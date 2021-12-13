Поставка передвижных стеллажей для нужд ООО «Газпром инвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (93095)

"Позиция 1" "Система стеллажей мобильных передвижных двусторонних (Общая полезная площадь не менее 705,6 м2) Конструкция стеллажа сборно-разборная. Стеллаж состоит из Короба основания, Комплекта балок мобильного основания, Вала мобильного основания, Полки нижней, Привода мобильного основания, Штурвала, Цепи для привода, Стойка, Клипса, Полки, Лицевой панели, добора лицевой панели, комплекта стяжек и рельсовой системы. Распределённая нагрузка на полку не менее 100 кг, на двустороннюю секцию стеллажа не менее 960 кг. Максимальная нагрузка на рукоятку штурвала не более 5 кг."

"Позиция 2" "Система стеллажей стационарных односторонних (Общая полезная площадь не менее 50,4 м2) Конструкция стеллажа сборно-разборная. Стеллаж состоит из Короба основания, Комплекта балок основания, Полки нижней, Стойка, Клипса, Полки, Лицевой панели, добора лицевой панели, комплекта стяжек. Распределённая нагрузка на полку не менее 100 кг, на двустороннюю секцию стеллажа не менее 960 кг. Максимальная нагрузка на рукоятку штурвала не более 5 кг. Состоит из 1 (одной) основной секции и 2 (двух) дополнительных. Конструкция стеллажа сборно-разборная. Стеллаж состоит из Короба основания, Комплекта балок основания, Полки нижней, Стойка, Клипса, Полки, Лицевой панели, добора лицевой панели, комплекта стяжек. Распределённая нагрузка на полку не менее 100 кг, на двустороннюю секцию стеллажа не менее 960 кг. Максимальная нагрузка на рукоятку штурвала не более 5 кг."

Кол-во: 1.0