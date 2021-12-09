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    Главная / Торги / Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (БЕВ 91768)

    Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (БЕВ 91768)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:3009.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112016

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0091768/Газмаш

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0091768/Газмаш/К//Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (БЕВ 91768)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    91768_Документация КО.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112016Подведение итогов не позднее Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    24 719 793,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.190

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Основание ручки (белая) BDE111 02 001. Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 2"

    "Основание ручки (черная) BDE111 02 001 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 2600.0

    "Позиция 3"

    "Ось крышки 141102 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 4"

    "Петля GM141 08 102 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 5"

    "Ролик 340400 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 3700.0

    "Позиция 6"

    "Ручка крана (белая) GM442 26 022 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 4200.0

    "Позиция 7"

    "Ручка крана (белая) GM442 26 022-01 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 140.0

    "Позиция 8"

    "Ручка крана (белая) ПГП50 00 013-03 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 5300.0

    "Позиция 9"

    "Ручка крана (белая) ПГП50 00 013-04 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 10"

    "Ручка крана (черная) GM442 26 022 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 1100.0

    "Позиция 11"

    "Ручка крана (черная) GM442 26 022-01 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 12"

    "Ручка крана (черная) ПГП50 00 013-03 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 13"

    "Ручка крана (черная) ПГП50 00 013-04 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 14"

    "Упор (белая) ПГ50 140101-02 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 15"

    "Упор (черная) ПГ50 140101-02 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг."

    Кол-во: 20.0

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