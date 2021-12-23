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    Главная / Торги / Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФЕН 94951)

    Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФЕН 94951)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 09:3023.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892345Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110892345

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0094951/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0094951/ГПК/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФЕН 94951)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 17:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_23.12.2021.docx

    94951_Документация КО ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892345Подведение итогов не позднее Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    5 654 836,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой DN 150 PN 8,0 МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с КП, класс герметичности А (DN500 ГО-5Ш) Опросный лист 0381.009.001.Р.0002.008.0003.1113.000-ТХ.ОЛ2 изм.1"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой DN 100 PN 10,0 МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с КП, класс герметичности А (DN500 ГО-5Ш) Опросный лист 0381.009.001.Р.0002.008.0003.1113.000-ТХ.ОЛ3 изм.1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой DN 250 PN 8,0 МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с КП, класс герметичности А (DN500 ГО-6Ш) Опросный лист 0381.009.001.Р.0002.008.0003.1113.000-ТХ.ОЛ7 изм.1"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой DN 200 PN 8,0 МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с КП, класс герметичности А (DN500 ГО-6Ш) Опросный лист 0381.009.001.Р.0002.008.0003.1113.000-ТХ.ОЛ8 изм.1"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой DN 150 PN 8,0 МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с КП, класс герметичности А (DN500 ГО-6Ш) Опросный лист 0381.009.001.Р.0002.008.0003.1113.000-ТХ.ОЛ9 изм.1"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой DN 100 PN 10,0 МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с КП, класс герметичности А (DN500 ГО-6Ш) Опросный лист 0381.009.001.Р.0002.008.0003.1113.000-ТХ.ОЛ10 изм.1"

    Кол-во: 3.0

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