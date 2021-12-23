Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Насос погружной фекальный. Мощность: 1,1кВт; подача: 15,3м3/ч; напор: 11м; напряжение: 220В" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Электронасос для откачки воды температурой до 35 гр С, подачей 16 м3/ч, напором 16 м. Параметры энергопитания: 1х220 В. Ток: 11 А. Номинальная мощность элетродвигателя: 2,2 кВт." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Уплотнение торцевое совместимо со следующими типами насоса: Grundfos NB, NK 40/50/65/80/100/125/150, Grundfos TP 80/100/125/150., Диаметр вала: 38 мм. Температура, °С: -20С до +120С, Масса, кг: 0,1, Гарантия: 12 мес." Кол-во: 3.0

"Позиция 4" "Насос электрический для перекачки топлива и масел. Напряжение источника питания: 220 В. Скорость перекачки: 40 л/мин. Скорость вращения двигателя: 3200 об/мин. Тип жидкости: масла, дизель, биодизель, керосин. Диаметр патрубка на вх/вых: 25 мм. Высота забора: 5 м. Напряжение: 220 В. Мощноть: 550 Вт. Длина кабель: 1,5 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Насос гидравлический поршневый. Предназначение: переключение (поворот) кранов шаровых Ду=150-1400, установленных на магистральных газопроводах в ручном режиме. Диаметр поршня: 45 мм. Ход поршня: 130 мм. Производительность за 1 ход поршня: 180 см3. Максимальное давление на выходе насоса: 7 МПа. Присоединительная резьба: М33х2. Температура окружающей среды: от -60 до +50 гр С. Климатическое исполнение - УХЛ." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Насос погружной фекальный. Мощность: 880Вт; производительность: 12м3/час; напор: 10м; длина кабеля: 10м; поплавковый выключатель" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Насос канализационный, наружный электродвигатель ("сухой"), стационарный горизонтальный. Производительность 50 м3/час. Напор 30 м. Диаметр напорного патрубка 80 мм. Мощность двигателя 11 кВт. Трехфазное напряжение питания. 380 В. Диаметр вых. патрубка-80 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Насос центробежный типа. Подача - 160 м3/ч. Напор - 45 м. Электродвигатель мощностью 37 кВт." Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Колесо рабочее Н03.3.327.01.01.001 центробежного насоса Д1250-63" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Вал насоса, материал - Сталь 35. Совместим с насосом К 100-65-200." Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Насос погружной фекальный . Напор 18м; мощность: 1500Вт; производительность: до 400л/мин; максимальная высота подачи: 18м; максимальный размер частиц: 15мм" Кол-во: 35.0

"Позиция 12" "Центробежный моноблочный канализационный насос. Предназначен для откачивания фекальных жидкостей и сточных вод с рН 6-8 плотностью до 1100 кг/м3 , при содержании твердых механических примесей до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3 и максимальным размером до 15 мм. Подача 16 м3/час. Напор 27 м. С электродвигателем 3,2 кВт, частота вращения 3000 об/мин. Габариты, 215х380х590 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Мобильный погружной монтаж насоса для сточных масс. Открытое вихревое рабочее колесо. номинальный диаметр напорного патрубка 65 мм. номинальный диаметр рабочего колеса 160 мм. Фактический диаметр рабочего колеса 132 мм. Номинальная мощность электродвигателя 3 кВт. Число полюсов электродвигателя - 2. Влаго - термозащита двигателя. В комплекте поставки шкаф автоматического управления с двумя одноурвневыми поплавковыми выключателями." Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Насос погружной фекальный. Мощность: 3кВт; частота вращения: 3000об/мин; подача: 25м3/ч; напор: 25м" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Электронасос ГНОМ 25-20" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Электронасос ГНОМ 25-20" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Насос погружной фекальный. Мощность: 3кВт; частота вращения: 3000об/мин; подача: 25м3/ч; напор: 25м" Кол-во: 5.0

