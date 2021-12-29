Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электронасосных агрегатов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 94957)

    Поставка электронасосных агрегатов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 94957)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2021 09:3029.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892420Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронасосных агрегатов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110892420

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0094957/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.5/0094957/ГПК/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка электронасосных агрегатов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 94957)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 18:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_29.12.2021.docx

    94957_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электронасосных агрегатов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 14:0012.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892420Подведение итогов не позднее Поставка электронасосных агрегатов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электронасосных агрегатов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    3 843 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агрегат насосный для гидравлической опрессовки потребляемая мощность электродвиг. -7кВт,  подача- 4,2л/мин, давление рабочей жидкости на выходе - 60 МПа. Производительность 0,252 м3/час , напряжение питания 380В, Синхронная частота вращения электродвигателя- 1500 об/мин, предназначен для гидравлической опрессовки. Рабочая жидкость- вода, масло минеральное. Вес 200 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Агрегат электронасосный опрессовочный с электродвигателем давление 150кг/см2, Напряжение, В - 380, Мощность, 2,2 кВт, Скорость подачи, 4,2 л/мин,Рабочая жидкость- вода, масло минеральное. Масса, 150 кг."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 3"

    "Агрегат электронасосный опрессовочный с электродвигателем давление 150кг/см2, Напряжение, В - 380, Мощность, 2,2 кВт, Скорость подачи, 4,2 л/мин,Рабочая жидкость- вода, масло минеральное. Масса, 150 кг."

    Кол-во: 5.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211046415
    Поставка компрессоров для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 02595)
    Поставка компрессоров для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего...
    176613
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    2 396 397
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить