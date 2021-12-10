www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110892090
Уникальный номер закупки
21/2.1/0098444/ПРУренгой
Наименование закупки
Оказание услуг автомобильной и специальной техникой по перевозке грузов, оборудования и материалов, персонала Управления и бригад капитального ремонта скважин, работе специальной и тракторной техники на скважинах Камчатского края для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (98744)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
01.12.2021 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
козлов Д. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг автомобильной и специальной техникой по перевозке грузов, оборудования и материалов, персонала Управления и бригад капитального ремонта скважин, работе специальной и тракторной техники на скважинах Камчатского края для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892090Подведение итогов не позднее Оказание услуг автомобильной и специальной техникой по перевозке грузов, оборудования и материалов, персонала Управления и бригад капитального ремонта скважин, работе специальной и тракторной техники на скважинах Камчатского края для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг автомобильной и специальной техникой по перевозке грузов, оборудования и материалов, персонала Управления и бригад капитального ремонта скважин, работе специальной и тракторной техники на скважинах Камчатского края для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
79 999 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
49.41.20.000
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.