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Номер извещения
32110891326
Уникальный номер закупки
21/4.3/0093095/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка передвижных стеллажей для нужд ООО «Газпром инвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (93095)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
01.12.2021 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Т. Н.
Место рассмотрения предложений
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка передвижных стеллажей для нужд ООО «Газпром инвест»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка передвижных стеллажей для нужд ООО «Газпром инвест»
Начальная цена
7 909 420,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
31.01.11.130
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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