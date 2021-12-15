Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг. Казань, Йошкар-Ола, Москва, Серпухов, Калуга, Ухта)

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Предоставление услуг связи (Каналы связи в гг. Казань, Йошкар-Ола, Москва, Серпухов, Калуга, Ухта)

Цена договора и требования к обеспечению

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

или

* Если это является обязательным условием

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

Газпром телеком Все закупки и тендеры Газпром телеком

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Услуги связи на участке: г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41 - г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 34А" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Услуги связи на участке: г. Москва, Старокалужское ш., д. 62, стр. 2 \ Сущевский вал д. 26 \ ул. Бутлерова д. 7 - г. Серпухов, Борисовское ш., д. 1, ГТРК "Корстон"" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Услуги связи на участке: г. Москва, пос. Рязановское, а/п Остафьево, ЛАЗ - г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 2А, стр. 9" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Услуги связи на участке: г. Москва, Старокалужское ш., д. 62, стр. 2 \ Сущевский вал д. 26 \ ул. Бутлерова д. 7 - г. Москва, пос. Рязановское, а/п Остафьево, ЛАЗ" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Услуги связи на участке: г. Москва, Старокалужское ш., д. 62, стр. 2 \ Сущевский вал д. 26 \ ул. Бутлерова д. 7 - г. Москва, пос. Рязановское, а/п Остафьево, ЛАЗ" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Услуги связи на участке: г. Москва, пос. Рязановское, а/п Остафьево, ЛАЗ - г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 2А, стр. 9" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Услуги связи на участке: г. Москва, пос. Рязановское, а/п Остафьево, ЛАЗ - Московская область, Филимонковское п., п. Радиоцентр" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Услуги связи на участке: г. Москва, Старокалужское ш., д. 62, стр. 2 \ Сущевский вал д. 26 \ ул. Бутлерова д. 7 - г. Калуга, ул. Курсантов, д. 2" Кол-во: 1.0