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    Главная / Торги / 2883/26.11.21/КО/Э Поставка мешков для мусора для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    2883/26.11.21/КО/Э Поставка мешков для мусора для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 14:0030.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112019Дата и время окончания срока приема заявок Мешок бумажныйПо месту нахождения ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112019

    Уникальный номер закупки

    22/4.3/0000662/ГНХС

    Номер закупки

    0282/22/4.3/0000662/ГНХС/К//Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    2883/26.11.21/КО/Э Поставка мешков для мусора для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Документация о закупке1.rar

    2883 продление 2.pdf

    Документация о закупке 2883 изм 2.rar

    Документация о закупке1.rar

    продление подведения итогов 2883.pdf

    Документация о закупке1.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Н. С.

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения Организатора

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мешок бумажный

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.01.202224.01.2022 14:0024.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112019Подведение итогов не позднее Мешок бумажныйПо месту нахождения Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мешок бумажный

    Начальная цена

    864 424,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Классификатор ОКПД2

    46.49.36

    Услуги по оптовой торговле сувенирами и предметами искусства

    28.21.13.122

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    Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешок бумажный"

    Кол-во: 972.0

    "Позиция 2"

    "Нить нихромовая"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 3"

    "ГРИППЕР 300Х500"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Запаиватель пакетов ручной FS-400 (AR"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 5"

    "Клемма для запаивателя FS-300"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 6"

    "Лента нихромовая"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 7"

    "Мешки грипер"

    Кол-во: 133.0

    "Позиция 8"

    "Мешок П/Э 100х120 (100 мкр)"

    Кол-во: 707.0

    "Позиция 9"

    "Мешок полиэтиленовый 500х1118"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 10"

    "МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 120Л/50ШТ В РУЛОНЕ"

    Кол-во: 698.0

    "Позиция 11"

    "МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 30Л"

    Кол-во: 4652.0

    "Позиция 12"

    "Мешки для мусора 60Л"

    Кол-во: 158.0

    "Позиция 13"

    "Мешок для мусора"

    Кол-во: 177.0

    "Позиция 14"

    "Лента нихромовая"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 15"

    "Запаиватель пакетов ручной CAS CNT-400/2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Запаиватель пакетов ручной FKR-400"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 18"

    "МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 19"

    "МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 20"

    "МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 21"

    "МЕШОК БУМАЖНЫЙ ОТКРЫТЫЙ"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 22"

    "ПАКЕТ-МАЙКА 45х70"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 23"

    "Пластиковый пакет-майка"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 24"

    "Мешки черные 80 литровые"

    Кол-во: 15000.0

    "Позиция 25"

    "МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 120Л"

    Кол-во: 10.0

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