Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (БЕВ 91768)

Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

Поставка изделий из пластмассы для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО Газпром бытовые системы Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Основание ручки (белая) BDE111 02 001. Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 500.0

"Позиция 2" "Основание ручки (черная) BDE111 02 001 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 2600.0

"Позиция 3" "Ось крышки 141102 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 200.0

"Позиция 4" "Петля GM141 08 102 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 150.0

"Позиция 5" "Ролик 340400 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 3700.0

"Позиция 6" "Ручка крана (белая) GM442 26 022 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 4200.0

"Позиция 7" "Ручка крана (белая) GM442 26 022-01 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 140.0

"Позиция 8" "Ручка крана (белая) ПГП50 00 013-03 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 5300.0

"Позиция 9" "Ручка крана (белая) ПГП50 00 013-04 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 600.0

"Позиция 10" "Ручка крана (черная) GM442 26 022 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 1100.0

"Позиция 11" "Ручка крана (черная) GM442 26 022-01 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 20.0

"Позиция 12" "Ручка крана (черная) ПГП50 00 013-03 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 600.0

"Позиция 13" "Ручка крана (черная) ПГП50 00 013-04 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 80.0

"Позиция 14" "Упор (белая) ПГ50 140101-02 Литьё на пресс-форме заказчика. Соответствие готового изделия конструкторской документации (чертежу), отсутствие облоя, соответствие (совпадение) цвету плиты. Цвета готовых изделий из ПБТ должны соответствовать: белый - эталону образцу, черный – RAL9005 Количество образцов, предоставляемых для испытаний – не менее 5 кг." Кол-во: 60.0