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Номер извещения
ГП112016
Уникальный номер закупки
21/4.3/0091768/Газмаш
Наименование закупки
Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (БЕВ 91768)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-20
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
E.Bogacheva@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богачева Е. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112016Подведение итогов не позднее Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
24 719 793,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
22.29.29.190
22.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500.0
Кол-во: 2600.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 3700.0
Кол-во: 4200.0
Кол-во: 140.0
Кол-во: 5300.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 1100.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 20.0
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