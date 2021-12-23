Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 2943/01.12.21/КО/Э Поставка хозяйственного инвентаря (ведра, кисти, канистры, метла) для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    2943/01.12.21/КО/Э Поставка хозяйственного инвентаря (ведра, кисти, канистры, метла) для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112015Дата и время окончания срока приема заявок ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ 100ММпо месту организатораПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112015

    Уникальный номер закупки

    22/4.3/0000485/ГНХС

    Номер закупки

    0282/22/4.3/0000485/ГНХС/К//Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    2943/01.12.21/КО/Э Поставка хозяйственного инвентаря (ведра, кисти, канистры, метла) для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке.rar

    Документация о закупке изм.1.rar

    Изменение 1.pdf

    Уведомление 3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Л. Ф.

    Место рассмотрения предложений

    по месту организатора

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ 100ММ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 14:0030.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112015Подведение итогов не позднее ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ 100ММпо месту организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ 100ММ

    Начальная цена

    2 805 261,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    453256, Российская Федерация, 02, Салават, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30

    Классификатор ОКПД2

    23.19.23.110

    Посуда для лабораторных целей стеклянная

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.14

    Производство прочих основных органических химических веществ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ 100ММ"

    Кол-во: 132.0

    "Позиция 2"

    "ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ 150ММ"

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 3"

    "ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ"

    Кол-во: 547.0

    "Позиция 4"

    "ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ МЕХОВОЙ 200ММ"

    Кол-во: 845.0

    "Позиция 5"

    "ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ МЕХОВОЙ"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 6"

    "ШПАТЕЛЬ 100ММ"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 7"

    "ШПАТЕЛЬ 200"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 8"

    "ШПАТЕЛЬ 95"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 9"

    "КИСТЬ КР-65"

    Кол-во: 498.0

    "Позиция 10"

    "КИСТЬ КР-25"

    Кол-во: 227.0

    "Позиция 11"

    "КИСТЬ КРУГЛАЯ НАТУРАЛЬНАЯ 35"

    Кол-во: 304.0

    "Позиция 12"

    "КИСТЬ КР-50"

    Кол-во: 398.0

    "Позиция 13"

    "КИСТЬ КР-50"

    Кол-во: 156.0

    "Позиция 14"

    "КИСТЬ КФ-63"

    Кол-во: 79.0

    "Позиция 15"

    "КИСТЬ КР-75"

    Кол-во: 367.0

    "Позиция 16"

    "Кисть КР-45"

    Кол-во: 535.0

    "Позиция 17"

    "КИСТЬ КФ- 50 № 10"

    Кол-во: 251.0

    "Позиция 18"

    "КИСТЬ КФ 50х8"

    Кол-во: 1115.0

    "Позиция 19"

    "КИСТЬ КФ 76х8"

    Кол-во: 385.0

    "Позиция 20"

    "КИСТЬ КФ 76х8"

    Кол-во: 408.0

    "Позиция 21"

    "КИСТЬ КФ100"

    Кол-во: 1268.0

    "Позиция 22"

    "Кисть КФ-10"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 23"

    "КИСТЬ КФ-20"

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 24"

    "КИСТЬ КФ25"

    Кол-во: 827.0

    "Позиция 25"

    "КИСТЬ КФ-35"

    Кол-во: 206.0

    "Позиция 26"

    "КИСТЬ КФ-40"

    Кол-во: 302.0

    "Позиция 27"

    "КИСТЬ КФ-40"

    Кол-во: 111.0

    "Позиция 28"

    "КИСТЬ КФ -70"

    Кол-во: 153.0

    "Позиция 29"

    "КИСТЬ КФ75"

    Кол-во: 401.0

    "Позиция 30"

    "КИСТЬ МОЧАЛЬНАЯ"

    Кол-во: 386.0

    "Позиция 31"

    "Кисть радиаторная изогнутая"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 32"

    "ШУБКА ДЛЯ ВАЛИКА 180ММ"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 33"

    "ШУБКА ДЛЯ ВАЛИКА 230ММ"

    Кол-во: 41.0

    "Позиция 34"

    "ШУБКА К ВАЛИКУ 250ММ"

    Кол-во: 145.0

    "Позиция 35"

    "ШУБКА МЕХОВАЯ К ВАЛИКУ 200ММ"

    Кол-во: 220.0

    "Позиция 36"

    "Бочка полиэтиленовая 227 л"

    Кол-во: 54.0

    "Позиция 37"

    "ПОКРЫТИЕ ЩЕТИНИСТОЕ ШИР.90СМ"

    Кол-во: 127.0

    "Позиция 38"

    "ВЕДРО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ 10Л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 39"

    "ВЕДРО ПОЖАРНОЕ КОНУСНОЕ"

    Кол-во: 53.0

    "Позиция 40"

    "ВЕДРО ОЦИНКИНКОВАННОЕ"

    Кол-во: 255.0

    "Позиция 41"

    "ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ"

    Кол-во: 105.0

    "Позиция 42"

    "ВЕДРО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ 5 ЛИТР."

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 43"

    "ВЕДРО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ 5Л С КРЫШКОЙ"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 44"

    "Ведро полиэтиленовое"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 45"

    "ЕМКОСТЬ ИЗ ЖЕСТИ 5 Л"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "ЕМКОСТЬ МЕРНАЯ МЕТ.ГИБК.СЛИВ (2Л)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 47"

    "КАНИСТРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 10Л"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 48"

    "КАНИСТРА 20Л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 49"

    "КАНИСТРА 10 л."

    Кол-во: 41.0

    "Позиция 50"

    "КАНИСТРА 20 л"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 51"

    "КАНИСТРА П/Э 5л"

    Кол-во: 264.0

    "Позиция 52"

    "КАНИСТРА П/Э 10Л"

    Кол-во: 151.0

    "Позиция 53"

    "КАНИСТРА ПЛАСТИКОВАЯ ПИЩЕВАЯ 10Л СО СЛИВОМ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 54"

    "КАНИСТРА ПЛАСТИКОВАЯ ПИЩЕВАЯ 20Л СО СЛИВОМ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 55"

    "КАНИСТРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 1Л"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 56"

    "КАНИСТРА 10 л."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 57"

    "КАНИСТРА 5л"

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 58"

    "КАНИСТРА 20 л"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 59"

    "Ковер резиновый 900х1500х15"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 60"

    "ШПАТЕЛЬ 300ММ"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 61"

    "ШПАТЕЛЬ 50ММ"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 62"

    "ШПАТЕЛЬ 600ММ"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 63"

    "Щетка чашечная жгутовая Д65хM14, ворс сталь d0,50."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 64"

    "КИСТЬ КФ-45"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 65"

    "Кисть GO радиаторная изогнутая 50мм."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 66"

    "КИСТЬ КФ-2"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 67"

    "Шпатель"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 68"

    "Метла полипропиленовая Веерная с черенком"

    Кол-во: 217.0

    "Позиция 69"

    "Кисть для радиатора, натуральная, угловая 100 мм."

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 70"

    "Кисть для радиатора, натуральная, угловая"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 71"

    "Кисть для радиатора, натуральная, угловая"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 72"

    "Кисть для радиатора, натуральная, угловая"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 73"

    "Кисть для радиатора, натуральная, угловая 63-65 мм."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 74"

    "Кисть для радиатора, натуральная, угловая 75 мм."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 75"

    "КИСТЬ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 76"

    "Флейцевая кисть"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 77"

    "КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ ШИРИНА 2"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 78"

    "Шубка из микрофибры"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 79"

    "Шубка из микрофибры"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 80"

    "Алюминиевый держатель для шубки"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 81"

    "Канистра п/эт 30л"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 82"

    "КОВРИК 100х150 ГРЯЗЕЗАЩ.ЯЧЕИС.РЕЗИН.С КР"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 83"

    "КОВРИК 100х150 ГРЯЗЕЗАЩ.ЯЧЕИС.РЕЗИН.С КР"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 84"

    "КОВРИК 115х200 ВЛАГОВПИТ.РЕЗИНОВОРСОВ."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 85"

    "КОВРИК 150х600 ВЛАГОВПИТ.РЕЗОНОВОРСОВ."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 86"

    "КОВРИК 600х200 ГРЯЗЕЗАЩ.ЯЧЕИС.РЕЗИН.С КР"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 87"

    "КОВРИК 60х80 ГРЯЗЕЗАЩ.ЯЧЕИС.РЕЗИН.С КР"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 88"

    "КОВРИК 85х120 ВЛАГОВПИТ.РЕЗОНОВОРСОВ."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 89"

    "КОВРИК 90х150 ГРЯЗЕЗАЩ.ЯЧЕИС.РЕЗИН.С КР"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 90"

    "КОВРИК ВЛАГОВПИТ. РЕЗИНОВОРСОВЫЙ 150*250"

    Кол-во: 20.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Маркетинговые исследования № 32211049415
    Поставка лабораторной посуды для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2022 году - для субъектов СМСП (22/4.3/0000357)
    Поставка лабораторной посуды для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2022 году - для...
    176679
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    1 712 455
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить