "Седло клапана АР31-01-019 для насоса НД 2.5Р25/400К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 48"

    "Грундбукса АР18-01-014-04 (КомпозитФ-4) для насоса НД 2.5Р25/250К13В М8"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 49"

    "Грундбукса АР18-01-014-04 (КомпозитФ-4) для насоса НД 2.5Р25/400К14В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Грундбукса АР18-01-014-26 для насоса НДР2,0/100К14В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Плунжер АР130-01-001-02 для насоса НД 2.5Р25/250К13В М8"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 52"

    "Плунжер АР33-01-001 для насоса НД 2.5Р25/400К14В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Корпус клапана АР31-01-025 для насоса НД 2.5Р25/400К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 54"

    "Корпус клапана АР110-01-001 для насоса НД 2.5Р 2,5/100 К13В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 55"

    "Манжета шевронная АР18-01-012-11 для насоса НД 2,5 320/100 К14В"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 56"

    "Прокладка АР12-01-006-01 для насоса НД 1,6/63 К14В"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 57"

    "Манжета 1-2542 для насоса НД 1,6-63 К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 58"

    "Седло АР12-01-023 для насоса НД 1,6-63 К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 59"

    "Седло АР12-01-022 для насоса НД 1,6-63 К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 60"

    "Седло АР12-01-005-01 для насоса НД 1,6-63 К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 61"

    "Манжета шевронная АР18-01-012 для насоса НД 1,6/63 К14В"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 62"

    "Грундбукса АР18-01-014 для насоса НД 1,6/63 К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 63"

    "Плунжер АР11-01-002 для насоса НД 1,6-63 К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 64"

    "Плунжер АР50-01-002-02 для насоса НД 2,5 320/100"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 65"

    "Прокладка АР110-01-004 для насоса НД 2,5Р 2,5/100 К13В"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 66"

    "Прокладка АР34-01-002 М8 для насоса НДР 320/250"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 67"

    "Прокладка АР136-01-006-04 М8 для насоса НДР 320/250"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 68"

    "Прокладка АР42-01-006 насоса НД 2,5Р 320/160 К14В"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 69"

    "Грундбукса АР18-01-014-10 для насоса НДР 320/160 К13В М8"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 70"

    "Прокладка АР60.1-08-006 М8 для насоса НДР 320/160 К13В М8"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 71"

    "Прокладка АР16.1-08-009 М8 для насоса НДР 320/160 К13В М8"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 72"

    "Прокладка АР60.1-08-071 М8 для насоса НДР 320/160 К13В М8"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 73"

    "Седло клапана АР42-01-005 для насоса НД 2,5Р 320/160 К14В"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 74"

    "Седло клапана возврата утечек АР60-08-036 М8 для насоса НДР 320/250 К13 М8"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 75"

    "Плунжер АР145-01-001-03- М8 для насоса НДР 320/250"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 76"

    "Клапан головки сильфонной АР60-08-037 М8 для насоса НДР 320/160 К13В М8"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 77"

    "Шарик 15,875 (10Х17Н13М3Т) для насоса НД 2.5Р25/250К13В М8"

    Кол-во: 39.0

    "Позиция 78"

    "Кольцо 25 DIN471 для насоса НД 2.5Р2,5/100 К13В М8"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 79"

    "Прокладка АР136-01-009 М8 для насоса НД 2.5Р 2,5/100 К13В"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 80"

    "Кольцо АР136-01-006 М8 для насоса НД 2.5Р 2,5/100 К13В"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 81"

    "Седло клапана воздушного АР60-08-032 М8 для насоса НДР 320/250 К13 М8"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 82"

    "Корпус клапана воздушного АР60-08-034 М8 для насоса НДР 320/160 К13В М8"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 83"

    "Корпус клапана возврата утечек АР60-08-036 М8 для насоса НДР 320/160 К13В М8"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 84"

    "Седло клапана Н52.001.06.009 к агрегату ДП 20/400"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 85"

    "Корпус клапана Н52.001.06.015 насоса ДП 10/100 К13В"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 86"

    "Кольцо Н52.001.07.001 к агрегату ДП 32/250 К14В"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 87"

    "Манжета типа 1 для уплотнения цилиндра, диаметром 85мм, диаметром штока 70мм, из резины группы 1"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 88"

    "Седло Н52.017.02.007 к насосному агрегату ДПЭ400/25К14В"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 89"

    "Корпус клапана Н52.017.02.006 к насосу ДПЭ400/25К14В"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 90"

    "Седло клапана Н52.001.06.009 к агрегату ДП 20/400"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 91"

    "Манжета 1.22-50х70 насоса НВ-Мн-Е-50/50-3,2-УХЛ2"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 92"

    "Палец шатуна Н52.025.01.034 к насосному агрегату ДПЭ400/25К14В"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 93"

    "Ползун Н52.025.01.016 к агрегату ДПЭ400/25К14В"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 94"

    "Шатун Н52.025.01.020 к насосному агрегату ДПЭ400/25К14В"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 95"

    "Направляющая ползуна Н52.025.01.030 к насосному агрегату ДПЭ400/25К14В"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 96"

    "Узел компенсации Н52.025.04.000 к насосному агрегату ДПЭ400/25К14В"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 97"

    "Седло клапана Н52.002.01.002 к агрегату ДП 32/250 К14В"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 98"

    "Плунжер Н52.002.01.008 для насоса ДП 100/250 К14В"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 99"

    "Червяк Н52.032.01.001 для ДП 320/125 К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 100"

    "Вал эксцентриковый Н52.032.01.003 для ДП 320/125 К14В"

    Кол-во: 2.0

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