"Позиция 18" "Насос погружной фекальный. Мощность: 3кВт; частота вращения: 3000об/мин; подача: 25м3/ч; напор: 25м" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный. Подача 6,5 м3/ч; напор 85 м; диаметр обсадной трубы скажины 149,5 мм. Ток 8 А; КПД электродвигателя 74%; мощность электродвигателя 3 кВт; Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1); Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%; Габаритные размеры в мм, не более: диметр D=145, длина L=1060. Диаметр скважины 150 мм. Масса не более 50,5 кг. Предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л." Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Насос фекальный. Имеет производительность 15,3 м3 и напор 11 метров, а его корпус выполнен из з нержавеющей стали. Данная модель используется для чистой или грязной воды с частицами до 35 мм. Напряжение сети 220/230 В. Потребляемая мощность 1100 Вт. Установка насоса - вертикальная. Глубина погружения 8 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Насос циркуляционный. Предназначение: обеспечение циркуляции воды в системах отопления, круговых трубопроводах горячего и холодного водоснабжения, центральных отопительных установках и системах перекачки промышленных вод, системах кондиционирования, охлаждения. Количество скоростей: 3. Мощность: 36/53/72 Вт. Напор: 2/3/6 м. Максимальный поток: 3 м3/час. Максимальное давление в системе: 10 бар. Размер резьбы на насосе: 1,5 дюйма. Размер соединительной гайки: 1 дюйм. Напряжение: 220 В. Частота: 50 Гц. Материал крышки/корпуса насоса: чугун/алюминий. Максимаьная температура перекачивающей жидкости: 110 гр С. Класс изоляции: H. Степень защиты: IP44. Компектация: сгон с накидной гайкой - 2 шт., резиновые прокладки - 2 шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 22" "Центробежный моноблочный канализационный насос. Предназначен для откачивания фекальных жидкостей и сточных вод с рН 6-8 плотностью до 1100 кг/м3 , при содержании твердых механических примесей до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3 и максимальным размером до 15 мм. Подача 16 м3/час. Напор 27м с электродвигателем 3,2кВт 3000об/мин. Габариты, 215х380х590 мм." Кол-во: 7.0

"Позиция 23" "Насос погружной фекальный с трехфазным двигателем. Напряжение: 380-400В; мощность: 1,8кВт; подача: 18м3/ч; напор: 20м; шнур: 10м; класс защиты: IP68" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Ремкомплект торцевого уплотнения A-F-A-GQQ, артикул 96488303E, насоса Grundfos, на вал 28мм, до +115 С" Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Комплект ремонтный быстроизнашивающихся деталей. Совместим с насосом GrundfosSEG 40.12.2.50В." Кол-во: 6.0

"Позиция 26" "Комплект уплотнения вала к насосу Grundfos TPED 32-100/4-S A-F-A-GQQE," Кол-во: 2.0

"Позиция 27" "Комплект торцевых уплотнений к насосу Grundfos Hydro Dome, CHV 4-60 A-A-CVBE," Кол-во: 2.0

"Позиция 28" "Комплект ремонтный для GrundfosSEG 40.12.2.50В, комплект торцовых уплотнений." Кол-во: 6.0

"Позиция 29" "Комплект уплотнения вала насоса фекального дренажного погружного Grundfos SEG 40.12.2.50В" Кол-во: 6.0

"Позиция 30" "Комплект уплотнения вала к насосу Grundfos TP 32-580/2 A-F-A-BAQE-LX1" Кол-во: 2.0

