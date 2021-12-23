Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест"

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест"

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой DN 150 PN 8,0 МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с КП, класс герметичности А (DN500 ГО-5Ш) Опросный лист 0381.009.001.Р.0002.008.0003.1113.000-ТХ.ОЛ2 изм.1" Кол-во: 3.0

"Позиция 2" "Кран шаровой DN 100 PN 10,0 МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с КП, класс герметичности А (DN500 ГО-5Ш) Опросный лист 0381.009.001.Р.0002.008.0003.1113.000-ТХ.ОЛ3 изм.1" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Кран шаровой DN 250 PN 8,0 МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с КП, класс герметичности А (DN500 ГО-6Ш) Опросный лист 0381.009.001.Р.0002.008.0003.1113.000-ТХ.ОЛ7 изм.1" Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Кран шаровой DN 200 PN 8,0 МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с КП, класс герметичности А (DN500 ГО-6Ш) Опросный лист 0381.009.001.Р.0002.008.0003.1113.000-ТХ.ОЛ8 изм.1" Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Кран шаровой DN 150 PN 8,0 МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с КП, класс герметичности А (DN500 ГО-6Ш) Опросный лист 0381.009.001.Р.0002.008.0003.1113.000-ТХ.ОЛ9 изм.1" Кол-во: 3.0