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    Главная / Торги / Поставка передвижных стеллажей для нужд ООО «Газпром инвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (93095)

    Поставка передвижных стеллажей для нужд ООО «Газпром инвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (93095)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891326Дата и время окончания срока приема заявок Поставка передвижных стеллажей для нужд ООО «Газпром инвест»196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер ДПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110891326

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0093095/ГИнвест

    Номер закупки

    0051/21/4.3/0093095/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка передвижных стеллажей для нужд ООО «Газпром инвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (93095)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    93095_Уведомление о продление до 13.12.2021.docx

    93095_ДМИ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 455-17-41

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Т. Н.

    Место рассмотрения предложений

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка передвижных стеллажей для нужд ООО «Газпром инвест»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891326Подведение итогов не позднее Поставка передвижных стеллажей для нужд ООО «Газпром инвест»196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка передвижных стеллажей для нужд ООО «Газпром инвест»

    Начальная цена

    7 909 420,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11.130

    Стеллажи офисные металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система стеллажей мобильных передвижных двусторонних (Общая полезная площадь не менее 705,6 м2) Конструкция стеллажа сборно-разборная. Стеллаж состоит из Короба основания, Комплекта балок мобильного основания, Вала мобильного основания, Полки нижней, Привода мобильного основания, Штурвала, Цепи для привода, Стойка, Клипса, Полки, Лицевой панели, добора лицевой панели, комплекта стяжек и рельсовой системы. Распределённая нагрузка на полку не менее 100 кг, на двустороннюю секцию стеллажа не менее 960 кг. Максимальная нагрузка на рукоятку штурвала не более 5 кг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Система стеллажей стационарных односторонних (Общая полезная площадь не менее 50,4 м2) Конструкция стеллажа сборно-разборная. Стеллаж состоит из Короба основания, Комплекта балок основания, Полки нижней, Стойка, Клипса, Полки, Лицевой панели, добора лицевой панели, комплекта стяжек. Распределённая нагрузка на полку не менее 100 кг, на двустороннюю секцию стеллажа не менее 960 кг. Максимальная нагрузка на рукоятку штурвала не более 5 кг. Состоит из 1 (одной) основной секции и 2 (двух) дополнительных. Конструкция стеллажа сборно-разборная. Стеллаж состоит из Короба основания, Комплекта балок основания, Полки нижней, Стойка, Клипса, Полки, Лицевой панели, добора лицевой панели, комплекта стяжек. Распределённая нагрузка на полку не менее 100 кг, на двустороннюю секцию стеллажа не менее 960 кг. Максимальная нагрузка на рукоятку штурвала не более 5 кг."

    Кол-во: 1.0

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