"Позиция 31" "Комплект быстроизнашивающихся деталей к насосам Grundfos CR(I,N) 15, 20," Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Комплект заглушек к насосу Grundfos CR 20-04 A-F-A-E-HQQE," Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Комплект защитного кожуха муфты к насосу Grundfos" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Комплект камер к насосу Grundfos CR 20-04 A-F-A-E-HQQE" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Комплект муфты к насосу Grundfos CR 20-04 A-F-A-E-HQQE" Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Комплект прокладок к насосу Grundfos CR 20-04 A-F-A-E-HQQE" Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Комплект уплотнения вала к насосу Grundfos CR 10-04 A-FJ-A-E-HQQE" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Комплект быстроизнашивающихся деталей к насосу Grundfos CR 10-04 A-FJ-A-E-HQQE," Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Комплект заглушек к насосу Grundfos CR 10-04 A-FJ-A-E-HQQE," Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Комплект прокладок к насосу Grundfos CR 10-04 A-FJ-A-E-HQQE" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Комплект камер к насосу Grundfos CR 10-04 A-FJ-A-E-HQQE" Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Погружной канализационный насос. Maкс. Расход 5,28 л/с. Максимальный напор 25,8 м. Тип рабочего колеса - система с режущим механизмом. Корпус насоса и рабочего колеса - чугун. Макс. рабочее давление 6 бар. Трубное соединение DN 40/50. Допустимое давление PN 10. Максимальная глубина установки 10 м. Диапазон температур жидкости 0 .. 40 °C. Плотность 998.2 кг/м³. Номинальное напряжение 3х400-415 В., 50 Гц. Номинальная скорость 2700 об/м. Встроенная защита электродвигателя - ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. Тепловая защита внешняя. Длина кабеля 10 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Агрегат электронасосный межопорный секционный восьмиступенчатый с плоским горизонтальным разъемом корпуса для перекачки нефти и химически активных сред Напряжение питания 380 В, Номинальная подача 65 м.куб/час, Напор при номинальной подаче 500 м, Исполнение ротора 1, Частота вращения электродвигателя об/мин 3000. Допустимая температура перекачиваемого продукта -80...+200 С. Взрывозащита IExdIIBT4, Номинальная мощность эл. двигателя 160 кВт Количество полюсов 2. Частота вращения эл.двиг. 3000 об/мин, КПД 93,8" Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Комплект уплотнения вала к насосу Grundfos CR(N)" Кол-во: 1.0

"Позиция 45" "Планка прижимная в сборе совместима с насосом Grundfos CR 10-04 A-FJ-A-E-HQQE" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Насос вакуумный без системы смазки для вакуумной машины КО-505А для создания вакуума и давления в вакуум-нагнетательных системах. Потребляемая мощность N- 8 кВт. Производительность 310 м3/час. Частота вращения 1150 об/мин. Максимальное разряжение 0,085 МПа. Рабочее давление 0,06 МПа." Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Насос самовсасывающий центробежно-вихревой,правого вращения, для перекачивания воды, бензина, керосина, дизельного топлива и другого жидкого горючего, устанавливается на шасси автоцистерн, топливозаправщиках, привод насоса осуществляется от двигателя. Подача 38 м3/час. Напор 35 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Насос шестеренчатый масляный с фланцевым креплением для насоса Т2-10/100. Рабочий объём: 8 см3. Частота вращения номинальная: 1450 об/мин. Номинальная подача - не менее 8 л/мин. Давление на выходе из насоса номинальное/максимальное - 0,5/0,6 МПа. Давление на вход минимальная/максимальное - 0,02 (+0,02) МПа. Мощнось номинальная: 210 кВт. Кинематическая вязксть рабочей жидкости - 10...400 мм2/с. Диаметр резьбы на нагнетающем/всасывающем канале - (К1/4). Температурный диапазон масла: от 10 до 55 гр С." Кол-во: 4.0

"Позиция 49" "Насос для опрессовки систем отопления. Максимальное давление 60 бар. Производительность 40 мл за 1 двойной ход. Стальная окрашенная емкость на 12 литров. Манометр на 0-60 бар. Присоединительный шланг с резьбовыми присоединениями в комплекте." Кол-во: 2.0

"Позиция 50" "Насос циркуляционный центробежный с резьбовым присоединением. Номинальный напор: 11 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 10 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1x230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 180 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 30 мм. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 51" "Насос циркуляционный с ручным трехступенчатым регулированием. Номинальный напор: 7 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 8 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IP44. Напряжение сети: 1x230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 200 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 25 мм. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 52" "Насос циркуляционный систем отопления с ручным регулированием. Номинальный напор: 10 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 21 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IPX4D. Напряжение сети: 3x400 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 585 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 40 мм. Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 250 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Насос циркуляционный систем отопления с ручным регулированием. Номинальный напор: 4 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 9,3 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IPX4D. Напряжение сети: 1x230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 180 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 40 мм. Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 4.0

"Позиция 54" "Насос циркуляционный систем отопления с ручным регулированием. Номинальный напор: 7,5 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 6,8 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IPX4D. Напряжение сети: 1x230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 205 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 25 мм. Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 180 мм." Кол-во: 4.0

