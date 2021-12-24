Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 2940/01.12.21/КО/Э Поставка изоляционных материалов для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    2940/01.12.21/КО/Э Поставка изоляционных материалов для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112018Дата и время окончания срока приема заявок ИЗОЛЕНТАПо месту нахождения организатораПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112018

    Уникальный номер закупки

    22/4.3/0000492/ГНХС

    Номер закупки

    0282/22/4.3/0000492/ГНХС/К//Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    2940/01.12.21/КО/Э Поставка изоляционных материалов для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2940 продление 1.pdf

    Документация о закупке 2940 изм 1.rar

    продление подведения итогов 2940.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова С. М.

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения организатора

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ИЗОЛЕНТА

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 14:0010.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112018Подведение итогов не позднее ИЗОЛЕНТАПо месту нахождения организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ИЗОЛЕНТА

    Начальная цена

    1 708 818,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Классификатор ОКПД2

    23.99.11

    Волокна хризотиловые; смеси на основе хризотила; изделия из таких смесей или из хризотила; фрикционные материалы, используемые для тормозов, сцеплений и аналогичных устройств, несмонтированные

    17.12

    Бумага и картон

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ИЗОЛЕНТА"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 2"

    "Изолента ПВХ 15мм, 20м."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 3"

    "КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ АЛЮМ.ФОЛЬГИ АТ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Лента клейкая алюминиевая 3М 431"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Лента изоляционная"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Электроизоляционная лента ПВХ красная"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 7"

    "Электроизоляционная лента ПВХ"

    Кол-во: 1690.0

    "Позиция 8"

    "Электроизоляционная лента ПВХ синяя"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 9"

    "Электроизоляционная лента ПВХ черная"

    Кол-во: 170.0

    "Позиция 10"

    "Электроизоляционная лента ПВХ"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 11"

    "ИЗОЛЕНТА"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 12"

    "ИЗОЛЕНТА"

    Кол-во: 198.0

    "Позиция 13"

    "Изолента 15мм х 10м"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 14"

    "ИЗОЛЕНТА"

    Кол-во: 940.0

    "Позиция 15"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 16"

    "ИЗОЛЕНТА ПВХ БЕЛАЯ 20Х0,15"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 17"

    "ИЗОЛЕНТА"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 18"

    "ИЗОЛЕНТА"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 19"

    "ИЗОЛЕНТА ПВХ"

    Кол-во: 57.55

    "Позиция 20"

    "ИЗОЛЕНТА"

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 21"

    "ИЗОЛЕНТА ПВХ СИНИЯ 15ММ"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 22"

    "ИЗОЛЕНТА ПВХ СИНЯЯ 15ММ 20М"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 23"

    "ИЗОЛЕНТА ПВХ СИНЯЯ 15ММ 20М"

    Кол-во: 885.0

    "Позиция 24"

    "ИЗОЛЕНТА ПВХ ЧЁРНАЯ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 25"

    "Изолента ПХВ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 26"

    "ИЗОЛЕНТА ПВХ"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 27"

    "ИЗОЛЕНТА ПВХ"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 28"

    "Изолента ПХВ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 29"

    "ИЗОЛЕНТА Х/Б"

    Кол-во: 85.9

    "Позиция 30"

    "ИЗОЛЕНТА Х/Б ЧЕРНАЯ"

    Кол-во: 5.6

    "Позиция 31"

    "ИЗОЛЕНТА Х/Б"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "ИЗОЛЕНТА Х/Б"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 33"

    "ИЗОЛЕНТА Х/Б"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "ИЗОЛЕНТА ХБ"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 35"

    "ИЗОЛЕНТА ХБ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 36"

    "Картон электроизоляционный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 37"

    "КЛЕЙКАЯ КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА FT03"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 38"

    "КЛЕЙКАЯ КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА"

    Кол-во: 212.0

    "Позиция 39"

    "КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ АЛЮМ.ФОЛЬГИ ATЕ-180"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 40"

    "КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ АЛЮМ.ФОЛЬГИ"

    Кол-во: 119.0

    "Позиция 41"

    "Лакоткань"

    Кол-во: 393.0

    "Позиция 42"

    "Клейкая лента"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 43"

    "Лак электроизоляционный"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 44"

    "Картон электротехнический ЭВ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 45"

    "Изолента 19 мм. 180 мкм"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 46"

    "ИЗОЛЕНТА ПВХ MULTECH 911 Белая"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 47"

    "ИЗОЛЕНТА ПВХ СИНЯЯ 15ММ 20М"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 48"

    "Изолента ПВХ синяя 19х20м MULTECH 911 PRO"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 49"

    "Лента клейкая двухсторонняя 25 мм."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 50"

    "ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦ.ПВХ SafeLine, цвет ЧЕРНЫЙ."

    Кол-во: 80.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Конкурентный отбор № 32211082346
    Поставка резинотехнических и асботехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2022 году
    Поставка резинотехнических и асботехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в...
    177118
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    782 746
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить