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    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь".

    Поставка контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892103Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования: рулетки лазерные, тепловизоры для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь".355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42А, каб. 105Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110892103

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0094571/МРГСтавропол

    Номер закупки

    0251/21/4.3/0094571/МРГСтавропол/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Документация 08.12.2021.docx

    2. Извещение 08.12.2021.docx

    Изменение сроков.docx

    1.1. Техническое задание.xlsx

    1.4. Проект Договора.docx

    1.3. Приложение. Методика анализа.docx

    1.2. Форма КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ

    Юридический адрес

    355037, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Доваторцев, 42 А

    Почтовый адрес

    355037, Российская Федерация, 26, Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 42А

    Контактный телефон

    +7 8652 23-80-82

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.simerchanskiy@srg.regiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симерчанский А. И.

    Место рассмотрения предложений

    355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42А, каб. 105

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительного оборудования: рулетки лазерные, тепловизоры для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь".

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892103Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудования: рулетки лазерные, тепловизоры для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь".355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42А, каб. 105

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительного оборудования: рулетки лазерные, тепловизоры для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь".

    Начальная цена

    1 109 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ

    Адрес местонахождения

    355037, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Доваторцев, 42 А

    355037, Российская Федерация, 26, Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 42А

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.2

    Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулетка лазерная ADA Cosmo70"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 2"

    "Тепловизор"

    Кол-во: 5.0

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