"Позиция 55" "Насос циркуляционный систем отопления с ручным регулированием. Номинальный напор: 7 м. Материал корпуса: чугун. Пропускная способность: 17 м3/ч. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Количество скоростей: 3. Класс защиты: IPX4D. Напряжение сети: 1x230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность Р1 (Qmax): 390 Вт. Допустимый диапазон температур: от -20 до 130 гр С. Диаметр разъёма соединения: 40 мм. Установка насоса: горизонтальная. Монтажная длина: 250 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 56" "Насос центробежный горизонтальный с электродвигателем 250 кВт, частотой вращения 1500 об/мин. Подача 630 м3/ч. Напор 90 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Насос центробежный двустороннего входа для воды подачей 500м3/час напором 63м с электродвигателем 160кВт 1500об/мин" Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Насос центробежный производительностью Q=315 м3/ч, напор Н=71 м, мощностью N=110кВт, частота n=3000 об/мин" Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Насос центробежный двустороннего входа 1Д250-125а подачей 240м3/час напором 101м 132кВт 3000об/мин" Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Насос центробежный двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на его основе, предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100кг/м3, вязкостью до 60x10-6 м2/с (60сСт), температурой от 233К до 368К (от минус 40 до плюс 95°С), не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650кгс/мм2). Подача 200 м3/час, Напор 90 метр, Тип привода электрический, Мощность 90.0 кВт, Об/мин 3000." Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Насос центробежный двустороннего входа подачей 140 м3/час. Напор 100 м. Электродвигатель АИР250S2 75 кВт 2900об/мин" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Насос центробежный секционный для перекачивания нефти подачей 180 м3/час, напором 340 м. С электродвигателем АИР355М4 315 кВт 1500об/мин." Кол-во: 1.0

"Позиция 63" "Насос центробежный секционный для перекачивания горячей воды температурой до 105 ºС. Подача 38 м3/час. Напор 198 м. Электродвигатель мощностью 37 кВт, частота вращения 3000 об/мин. С регулятором частоты вращения электродвигателя 380 В." Кол-во: 1.0

"Позиция 64" "Насос центробежный моноблочный электрический. Диаметр входного патрубка: 125 мм. Диаметр выходного патрубка: 100 мм. Диаметр колеса: 250 мм. Частота вращения: 2900 об/мин. С торцевым уплотнением (температура перекачиваемой жидкости до 105 гр С). Климатическое исполнение - У2. Подача: 200 м2/ч. Напор: 80 м. Мощность электродвигателя: 75 кВт." Кол-во: 1.0

"Позиция 65" "Насос центробежный, консольный, одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Напор: 80 м. Подача: 100 м3/час. Мощность электродвигателя: 45 кВт. Количество оборотов в минуту - 3000. Диаметр входа/выхода: DN100/DN65. Дополнительный кавитационный запас - 3,8 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Насос центробежный. Подача 50 м3/ч, напор 50 м. Электродвигатель 4АИР160S2 мощностью 15 кВт, частота вращения 2900 об/мин. Напряжения сети 220/380; 380 В." Кол-во: 1.0

"Позиция 67" "Насос погружной ГОСТ 10428-89. Производительность: 16 м3/час; высота подачи: 140м; напряжение: 380В; мощность: 11 кВт; частота вращения: 3000 об/мин" Кол-во: 1.0

"Позиция 68" "Погружной центробежный агрегат ЭЦВ для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения.Подача, м3/час: 6,5. Напор Н, м: 125, Ток, А: 10,КПД эл. двиг., %: 76, Мощность эл. двиг., кВт: 4, Габаритные размеры в мм, не более: D: 145 L: 1200, Масса, кг, не более: 56, Диаметр скважины, мм: 150" Кол-во: 1.0

"Позиция 69" "Насос сточно-массный. Подача 50 м3/час. Напор 20 м. Электродвигатель мощностью 7,5 кВт, частотой вращения 1500 об/мин." Кол-во: 1.0

"Позиция 70" "Насос центробежный двустороннего входа. Подача 315 м3/час. Напор 71 м. Электродвигателем АИР280S2 мощностью 110 кВт, частотой вращения 3000 об/мин." Кол-во: 1.0

"Позиция 71" "Ручные насосы серии K предназначены для подачи, перекачивания и транспортировки воды без содержания абразивных частиц, а также для перекачки дизельного топлива, бензина, мазута, парафина, спирта, пищевых масел. Подача 22,5 л/мин, Напор 25 м.в.ст, Размеры 380х220х22,5 Масса 8 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 72" "Комплект быстроизнашивающихся деталей Grundfos CR/I/N1s/1/3 - 9 stages (SIC)" Кол-во: 2.0

"Позиция 73" "Насосный агрегат на раме, состоящий из самовсасывающего шиберного насоса марки АЗТ 5.883 с трёхфазным электродвигателем питанием на 380 В мощностью 550 Вт предназначен для перекачивания различных светлых нефтепродуктов, включая бензин и дизельное топливо Подача, м3/ч 3,6, Напор, м 20, Мощность, кВт x об/мин 0,55х1500 Габариты, мм 400х300х350" Кол-во: 1.0

"Позиция 74" "Насос дозировочный горизонтальный одноплунжерный. Подача: 0,4л/ч; давление: 100кгс/см2; материал проточной части сталь 12Х18Н9Т; без рубашки; климатическое исполнение: УХЛЗ; напряжение: 380В; частота: 50Гц" Кол-во: 3.0

"Позиция 75" "Насос канализационный несамовсасывающий одноступенчатый центробежный с горизонтальным патрубком нагнетания, специально предназначенный для подъема и перекачивания сточных вод, содержащих стоки из туалетов, Класс защиты электродвигателя IP68, Напор максимальный 33.8 м Класс изоляции F, Максимальная глубина погружения 30 м, Напор 25 м. Расход Q-10м3/ч. Длина кабеля 10 м. Тепловая защита внешняя." Кол-во: 2.0

"Позиция 76" "Агрегат насосный центробежный моноблочный секционный для водоснабжения из чугуна ,с 3 ступенями. Оптимальный расход Qопт: 90,00 (м3/час), Оптимальный напор Hопт: 66,5 (м), Диаметр напорного патрубка DNd: 100 (мм). Диаметр всасывающего патрубка DNs: 100 (мм) Номинальный ток (Iн): 42.0 (А), Давление корпуса (PN): 16.0 (бар), Масса: 234,00 (кг) Номинальная мощность электродвигателя (Nном): 22.0 (кВт)" Кол-во: 2.0

"Позиция 77" "Электронасос центробежный моноблочный погружной вертикальный одноступенчатый с рабочим колесом открытого типа для перекачки загрязненной воды, Номинальная подача: 10 м3/час; Номинальный напор: 10 м; . Однофазный двигатель: 220 В, мощностью 1,1 кВт (3000 об/мин), Поплавковый выключатель: "Д". Масса агрегата без шнутра питания: 16 кг; . Перекачка жидкости со следующими показателями:- плотность: не более 1100 кг/м3; - температура: до 35 С - содержание твердых механических примесей: до 10% по массе; - размер твердых частиц: до 5 мм; - максимальная плотность частиц: 2500 кг/м3" Кол-во: 5.0

"Позиция 78" "Насос одновинтовой водянрй для дренажа, полива. Подача: 1,5-2,5м³/ч; давление на входе в насос: 4кгс/см²; мощность двигателя: 0,75кВт; частота вращения: 1500об/мин; напряжение сети: 380В; частота тока: 2,1А" Кол-во: 3.0

"Позиция 79" "Насос центробежный, горизонтальный, консольно- моноблочный -динамический для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей с водородным показателем (pH) от 5 до 9, плотностью до 1100 кг/м3, кинематической вязкостью 1·10-6 м2/с, температурой до 90° С, с содержанием абразивных взвешенных частиц до 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью до 9000 Мпа и максимальным размером неабразивных взвешенных частиц до 50 мм. Подача номинальная Q - 25,0 м.куб./ч, Подача Q min - max - 20,0-30,0 м.куб./ч, Допускаемый кавитационный запас, не более 4,0 метр, Мощность потребляемая насосом в номинальном режиме Nн при ρ=1000 кг/м3 - 4,8 кВт, Мощность электродвигателя Nэд - 5,5 кВт" Кол-во: 2.0

