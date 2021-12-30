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Номер извещения
ГП112019
Уникальный номер закупки
22/4.3/0000662/ГНХС
Наименование закупки
2883/26.11.21/КО/Э Поставка мешков для мусора для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
--
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Н. С.
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора
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Мешок бумажный
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мешок бумажный
Начальная цена
864 424,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром нефтехим Салават
Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30
46.49.36
28.21.13.122
20.59.52.194
22.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 972.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 133.0
Кол-во: 707.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 698.0
Кол-во: 4652.0
Кол-во: 158.0
Кол-во: 177.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 15000.0
Кол-во: 10.0
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