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    Главная / Торги / Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг. Казань, Йошкар-Ола, Москва, Серпухов, Калуга, Ухта) для нужд ООО "Газпром телеком" (96249)

    Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг. Казань, Йошкар-Ола, Москва, Серпухов, Калуга, Ухта) для нужд ООО "Газпром телеком" (96249)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892094Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг. Казань, Йошкар-Ола, Москва, Серпухов, Калуга, Ухта)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110892094

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0096249/ГТелеком

    Номер закупки

    0095/21/2.1/0096249/ГТелеком/К/ГОС/Э/01.12.2021

    Наименование закупки

    Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг. Казань, Йошкар-Ола, Москва, Серпухов, Калуга, Ухта) для нужд ООО "Газпром телеком" (96249)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 17:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 12.01.2022.docx

    Документация 1321463.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-14

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    d.kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    козлов Д. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг. Казань, Йошкар-Ола, Москва, Серпухов, Калуга, Ухта)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 14:0012.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892094Подведение итогов не позднее Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг. Казань, Йошкар-Ола, Москва, Серпухов, Калуга, Ухта)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг. Казань, Йошкар-Ола, Москва, Серпухов, Калуга, Ухта)

    Начальная цена

    7 590 672,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром телеком
    Все закупки и тендеры Газпром телеком

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Классификатор ОКПД2

    61

    Услуги телекоммуникационные

    Классификатор ОКВЭД2

    61

    Деятельность в сфере телекоммуникаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги связи на участке: г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41 - г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 34А"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Услуги связи на участке: г. Москва, Старокалужское ш., д. 62, стр. 2 \ Сущевский вал д. 26 \ ул. Бутлерова д. 7 - г. Серпухов, Борисовское ш., д. 1, ГТРК "Корстон""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Услуги связи на участке: г. Москва, пос. Рязановское, а/п Остафьево, ЛАЗ - г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 2А, стр. 9"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Услуги связи на участке: г. Москва, Старокалужское ш., д. 62, стр. 2 \ Сущевский вал д. 26 \ ул. Бутлерова д. 7 - г. Москва, пос. Рязановское, а/п Остафьево, ЛАЗ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Услуги связи на участке: г. Москва, Старокалужское ш., д. 62, стр. 2 \ Сущевский вал д. 26 \ ул. Бутлерова д. 7 - г. Москва, пос. Рязановское, а/п Остафьево, ЛАЗ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Услуги связи на участке: г. Москва, пос. Рязановское, а/п Остафьево, ЛАЗ - г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 2А, стр. 9"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Услуги связи на участке: г. Москва, пос. Рязановское, а/п Остафьево, ЛАЗ - Московская область, Филимонковское п., п. Радиоцентр"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Услуги связи на участке: г. Москва, Старокалужское ш., д. 62, стр. 2 \ Сущевский вал д. 26 \ ул. Бутлерова д. 7 - г. Калуга, ул. Курсантов, д. 2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Услуги связи на участке: Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 21 - Республика Коми, г. Ухта, ул. Строительная, д. 14, стр. 2"

    Кол-во: 1.0

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