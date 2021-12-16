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    Главная / Торги / Поставка переводников и трубной продукции для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ (Дообустройство сеноман-аптских залежей)" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФЕН 93033)

    Поставка переводников и трубной продукции для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ (Дообустройство сеноман-аптских залежей)" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФЕН 93033)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 09:3016.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892333Дата и время окончания срока приема заявок Поставка переводников и трубной продукции для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ (Дообустройство сеноман-аптских залежей)" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110892333

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0093033/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0093033/ГПК/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка переводников и трубной продукции для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ (Дообустройство сеноман-аптских залежей)" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФЕН 93033)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 17:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_16.12.2021.docx

    93033_Документация КО ЕР_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка переводников и трубной продукции для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ (Дообустройство сеноман-аптских залежей)" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892333Подведение итогов не позднее Поставка переводников и трубной продукции для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ (Дообустройство сеноман-аптских залежей)" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка переводников и трубной продукции для объекта строительства "Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ (Дообустройство сеноман-аптских залежей)" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    96 530 116,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ТЛТ в хладостойком исполнении 168х8,94мм гр.L80-1 х 114х6,88мм гр.J55, резьба ТМК UP CS"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 2"

    "Переводник для ТЛТ 114,3х6,88мм TMK FMT (ниппель) х 168,3х12,06мм L80-1 - ВрТЗ1 (муфта)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 3"

    "Переводник для ТЛТ 114,3х6,88мм TMK FMT (ниппель) х 168,3х12,06мм L80-1 - ВрТЗ1 (ниппель)"

    Кол-во: 20.0

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