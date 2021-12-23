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    Главная / Торги / Поставка дисковых затворов для нужд ООО "Газпром переработка" (ФАВ 96659)

    Поставка дисковых затворов для нужд ООО "Газпром переработка" (ФАВ 96659)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 09:3023.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892650Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дисковых затворов для нужд ООО "Газпром переработка"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110892650

    Уникальный номер закупки

    21/4.2/0096659/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.2/0096659/ГПК/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка дисковых затворов для нужд ООО "Газпром переработка" (ФАВ 96659)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 19:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_23.12.2021.docx

    96659_ГПК_Документация КО ЕР_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дисковых затворов для нужд ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892650Подведение итогов не позднее Поставка дисковых затворов для нужд ООО "Газпром переработка"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дисковых затворов для нужд ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    163 765 368,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Затвор дисковый поворотный DN1100 PN16 PV025. Опросный лист № 2070-ЗДП/02-007."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Затвор дисковый поворотный DN1100 PN16 PV025. Опросный лист № 2070-ЗДП/02-007."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Затвор дисковый поворотный DN1300 PN16 HV106(109) Опросный лист №2070-ЗДП/02-003"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Затвор дисковый поворотный DN1300 PN16 HV106(109) Опросный лист №2070-ЗДП/02-003"

    Кол-во: 2.0

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