"Позиция 80" "Насос фекальный. Наружный электродвигатель («сухой») для сточных масс. Одноканальное закрытое рабочее колесо. Номинальный диаметр напорного патрубка 65 мм. Номинальный диаметр рабочего колеса 160 мм. Фактический диаметр рабочего колеса 132 мм. Тип питающей сети - трехфазный 380В, 50Гц. Номинальная мощность электродвигателя 3 кВт. Число полюсов электродвигателя - 2. Вариант монтажа насоса - стационарный моноблочный вертикальный." Кол-во: 4.0

"Позиция 81" "Насос самовсасывающий, центробежно-вихревой, двухступенчатый, горизонтальный для перекачивания чистых, без механических примесей жидкостей: воды, бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и других нейтральных жидкостей вязкостью не более 2*10-5 м2/с, температурой 233 К - 323 К и плотностью не более 1000 кг/м3. Частота вращения - 1700 об/ мин, Подача - 45 м3/ч, Напор - 45 м, Мощность - 24 кВт, КПД насоса - 33 %" Кол-во: 2.0

"Позиция 82" "Погружная мешалка, погружной электродвигатель без принудительного охлаждения; трехлопастной винт; 188 – номинальный диаметр винта; 0,75 – номинальная мощность электродвигателя, кВт;1375 об/мин частота вращения 4 – число полюсов электродвигателя; стационарная погружная (под опускное устройство) да; шкаф ручного управления да; влаго - термозащита двигателя да, Исполнение электродвигателя погружной, Номинальная мощность, кВт 0,75. Напряжение, В 380, Номинальный ток, А 2,23, Частота тока, Гц 50. Число полюсов 4, Частота вращения, об/мин 1375, Способ охлаждения электродвигателя погружной без принудительного охлаждения Степень защиты электродвигателя IP 68" Кол-во: 6.0

"Позиция 83" "Погружная мешалка, погружной электродвигатель без принудительного охлаждения; трехлопастной винт; 188 – номинальный диаметр винта; 0,75 – номинальная мощность электродвигателя, кВт;1375 об/мин частота вращения 4 – число полюсов электродвигателя; стационарная погружная (под опускное устройство) да; шкаф ручного управления да; влаго - термозащита двигателя да. Исполнение электродвигателя погружной, Номинальная мощность, кВт 0,75. Напряжение, В 380, Номинальный ток, А 2,23, Частота тока, Гц 50. Число полюсов 4, Частота вращения, об/мин 1375, Способ охлаждения электродвигателя погружной без принудительного охлаждения Степень защиты электродвигателя IP 68" Кол-во: 5.0

"Позиция 84" "Агрегат насосный погружной канализационный с самоочищающимся рабочим колесом для перекачивания хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод в инженерных системах. В том числе сильно засоренных сточных вод с фекалиями и волокнистыми включениями. Диаметр напорного патрубка DN: 65 мм, Подача: до 1545 м3/ч. , Напор: до 74 м. , Мощность: до 50кВт. n (об/мин) 3000. Количество полюсов электродвигателя насосного агрегата: 2 Длина кабеля электродвигателя: 10 метров Температура перекачиваемой жидкости: до 40С." Кол-во: 10.0

"Позиция 85" "Агрегат насосный погружной канализационный с самоочищающимся рабочим колесом для перекачивания хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод в инженерных системах. В том числе сильно засоренных сточных вод с фекалиями и волокнистыми включениями. Диаметр напорного патрубка DN: 65 мм, Подача: до 1545 м3/ч. , Напор: до 74 м. , Мощность: до 50кВт. n (об/мин) 3000. Количество полюсов электродвигателя насосного агрегата: 2 Длина кабеля электродвигателя: 10 метров Температура перекачиваемой жидкости: до 40С." Кол-во: 2.0

"Позиция 86" "Насос погружной фекальный. Производительность: 30 м3/ч; высота подачи: Н=15 м; мощность: 3 кВт; напряжение: 380 В; степень защиты: IP 68; в комплекте с опускным устройством, выключателем поплавковым" Кол-во: 1.0

"Позиция 87" "Электронасос для откачки воды температурой до 35 гр С, подачей 6 м3/ч, напором 10 м. С поплавковым выключателем. U=1х220В, N=0,6 кВт. Ток: 3 А." Кол-во: 1.0

"Позиция 88" "Насос погружной фекальный. Мощность: 1,1кВт; подача: 15,3м3/ч; напор: 11м; напряжение: 220В" Кол-во: 1.0