www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110892414
Уникальный номер закупки
21/2.3/0087680/ГППроект
Наименование закупки
Выполнение научно-технического сопровождения проектной документации для зданий и сооружений класса КС-3, имеющих повышенный уровень ответственности по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.1.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.1.2. ВЖК при КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.1.3. Первоочередные сооружения ВЖК при КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.5.1. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная», Этап 5.5.2. ВЖК при КС-5 «Нагорная», Этап 5.5.3. Первоочередные сооружения ВЖК при КС-5 «Нагорная», Этап 5.7.1. Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская», Этап 5.7.2. Пром-база при КС-7 «Сивакинская», Этап 5.7.3» (21/2.3/0087680/ГППроект)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 18:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киреева С. А.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение научно-технического сопровождения проектной документации для зданий и сооружений класса КС-3, имеющих повышенный уровень ответственности по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.1.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.1.2. ВЖК при КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.1.3. Первоочередные сооружения ВЖК при КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.5.1. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная», Этап 5.5.2. ВЖК при КС-5 «Нагорная», Этап 5.5.3. Первоочередные сооружения ВЖК при КС-5 «Нагорная», Этап 5.7.1. Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская», Этап 5.7.2. Пром-база при КС-7 «Сивакинская», Этап 5.7.3»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.202123.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892414Подведение итогов не позднее Выполнение научно-технического сопровождения проектной документации для зданий и сооружений класса КС-3, имеющих повышенный уровень ответственности по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.1.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.1.2. ВЖК при КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.1.3. Первоочередные сооружения ВЖК при КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.5.1. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная», Этап 5.5.2. ВЖК при КС-5 «Нагорная», Этап 5.5.3. Первоочередные сооружения ВЖК при КС-5 «Нагорная», Этап 5.7.1. Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская», Этап 5.7.2. Пром-база при КС-7 «Сивакинская», Этап 5.7.3»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение научно-технического сопровождения проектной документации для зданий и сооружений класса КС-3, имеющих повышенный уровень ответственности по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.1.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.1.2. ВЖК при КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.1.3. Первоочередные сооружения ВЖК при КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.5.1. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная», Этап 5.5.2. ВЖК при КС-5 «Нагорная», Этап 5.5.3. Первоочередные сооружения ВЖК при КС-5 «Нагорная», Этап 5.7.1. Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская», Этап 5.7.2. Пром-база при КС-7 «Сивакинская», Этап 5.7.3»
Начальная цена
5 318 097,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.